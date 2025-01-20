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При сбросе снаряда с дрона ВСУ на Горловку пострадали два человека
При сбросе снаряда с дрона ВСУ на Горловку пострадали два человека - РИА Новости, 20.01.2025
При сбросе снаряда с дрона ВСУ на Горловку пострадали два человека
Два мирны жителя получили ранения в результате сброса взрывоопасного предмета с беспилотника украинских войск на Горловку в ДНР, заявил мэр города Иван... РИА Новости, 20.01.2025
2025-01-20T22:46:00+03:00
2025-01-20T22:46:00+03:00
2025-01-20T23:04:00+03:00
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горловка
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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Два мирны жителя получили ранения в результате сброса взрывоопасного предмета с беспилотника украинских войск на Горловку в ДНР, заявил мэр города Иван Приходько в Telegram-канале.Ранее управление администрации главы и правительства ДНР по вопросам документирования военных преступлений Украины сообщало, что ВСУ в 17.55 и 18.30 сбросили взрывоопасные предметы с беспилотников на Никитовский район Горловки. Приходько также сообщал, что при атаке дрона ВСУ в поселке Гольмовский поврежден дом."В результате сброса взрывоопасного предмета с БПЛА украинских террористов на Гольмовском повороте ранены два мирных жителя Горловки", - говорится в сообщении мэра.Ранее Приходько сообщал, что в результате обстрела Горловки украинскими войсками 11 человек получили ранения. Таким образом, всего вследствие вооруженной украинской агрессии по Горловке в понедельник пострадали 13 человек.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20250118/ukraina-1994272755.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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При сбросе снаряда с дрона ВСУ на Горловку пострадали два человека
Мэр Горловки Приходько: при сбросе ВОП с дрона ВСУ пострадали два человека