https://ria.ru/20250120/reshenie-1994683934.html

Раввин осудил решение не приглашать Россию на день освобождения Освенцима

Раввин осудил решение не приглашать Россию на день освобождения Освенцима - РИА Новости, 20.01.2025

Раввин осудил решение не приглашать Россию на день освобождения Освенцима

Президент Федерации еврейских общин России (ФЕОР) раввин Александр Борода считает, что решение польских властей не приглашать представителей России на... РИА Новости, 20.01.2025

2025-01-20T18:44:00+03:00

2025-01-20T18:44:00+03:00

2025-01-20T18:44:00+03:00

религия

россия

освенцим

польша

федерация еврейских общин россии

религия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/1b/1991596482_0:62:2997:1749_1920x0_80_0_0_56908e61abb7931648fcf914ebbb3e98.jpg

МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Президент Федерации еврейских общин России (ФЕОР) раввин Александр Борода считает, что решение польских властей не приглашать представителей России на мемориальные мероприятия, посвященные освобождению концлагеря Аушвиц-Биркенау в польском Освенциме, оскорбляет память освободителей. Музей на месте фашистского концлагеря Аушвиц-Биркенау не пригласил представителей посольства России на мероприятия 79-й годовщины освобождения лагеря советскими войсками, которые состоятся 27 января, сообщил ранее РИА Новости представитель российской дипмиссии. "Применительно к России, которая является неотъемлемым главным участником мемориальных мероприятий в Освенциме, неприглашение России, кроме того, что это оскорбление памяти освободителей, их вклада в победу над фашизмом, это еще очень плохой знак для тех, кто говорит о реабилитации нацизма, о возвеличивании коллаборационистов и прочих людей, участие которых в Холокосте сегодня пересматривается, к сожалению, в разных странах", - сказал Борода на пресс-конференции в медиагруппе "Россия сегодня", посвященной Международному дню памяти жертв Холокоста. Борода отметил, что страны антигитлеровской коалиции "разных идеологических принципов", несмотря на все разногласия, смогли объединиться, что стало "залогом общей Победы". "То, что те или иные различные взгляды и разногласия становятся причиной непроведения совместных подобных мероприятий – это плохой знак, говорящий о том, что по-настоящему выводы не были сделаны", - подчеркнул раввин. Международный День памяти жертв Холокоста отмечают 27 января. В этот день в 1945 году Красная армия освободила лагерь смерти Аушвиц (Освенцим). Аушвиц-Биркенау был крупнейшим нацистским лагерем смерти, поэтому стал одним из главных символов холокоста. Около 1,4 миллиона человек, из которых около 1,1 миллиона евреи, погибли в Аушвице в 1941-1945 годах. Всего погибли шесть миллионов евреев. В 1947 году на месте бывшего нацистского концлагеря был создан музей. В 1979 году он был включен в список всемирного наследия ЮНЕСКО.

https://ria.ru/20250120/antisemit-1994633883.html

https://ria.ru/20240127/osventsim-1923868589.html

https://ria.ru/20230126/zakharova-1847474118.html

россия

освенцим

польша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Никита Бизин

Никита Бизин

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Бизин

россия, освенцим, польша, федерация еврейских общин россии, религия