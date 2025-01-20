Рейтинг@Mail.ru
При сбросе снаряда с дрона ВСУ на Горловку пострадали два человека - РИА Новости, 20.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
22:46 20.01.2025 (обновлено: 23:04 20.01.2025)
https://ria.ru/20250120/pvo-1994711269.html
При сбросе снаряда с дрона ВСУ на Горловку пострадали два человека
При сбросе снаряда с дрона ВСУ на Горловку пострадали два человека - РИА Новости, 20.01.2025
При сбросе снаряда с дрона ВСУ на Горловку пострадали два человека
Два мирны жителя получили ранения в результате сброса взрывоопасного предмета с беспилотника украинских войск на Горловку в ДНР, заявил мэр города Иван... РИА Новости, 20.01.2025
2025-01-20T22:46:00+03:00
2025-01-20T23:04:00+03:00
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
россия
донецкая народная республика
горловка
иван приходько
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/19/1774970527_0:167:3344:2048_1920x0_80_0_0_16262de115f0a52c9d250a3c00ff4322.jpg
МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Два мирны жителя получили ранения в результате сброса взрывоопасного предмета с беспилотника украинских войск на Горловку в ДНР, заявил мэр города Иван Приходько в Telegram-канале.Ранее управление администрации главы и правительства ДНР по вопросам документирования военных преступлений Украины сообщало, что ВСУ в 17.55 и 18.30 сбросили взрывоопасные предметы с беспилотников на Никитовский район Горловки. Приходько также сообщал, что при атаке дрона ВСУ в поселке Гольмовский поврежден дом."В результате сброса взрывоопасного предмета с БПЛА украинских террористов на Гольмовском повороте ранены два мирных жителя Горловки", - говорится в сообщении мэра.Ранее Приходько сообщал, что в результате обстрела Горловки украинскими войсками 11 человек получили ранения. Таким образом, всего вследствие вооруженной украинской агрессии по Горловке в понедельник пострадали 13 человек.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20250118/ukraina-1994272755.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
донецкая народная республика
горловка
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/19/1774970527_261:0:2992:2048_1920x0_80_0_0_543aee23bf5ef72e502fb3da0309c851.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
вооруженные силы украины, россия, донецкая народная республика, горловка, иван приходько, происшествия
Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине, Россия, Донецкая Народная Республика, Горловка, Иван Приходько, Происшествия
При сбросе снаряда с дрона ВСУ на Горловку пострадали два человека

Мэр Горловки Приходько: при сбросе ВОП с дрона ВСУ пострадали два человека

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкСтела на въезде в Горловку
Стела на въезде в Горловку - РИА Новости, 1920, 20.01.2025
© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в медиабанк
Стела на въезде в Горловку. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Два мирны жителя получили ранения в результате сброса взрывоопасного предмета с беспилотника украинских войск на Горловку в ДНР, заявил мэр города Иван Приходько в Telegram-канале.
Ранее управление администрации главы и правительства ДНР по вопросам документирования военных преступлений Украины сообщало, что ВСУ в 17.55 и 18.30 сбросили взрывоопасные предметы с беспилотников на Никитовский район Горловки. Приходько также сообщал, что при атаке дрона ВСУ в поселке Гольмовский поврежден дом.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 18.01.2025
"Русские оккупанты" раз в пять лет становятся "украинскими освободителями"
18 января, 08:00
"В результате сброса взрывоопасного предмета с БПЛА украинских террористов на Гольмовском повороте ранены два мирных жителя Горловки", - говорится в сообщении мэра.
Ранее Приходько сообщал, что в результате обстрела Горловки украинскими войсками 11 человек получили ранения. Таким образом, всего вследствие вооруженной украинской агрессии по Горловке в понедельник пострадали 13 человек.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныРоссияДонецкая Народная РеспубликаГорловкаИван ПриходькоПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала