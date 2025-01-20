https://ria.ru/20250120/reshenie-1994683934.html
Раввин осудил решение не приглашать Россию на день освобождения Освенцима
Раввин осудил решение не приглашать Россию на день освобождения Освенцима - РИА Новости, 20.01.2025
Раввин осудил решение не приглашать Россию на день освобождения Освенцима
Президент Федерации еврейских общин России (ФЕОР) раввин Александр Борода считает, что решение польских властей не приглашать представителей России на... РИА Новости, 20.01.2025
2025-01-20T18:44:00+03:00
2025-01-20T18:44:00+03:00
2025-01-20T18:44:00+03:00
религия
россия
освенцим
польша
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религия
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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Президент Федерации еврейских общин России (ФЕОР) раввин Александр Борода считает, что решение польских властей не приглашать представителей России на мемориальные мероприятия, посвященные освобождению концлагеря Аушвиц-Биркенау в польском Освенциме, оскорбляет память освободителей. Музей на месте фашистского концлагеря Аушвиц-Биркенау не пригласил представителей посольства России на мероприятия 79-й годовщины освобождения лагеря советскими войсками, которые состоятся 27 января, сообщил ранее РИА Новости представитель российской дипмиссии. "Применительно к России, которая является неотъемлемым главным участником мемориальных мероприятий в Освенциме, неприглашение России, кроме того, что это оскорбление памяти освободителей, их вклада в победу над фашизмом, это еще очень плохой знак для тех, кто говорит о реабилитации нацизма, о возвеличивании коллаборационистов и прочих людей, участие которых в Холокосте сегодня пересматривается, к сожалению, в разных странах", - сказал Борода на пресс-конференции в медиагруппе "Россия сегодня", посвященной Международному дню памяти жертв Холокоста. Борода отметил, что страны антигитлеровской коалиции "разных идеологических принципов", несмотря на все разногласия, смогли объединиться, что стало "залогом общей Победы". "То, что те или иные различные взгляды и разногласия становятся причиной непроведения совместных подобных мероприятий – это плохой знак, говорящий о том, что по-настоящему выводы не были сделаны", - подчеркнул раввин. Международный День памяти жертв Холокоста отмечают 27 января. В этот день в 1945 году Красная армия освободила лагерь смерти Аушвиц (Освенцим). Аушвиц-Биркенау был крупнейшим нацистским лагерем смерти, поэтому стал одним из главных символов холокоста. Около 1,4 миллиона человек, из которых около 1,1 миллиона евреи, погибли в Аушвице в 1941-1945 годах. Всего погибли шесть миллионов евреев. В 1947 году на месте бывшего нацистского концлагеря был создан музей. В 1979 году он был включен в список всемирного наследия ЮНЕСКО.
https://ria.ru/20250120/antisemit-1994633883.html
https://ria.ru/20240127/osventsim-1923868589.html
https://ria.ru/20230126/zakharova-1847474118.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, освенцим, польша, федерация еврейских общин россии, религия
Религия, Россия, Освенцим, Польша, Федерация еврейских общин России, Религия
Раввин осудил решение не приглашать Россию на день освобождения Освенцима
Глава ФЕОР: неприглашение России на день освобождения Освенцима - плохой знак
МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Президент Федерации еврейских общин России (ФЕОР) раввин Александр Борода считает, что решение польских властей не приглашать представителей России на мемориальные мероприятия, посвященные освобождению концлагеря Аушвиц-Биркенау в польском Освенциме, оскорбляет память освободителей.
Музей на месте фашистского концлагеря Аушвиц-Биркенау не пригласил представителей посольства России
на мероприятия 79-й годовщины освобождения лагеря советскими войсками, которые состоятся 27 января, сообщил ранее РИА Новости представитель российской дипмиссии.
"Применительно к России, которая является неотъемлемым главным участником мемориальных мероприятий в Освенциме
, неприглашение России, кроме того, что это оскорбление памяти освободителей, их вклада в победу над фашизмом, это еще очень плохой знак для тех, кто говорит о реабилитации нацизма, о возвеличивании коллаборационистов и прочих людей, участие которых в Холокосте сегодня пересматривается, к сожалению, в разных странах", - сказал Борода на пресс-конференции в медиагруппе "Россия сегодня", посвященной Международному дню памяти жертв Холокоста.
Борода отметил, что страны антигитлеровской коалиции "разных идеологических принципов", несмотря на все разногласия, смогли объединиться, что стало "залогом общей Победы".
"То, что те или иные различные взгляды и разногласия становятся причиной непроведения совместных подобных мероприятий – это плохой знак, говорящий о том, что по-настоящему выводы не были сделаны", - подчеркнул раввин.
Международный День памяти жертв Холокоста отмечают 27 января. В этот день в 1945 году Красная армия освободила лагерь смерти Аушвиц (Освенцим). Аушвиц-Биркенау был крупнейшим нацистским лагерем смерти, поэтому стал одним из главных символов холокоста. Около 1,4 миллиона человек, из которых около 1,1 миллиона евреи, погибли в Аушвице в 1941-1945 годах. Всего погибли шесть миллионов евреев. В 1947 году на месте бывшего нацистского концлагеря был создан музей. В 1979 году он был включен в список всемирного наследия ЮНЕСКО.