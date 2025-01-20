"Делают пугало". На Западе возмутились из-за выпадов в адрес России
Журналист Боуз раскритиковал обвинения России в повреждении кабелей на Балтике
Российский флаг. Архивное фото
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МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Ирландский журналист Чей Боуз раскритиковал в соцсети X обвинения в адрес России в причастности к ЧП с кабелями на дне Балтийского моря.
"Россия не имеет никакого отношения к повреждению кабелей на Балтике. Иначе они были бы легко и бесповоротно перерезаны. И снова из России делают пугало, не приведя никаких доказательств", — написал он.
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Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова выразила надежду, что расследование инцидентов будет доведено до конца, а истерика в западных СМИ вокруг якобы российского и китайского следа в повреждении кабелей в Балтийском море уляжется.
Инциденты с повреждением кабелей в Балтийском море произошли в конце прошлого года. Так, в ноябре оборвался телекоммуникационный кабель C-Lion1 между Финляндией и Германией, а также коммуникационный кабель между Швецией и Литвой. Тогда местные власти заподозрили в произошедшем китайский сухогруз Yi Peng 3.
Кроме того, в конце декабря отключилась линия электропередачи EstLink 2 между Финляндией и Эстонией, а вместе с ней четыре кабеля связи: три из них проложены между Финляндией и Эстонией, еще один связывает Финляндию с Германией.
Полиция подозревает, что танкер Eagle S под флагом Островов Кука якорем перерезал электрокабель EstLink 2 и повредил кабели связи в Финском заливе. Местная таможня бездоказательно утверждает, что это судно якобы причастно к перевозке российских энергоресурсов.
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