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"Много слухов": на Украине забили тревогу из-за положения России - РИА Новости, 20.01.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:53 20.01.2025 (обновлено: 17:09 20.01.2025)
https://ria.ru/20250120/rossiya-1994637875.html
"Много слухов": на Украине забили тревогу из-за положения России
"Много слухов": на Украине забили тревогу из-за положения России - РИА Новости, 20.01.2025
"Много слухов": на Украине забили тревогу из-за положения России
Россия находится не в таком состоянии, чтобы уступать Украине на переговорах какие-либо территории, заявил полковник СБУ в отставке Роман Костенко в интервью... РИА Новости, 20.01.2025
2025-01-20T15:53:00+03:00
2025-01-20T17:09:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
украина
россия
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
киев
владимир путин
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МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Россия находится не в таком состоянии, чтобы уступать Украине на переговорах какие-либо территории, заявил полковник СБУ в отставке Роман Костенко в интервью экс-депутату Рады Бориславу Березе."Россия еще не насколько измотана &lt;…&gt;, они уступать мало чем будут", — признал офицер.По словам Костенко, Россия будет не уступать, а требовать — в том числе полного разоружения ВСУ и нейтрального статуса Украины.В июне Владимир Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил он, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО и провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Российский лидер упомянул и отмену санкций.
https://ria.ru/20250120/ukraina-1994626270.html
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"Много слухов": на Украине забили тревогу из-за положения России

Полковник СБУ Костенко: Россия не уступит Украине территории на переговорах

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 20.01.2025
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Российские военнослужащие. Архивное фото
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МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Россия находится не в таком состоянии, чтобы уступать Украине на переговорах какие-либо территории, заявил полковник СБУ в отставке Роман Костенко в интервью экс-депутату Рады Бориславу Березе.
"Россия еще не насколько измотана <…>, они уступать мало чем будут", — признал офицер.
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По словам Костенко, Россия будет не уступать, а требовать — в том числе полного разоружения ВСУ и нейтрального статуса Украины.
В июне Владимир Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил он, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО и провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Российский лидер упомянул и отмену санкций.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьУкраинаРоссияВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФКиевВладимир ПутинМоскваСлужба безопасности УкраиныНАТО
 
 
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