https://ria.ru/20250120/putin-1994658302.html

Россия надеется на диалог с США на равноправной основе, заявил Путин

Россия надеется на диалог с США на равноправной основе, заявил Путин - РИА Новости, 20.01.2025

Россия надеется на диалог с США на равноправной основе, заявил Путин

Россия исходит из того, что диалог с США будет строиться на равноправной и взаимоуважительной основе, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 20.01.2025

2025-01-20T17:13:00+03:00

2025-01-20T17:13:00+03:00

2025-01-20T17:14:00+03:00

россия

сша

владимир путин

политика

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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Россия исходит из того, что диалог с США будет строиться на равноправной и взаимоуважительной основе, заявил президент РФ Владимир Путин. "Исходим из того, что диалог будет строиться на равноправной и взаимоуважительной основе, учитывая ту значимую роль, которую играют наши страны по ряду ключевых вопросов повестки дня в мире, включая и укрепление стратегической стабильности и безопасности", - сказал он на совещании с постоянными членами Совбеза РФ в режиме видеоконференции. Путин подчеркнул, что РФ никогда не отказывалась от диалога, всегда была готова поддерживать ровное отношение сотрудничества с любой американской администрацией.

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россия, сша, владимир путин, политика