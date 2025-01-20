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"Делают пугало". На Западе возмутились из-за выпадов в адрес России - РИА Новости, 20.01.2025
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14:37 20.01.2025
https://ria.ru/20250120/rossiya-1994622626.html
"Делают пугало". На Западе возмутились из-за выпадов в адрес России
"Делают пугало". На Западе возмутились из-за выпадов в адрес России - РИА Новости, 20.01.2025
"Делают пугало". На Западе возмутились из-за выпадов в адрес России
Ирландский журналист Чей Боуз раскритиковал в соцсети X обвинения в адрес России в причастности к ЧП с кабелями на дне Балтийского моря. РИА Новости, 20.01.2025
2025-01-20T14:37:00+03:00
2025-01-20T14:37:00+03:00
в мире
россия
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МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Ирландский журналист Чей Боуз раскритиковал в соцсети X обвинения в адрес России в причастности к ЧП с кабелями на дне Балтийского моря."Россия не имеет никакого отношения к повреждению кабелей на Балтике. Иначе они были бы легко и бесповоротно перерезаны. И снова из России делают пугало, не приведя никаких доказательств", — написал он.Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова выразила надежду, что расследование инцидентов будет доведено до конца, а истерика в западных СМИ вокруг якобы российского и китайского следа в повреждении кабелей в Балтийском море уляжется.Инциденты с повреждением кабелей в Балтийском море произошли в конце прошлого года. Так, в ноябре оборвался телекоммуникационный кабель C-Lion1 между Финляндией и Германией, а также коммуникационный кабель между Швецией и Литвой. Тогда местные власти заподозрили в произошедшем китайский сухогруз Yi Peng 3.Кроме того, в конце декабря отключилась линия электропередачи EstLink 2 между Финляндией и Эстонией, а вместе с ней четыре кабеля связи: три из них проложены между Финляндией и Эстонией, еще один связывает Финляндию с Германией.Полиция подозревает, что танкер Eagle S под флагом Островов Кука якорем перерезал электрокабель EstLink 2 и повредил кабели связи в Финском заливе. Местная таможня бездоказательно утверждает, что это судно якобы причастно к перевозке российских энергоресурсов.
https://ria.ru/20241230/evropa-1992007288.html
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в мире, россия, чей боуз, балтийское море, финляндия, швеция, литва, эстония
В мире, Россия, Чей Боуз, Балтийское море, Финляндия, Швеция, Литва, Эстония
"Делают пугало". На Западе возмутились из-за выпадов в адрес России

Журналист Боуз раскритиковал обвинения России в повреждении кабелей на Балтике

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкРоссийский флаг
Российский флаг - РИА Новости, 1920, 20.01.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Ирландский журналист Чей Боуз раскритиковал в соцсети X обвинения в адрес России в причастности к ЧП с кабелями на дне Балтийского моря.
"Россия не имеет никакого отношения к повреждению кабелей на Балтике. Иначе они были бы легко и бесповоротно перерезаны. И снова из России делают пугало, не приведя никаких доказательств", — написал он.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 30.12.2024
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Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова выразила надежду, что расследование инцидентов будет доведено до конца, а истерика в западных СМИ вокруг якобы российского и китайского следа в повреждении кабелей в Балтийском море уляжется.
Инциденты с повреждением кабелей в Балтийском море произошли в конце прошлого года. Так, в ноябре оборвался телекоммуникационный кабель C-Lion1 между Финляндией и Германией, а также коммуникационный кабель между Швецией и Литвой. Тогда местные власти заподозрили в произошедшем китайский сухогруз Yi Peng 3.
Кроме того, в конце декабря отключилась линия электропередачи EstLink 2 между Финляндией и Эстонией, а вместе с ней четыре кабеля связи: три из них проложены между Финляндией и Эстонией, еще один связывает Финляндию с Германией.
Полиция подозревает, что танкер Eagle S под флагом Островов Кука якорем перерезал электрокабель EstLink 2 и повредил кабели связи в Финском заливе. Местная таможня бездоказательно утверждает, что это судно якобы причастно к перевозке российских энергоресурсов.
Корабли НАТО в Балтийском море - РИА Новости, 1920, 18.01.2025
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18 января, 14:33
 
В миреРоссияЧей БоузБалтийское мореФинляндияШвецияЛитваЭстония
 
 
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