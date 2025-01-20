https://ria.ru/20250120/rkk-1994615960.html

РКК получил более семи тысяч обращений о воссоединении курских семей

РКК получил более семи тысяч обращений о воссоединении курских семей - РИА Новости, 20.01.2025

РКК получил более семи тысяч обращений о воссоединении курских семей

Количество обращений в Российский Красный Крест о восстановлении семейных связей, утраченных вследствие нападения ВСУ на Курскую область, с августа 2024 года... РИА Новости, 20.01.2025

2025-01-20T14:13:00+03:00

2025-01-20T14:13:00+03:00

2025-01-20T14:16:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

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российский красный крест

вооруженные силы украины

общество

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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Количество обращений в Российский Красный Крест о восстановлении семейных связей, утраченных вследствие нападения ВСУ на Курскую область, с августа 2024 года составило более 7 тысяч, сообщили в РКК. "Общее количество принятых обращений 7 тысяч 61. Одного человека могут искать несколько родственников, соседей и знакомых. Российский Красный Крест работает со всеми заявителями", - следует из данных инфографики, опубликованной в Telegram-канале РКК. Кроме того, в организации отметили, что за период работы установлена судьба и восстановлена семейная связь с 1 тысячей 419 лицами, из них гражданских лиц - 1098, военнослужащих - 321. Также в РКК поступило 11 тысяч 435 звонков для оказания психологической поддержки и уточнения информации по поступившим обращениям. "Один человек может обратиться в Российский Красный Крест для розыска нескольких человек", - уточнили в организации. Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. По данным Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении противник потерял уже более 50 тысяч военных. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.

https://ria.ru/20250106/pozhar-1992651855.html

https://ria.ru/20241106/ugrozy-1982317406.html

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россия, курская область, российский красный крест, вооруженные силы украины, общество