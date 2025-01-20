https://ria.ru/20250120/putin-1994655212.html

"Самое важное". Путин высказался о разрешении конфликта на Украине и Трампе

"Самое важное". Путин высказался о разрешении конфликта на Украине и Трампе - РИА Новости, 20.01.2025

"Самое важное". Путин высказался о разрешении конфликта на Украине и Трампе

Владимир Путин провел совещание Совета безопасности России. Президент поздравил Дональда Трампа с победой на выборах в США и отметил важность достижения... РИА Новости, 20.01.2025

2025-01-20T17:05:00+03:00

2025-01-20T17:05:00+03:00

2025-01-20T20:02:00+03:00

политика

россия

сша

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МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Владимир Путин провел совещание Совета безопасности России. Президент поздравил Дональда Трампа с победой на выборах в США и отметил важность достижения долгосрочного мира на Украине. Ключевые заявления главы государства — в материале РИА Новости.Об отношениях с СШАОн проявил мужество, одержал убедительную победу на выборах.Исходим из того, что диалог будет строиться на равноправной и взаимоуважительной основе, учитывая ту значимую роль, которую играют наши страны по ряду ключевых вопросов повестки дня в мире, включая и укрепление стратегической стабильности и безопасности.Об урегулировании на УкраинеНе какая-то передышка для перегруппировки сил и перевооружения с целью последующего продолжения конфликта, а долгосрочный мир на основе уважения законных интересов всех людей, всех народов, которые проживают в этом регионе.Мы, конечно, будем бороться за интересы России, за интересы российского народа. В этом, собственно, и заключаются цель и смысл проведения специальной военной операции.

https://ria.ru/20250120/vashington-1994497781.html

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Путин поздравил Трампа со вступлением в должность Путин поздравил Трампа со вступлением в должность 2025-01-20T17:05 true PT0M05S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Икрамова

политика, россия, сша, москва, дональд трамп, владимир путин