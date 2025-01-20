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Силы ПВО за ночь сбили 31 украинский беспилотник
Силы ПВО за ночь сбили 31 украинский беспилотник - РИА Новости, 20.01.2025
Силы ПВО за ночь сбили 31 украинский беспилотник
Дежурные средства российской ПВО за прошедшую ночь уничтожили и перехватили над российскими регионами 31 украинский беспилотник, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 20.01.2025
2025-01-20T07:26:00+03:00
2025-01-20T07:26:00+03:00
2025-01-20T09:30:00+03:00
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МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО за прошедшую ночь уничтожили и перехватили над российскими регионами 31 украинский беспилотник, сообщили в Минобороны."В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачен и уничтожен 31 украинский беспилотный летательный аппарат", — говорится в сводке.Ликвидация дронов произошла в небе над семью регионами:ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать дронами объекты в приграничных и центральных регионах России. Силы ПВО успешно перехватывают летательные аппараты противника.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Силы ПВО за ночь сбили 31 украинский беспилотник
Силы ПВО за ночь сбили 31 украинский беспилотник над 7 регионами РФ