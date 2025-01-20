https://ria.ru/20250120/pvo-1994711269.html

При сбросе снаряда с дрона ВСУ на Горловку пострадали два человека

При сбросе снаряда с дрона ВСУ на Горловку пострадали два человека - РИА Новости, 20.01.2025

При сбросе снаряда с дрона ВСУ на Горловку пострадали два человека

Два мирны жителя получили ранения в результате сброса взрывоопасного предмета с беспилотника украинских войск на Горловку в ДНР, заявил мэр города Иван... РИА Новости, 20.01.2025

2025-01-20T22:46:00+03:00

2025-01-20T22:46:00+03:00

2025-01-20T23:04:00+03:00

вооруженные силы украины

специальная военная операция на украине

россия

донецкая народная республика

горловка

иван приходько

происшествия

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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Два мирны жителя получили ранения в результате сброса взрывоопасного предмета с беспилотника украинских войск на Горловку в ДНР, заявил мэр города Иван Приходько в Telegram-канале.Ранее управление администрации главы и правительства ДНР по вопросам документирования военных преступлений Украины сообщало, что ВСУ в 17.55 и 18.30 сбросили взрывоопасные предметы с беспилотников на Никитовский район Горловки. Приходько также сообщал, что при атаке дрона ВСУ в поселке Гольмовский поврежден дом."В результате сброса взрывоопасного предмета с БПЛА украинских террористов на Гольмовском повороте ранены два мирных жителя Горловки", - говорится в сообщении мэра.Ранее Приходько сообщал, что в результате обстрела Горловки украинскими войсками 11 человек получили ранения. Таким образом, всего вследствие вооруженной украинской агрессии по Горловке в понедельник пострадали 13 человек.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.

https://ria.ru/20250118/ukraina-1994272755.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

россия

донецкая народная республика

горловка

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вооруженные силы украины, россия, донецкая народная республика, горловка, иван приходько, происшествия