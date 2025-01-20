https://ria.ru/20250120/rossiya-1994637875.html

"Много слухов": на Украине забили тревогу из-за положения России

"Много слухов": на Украине забили тревогу из-за положения России - РИА Новости, 20.01.2025

"Много слухов": на Украине забили тревогу из-за положения России

Россия находится не в таком состоянии, чтобы уступать Украине на переговорах какие-либо территории, заявил полковник СБУ в отставке Роман Костенко в интервью... РИА Новости, 20.01.2025

2025-01-20T15:53:00+03:00

2025-01-20T15:53:00+03:00

2025-01-20T17:09:00+03:00

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МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Россия находится не в таком состоянии, чтобы уступать Украине на переговорах какие-либо территории, заявил полковник СБУ в отставке Роман Костенко в интервью экс-депутату Рады Бориславу Березе."Россия еще не насколько измотана <…>, они уступать мало чем будут", — признал офицер.По словам Костенко, Россия будет не уступать, а требовать — в том числе полного разоружения ВСУ и нейтрального статуса Украины.В июне Владимир Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил он, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО и провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Российский лидер упомянул и отмену санкций.

https://ria.ru/20250120/ukraina-1994626270.html

https://ria.ru/20250120/svo-1994630748.html

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