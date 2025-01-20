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На Западе сделали пугающее заявление из-за американских ракет на Украине - РИА Новости, 20.01.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
12:30 20.01.2025
https://ria.ru/20250120/rakety-1994590809.html
На Западе сделали пугающее заявление из-за американских ракет на Украине
На Западе сделали пугающее заявление из-за американских ракет на Украине - РИА Новости, 20.01.2025
На Западе сделали пугающее заявление из-за американских ракет на Украине
Разрешение Украине бить американскими дальнобойными ракетами вглубь России можно считать началом третьей мировой войны, пишет испанское издание Rebelion. РИА Новости, 20.01.2025
2025-01-20T12:30:00+03:00
2025-01-20T12:30:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
джо байден
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Разрешение Украине бить американскими дальнобойными ракетами вглубь России можно считать началом третьей мировой войны, пишет испанское издание Rebelion."Третья мировая война началась, когда президент США Джо Байден разрешил Украине бить ракетами большой дальности по России", — говорится в публикации.В статье отмечается, что противостояние между ядерными державами предполагает масштабы конфронтации, невиданные во времена холодной войны. При этом не исключается вариант перерастания конфликта в третью мировую войну с применением ядерного оружия.В середине ноября стало известно, что Байден разрешил Украине применять американские ракеты дальнего поражения, среди которых ATACMS, для ударов вглубь территории России. Аналогичное разрешение дали также Великобритания и Франция для своих Storm Shadow и SCALP.В ответ на атаки ВСУ на объекты в Курской и Брянской областях американскими и британскими дальнобойными ракетами Россия 21 ноября нанесла удар по оборонному предприятию "Южмаш" в Днепропетровске. Как заявил президент Владимир Путин, военные в боевых условиях испытали одну из новейших российских систем средней дальности "Орешник" с гиперзвуковой баллистической ракетой в безъядерном оснащении.В декабре российский лидер в ответе на вопрос журналиста Павла Зарубина о том, идет ли третья мировая война, посоветовал никого не пугать, но отметил, что опасностей много и они возрастают.Путин неоднократно заявлял, что прямое участие государств НАТО в боевых действиях меняет их суть, Россия будет вынуждена принимать решения, исходя из создаваемых таким образом угроз для нее.
https://ria.ru/20250120/zelenskiy-1994547824.html
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в мире, украина, россия, джо байден, вооруженные силы украины, сша
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Джо Байден, Вооруженные силы Украины, США
На Западе сделали пугающее заявление из-за американских ракет на Украине

Rebelion: после разрешения Украине бить ATACMS по России началась третья мировая

© AP Photo / U.S. Army/John HamiltonЗапуск американской баллистической ракеты ATACMS
Запуск американской баллистической ракеты ATACMS - РИА Новости, 1920, 20.01.2025
© AP Photo / U.S. Army/John Hamilton
Запуск американской баллистической ракеты ATACMS . Архивное фото
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МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Разрешение Украине бить американскими дальнобойными ракетами вглубь России можно считать началом третьей мировой войны, пишет испанское издание Rebelion.
"Третья мировая война началась, когда президент США Джо Байден разрешил Украине бить ракетами большой дальности по России", — говорится в публикации.
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В статье отмечается, что противостояние между ядерными державами предполагает масштабы конфронтации, невиданные во времена холодной войны. При этом не исключается вариант перерастания конфликта в третью мировую войну с применением ядерного оружия.
В середине ноября стало известно, что Байден разрешил Украине применять американские ракеты дальнего поражения, среди которых ATACMS, для ударов вглубь территории России. Аналогичное разрешение дали также Великобритания и Франция для своих Storm Shadow и SCALP.
В ответ на атаки ВСУ на объекты в Курской и Брянской областях американскими и британскими дальнобойными ракетами Россия 21 ноября нанесла удар по оборонному предприятию "Южмаш" в Днепропетровске. Как заявил президент Владимир Путин, военные в боевых условиях испытали одну из новейших российских систем средней дальности "Орешник" с гиперзвуковой баллистической ракетой в безъядерном оснащении.
Новейшая российская ракета Орешник
11 декабря 2024, 17:26
Инфографика
Новейшая российская ракета "Орешник"Посмотреть
В декабре российский лидер в ответе на вопрос журналиста Павла Зарубина о том, идет ли третья мировая война, посоветовал никого не пугать, но отметил, что опасностей много и они возрастают.
Путин неоднократно заявлял, что прямое участие государств НАТО в боевых действиях меняет их суть, Россия будет вынуждена принимать решения, исходя из создаваемых таким образом угроз для нее.
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