https://ria.ru/20250120/rakety-1994590809.html

На Западе сделали пугающее заявление из-за американских ракет на Украине

На Западе сделали пугающее заявление из-за американских ракет на Украине - РИА Новости, 20.01.2025

На Западе сделали пугающее заявление из-за американских ракет на Украине

Разрешение Украине бить американскими дальнобойными ракетами вглубь России можно считать началом третьей мировой войны, пишет испанское издание Rebelion. РИА Новости, 20.01.2025

2025-01-20T12:30:00+03:00

2025-01-20T12:30:00+03:00

2025-01-20T12:30:00+03:00

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МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Разрешение Украине бить американскими дальнобойными ракетами вглубь России можно считать началом третьей мировой войны, пишет испанское издание Rebelion."Третья мировая война началась, когда президент США Джо Байден разрешил Украине бить ракетами большой дальности по России", — говорится в публикации.В статье отмечается, что противостояние между ядерными державами предполагает масштабы конфронтации, невиданные во времена холодной войны. При этом не исключается вариант перерастания конфликта в третью мировую войну с применением ядерного оружия.В середине ноября стало известно, что Байден разрешил Украине применять американские ракеты дальнего поражения, среди которых ATACMS, для ударов вглубь территории России. Аналогичное разрешение дали также Великобритания и Франция для своих Storm Shadow и SCALP.В ответ на атаки ВСУ на объекты в Курской и Брянской областях американскими и британскими дальнобойными ракетами Россия 21 ноября нанесла удар по оборонному предприятию "Южмаш" в Днепропетровске. Как заявил президент Владимир Путин, военные в боевых условиях испытали одну из новейших российских систем средней дальности "Орешник" с гиперзвуковой баллистической ракетой в безъядерном оснащении.В декабре российский лидер в ответе на вопрос журналиста Павла Зарубина о том, идет ли третья мировая война, посоветовал никого не пугать, но отметил, что опасностей много и они возрастают.Путин неоднократно заявлял, что прямое участие государств НАТО в боевых действиях меняет их суть, Россия будет вынуждена принимать решения, исходя из создаваемых таким образом угроз для нее.

https://ria.ru/20250120/zelenskiy-1994547824.html

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