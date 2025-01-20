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Силы ПВО за ночь сбили 31 украинский беспилотник - РИА Новости, 20.01.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
07:26 20.01.2025 (обновлено: 09:30 20.01.2025)
https://ria.ru/20250120/pvo-1994542685.html
Силы ПВО за ночь сбили 31 украинский беспилотник
Силы ПВО за ночь сбили 31 украинский беспилотник - РИА Новости, 20.01.2025
Силы ПВО за ночь сбили 31 украинский беспилотник
Дежурные средства российской ПВО за прошедшую ночь уничтожили и перехватили над российскими регионами 31 украинский беспилотник, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 20.01.2025
2025-01-20T07:26:00+03:00
2025-01-20T09:30:00+03:00
специальная военная операция на украине
брянская область
курская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
безопасность
белгородская область
республика татарстан (татарстан)
калужская область
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МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО за прошедшую ночь уничтожили и перехватили над российскими регионами 31 украинский беспилотник, сообщили в Минобороны."В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачен и уничтожен 31 украинский беспилотный летательный аппарат", — говорится в сводке.Ликвидация дронов произошла в небе над семью регионами:ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать дронами объекты в приграничных и центральных регионах России. Силы ПВО успешно перехватывают летательные аппараты противника.
https://ria.ru/20250119/svo-1994517319.html
брянская область
курская область
белгородская область
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брянская область, курская область, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность, белгородская область, республика татарстан (татарстан), калужская область, рязанская область, орловская область
Специальная военная операция на Украине, Брянская область, Курская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Безопасность, Белгородская область, Республика Татарстан (Татарстан), Калужская область, Рязанская область, Орловская область
Силы ПВО за ночь сбили 31 украинский беспилотник

Силы ПВО за ночь сбили 31 украинский беспилотник над 7 регионами РФ

© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанкРабота российских средств ПВО
Работа российских средств ПВО - РИА Новости, 1920, 20.01.2025
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Работа российских средств ПВО. Архивное фото
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МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО за прошедшую ночь уничтожили и перехватили над российскими регионами 31 украинский беспилотник, сообщили в Минобороны.
"В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачен и уничтожен 31 украинский беспилотный летательный аппарат", — говорится в сводке.
Ликвидация дронов произошла в небе над семью регионами:
  • В Брянской области — 14 БПЛА;
  • В Калужской — шесть;
  • В Белгородской и Курской — по три;
  • В Рязанской и Орловской — по два;
  • В Татарстане — один беспилотник.
ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать дронами объекты в приграничных и центральных регионах России. Силы ПВО успешно перехватывают летательные аппараты противника.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 19.01.2025
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Вчера, 21:14
 
Специальная военная операция на УкраинеБрянская областьКурская областьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)БезопасностьБелгородская областьРеспублика Татарстан (Татарстан)Калужская областьРязанская областьОрловская область
 
 
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