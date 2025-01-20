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В США признают, что Россия сохранит освобожденные территории, пишут СМИ - РИА Новости, 20.01.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
00:25 20.01.2025 (обновлено: 01:43 20.01.2025)
https://ria.ru/20250120/rossija-1994524902.html
В США признают, что Россия сохранит освобожденные территории, пишут СМИ
В США признают, что Россия сохранит освобожденные территории, пишут СМИ - РИА Новости, 20.01.2025
В США признают, что Россия сохранит освобожденные территории, пишут СМИ
Чиновники из администрации президента США Джо Байдена, а также команды избранного президента США Дональда Трампа признают, что Россия при урегулировании... РИА Новости, 20.01.2025
2025-01-20T00:25:00+03:00
2025-01-20T01:43:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
сша
дональд трамп
владимир путин
джо байден
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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Чиновники из администрации президента США Джо Байдена, а также команды избранного президента США Дональда Трампа признают, что Россия при урегулировании конфликта на Украине сохранит за собой освобожденные в ходе специальной военной операции территории, пишет газета New York Times. "Большинство чиновников Байдена и Трампа признают, по крайней мере в частном порядке, что Россия, скорее всего, сохранит свои войска на примерно 20% (территории - ред.) Украины", - говорится в материале газеты. Ранее Трамп выразил надежду на то, что переговоры с российским президентом по Украине могут состояться в течение менее чем полугода. При этом ранее он обещал, что сможет добиться урегулирования конфликта на Украине путем переговоров. Трамп не раз заявлял, что сможет урегулировать конфликт на Украине за один день. В РФ считают, что это слишком сложная проблема для такого простого решения. 14 января агентство Блумберг со ссылкой на источники сообщало, что Трамп не заинтересован в судьбе Украины и не считает конфликт стратегически важным для интересов США. В июне 2024 года президент РФ Владимир Путин выступил с инициативами по урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил российский лидер, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО, он должен провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Также Путин упомянул в этом контексте и отмену санкций против РФ. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.
https://ria.ru/20250119/sdelka-1994516952.html
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в мире, россия, украина, сша, дональд трамп, владимир путин, джо байден, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, США, Дональд Трамп, Владимир Путин, Джо Байден, НАТО
В США признают, что Россия сохранит освобожденные территории, пишут СМИ

NYT: чиновники в США признают, что РФ сохранит освобожденные в СВО территории

© AP Photo / David PhillipАмериканские флаги в Вашингтоне
Американские флаги в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 20.01.2025
© AP Photo / David Phillip
Американские флаги в Вашингтоне. Архивное фото
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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Чиновники из администрации президента США Джо Байдена, а также команды избранного президента США Дональда Трампа признают, что Россия при урегулировании конфликта на Украине сохранит за собой освобожденные в ходе специальной военной операции территории, пишет газета New York Times.
"Большинство чиновников Байдена и Трампа признают, по крайней мере в частном порядке, что Россия, скорее всего, сохранит свои войска на примерно 20% (территории - ред.) Украины", - говорится в материале газеты.
Официальный портрет избранного президента Дональда Трампа - РИА Новости, 1920, 19.01.2025
СМИ раскрыли планы Трампа в отношении России и Украины
Вчера, 21:08
Ранее Трамп выразил надежду на то, что переговоры с российским президентом по Украине могут состояться в течение менее чем полугода. При этом ранее он обещал, что сможет добиться урегулирования конфликта на Украине путем переговоров. Трамп не раз заявлял, что сможет урегулировать конфликт на Украине за один день. В РФ считают, что это слишком сложная проблема для такого простого решения. 14 января агентство Блумберг со ссылкой на источники сообщало, что Трамп не заинтересован в судьбе Украины и не считает конфликт стратегически важным для интересов США.
В июне 2024 года президент РФ Владимир Путин выступил с инициативами по урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил российский лидер, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО, он должен провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Также Путин упомянул в этом контексте и отмену санкций против РФ.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 16.12.2024
Трамп призвал Зеленского готовиться к завершению конфликта
16 декабря 2024, 20:30
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраинаСШАДональд ТрампВладимир ПутинДжо БайденНАТО
 
 
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