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"Самое важное". Путин высказался о разрешении конфликта на Украине и Трампе - РИА Новости, 20.01.2025
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17:05 20.01.2025 (обновлено: 20:02 20.01.2025)
https://ria.ru/20250120/putin-1994655212.html
"Самое важное". Путин высказался о разрешении конфликта на Украине и Трампе
"Самое важное". Путин высказался о разрешении конфликта на Украине и Трампе - РИА Новости, 20.01.2025
"Самое важное". Путин высказался о разрешении конфликта на Украине и Трампе
Владимир Путин провел совещание Совета безопасности России. Президент поздравил Дональда Трампа с победой на выборах в США и отметил важность достижения... РИА Новости, 20.01.2025
2025-01-20T17:05:00+03:00
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политика
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МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Владимир Путин провел совещание Совета безопасности России. Президент поздравил Дональда Трампа с победой на выборах в США и отметил важность достижения долгосрочного мира на Украине. Ключевые заявления главы государства — в материале РИА Новости.Об отношениях с СШАОн проявил мужество, одержал убедительную победу на выборах.Исходим из того, что диалог будет строиться на равноправной и взаимоуважительной основе, учитывая ту значимую роль, которую играют наши страны по ряду ключевых вопросов повестки дня в мире, включая и укрепление стратегической стабильности и безопасности.Об урегулировании на УкраинеНе какая-то передышка для перегруппировки сил и перевооружения с целью последующего продолжения конфликта, а долгосрочный мир на основе уважения законных интересов всех людей, всех народов, которые проживают в этом регионе.Мы, конечно, будем бороться за интересы России, за интересы российского народа. В этом, собственно, и заключаются цель и смысл проведения специальной военной операции.
https://ria.ru/20250120/vashington-1994497781.html
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Путин поздравил Трампа со вступлением в должность
Путин поздравил Трампа со вступлением в должность
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политика, россия, сша, москва, дональд трамп, владимир путин
Политика, Россия, США, Москва, Дональд Трамп, Владимир Путин

"Самое важное". Путин высказался о разрешении конфликта на Украине и Трампе

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент Владимир Путин в режиме видеоконференции проводит оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности России
Президент Владимир Путин в режиме видеоконференции проводит оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности России - РИА Новости, 1920, 20.01.2025
© РИА Новости / POOL
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Президент Владимир Путин в режиме видеоконференции проводит оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности России
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МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Владимир Путин провел совещание Совета безопасности России. Президент поздравил Дональда Трампа с победой на выборах в США и отметил важность достижения долгосрочного мира на Украине.
Ключевые заявления главы государства — в материале РИА Новости.

Об отношениях с США

  • Предвыборный период был для Трампа во всех отношениях нелегким, на него оказывалось жесточайшее давление:
«
Он проявил мужество, одержал убедительную победу на выборах.
Президент РФ Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с финалистами конкурса Большая перемена
Владимир Путин
Президент
  • Москва видит заявления Трампа и его команды о желании восстановить прямые контакты с Россией, прерванные не по ее вине:
«
Исходим из того, что диалог будет строиться на равноправной и взаимоуважительной основе, учитывая ту значимую роль, которую играют наши страны по ряду ключевых вопросов повестки дня в мире, включая и укрепление стратегической стабильности и безопасности.
Президент РФ Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с финалистами конкурса Большая перемена
Владимир Путин
Президент
  • Москва приветствует настрой Трампа и его слова о необходимости сделать все, чтобы не допустить третьей мировой войны;
  • Россия открыта для диалога с новой американской администрацией по украинскому конфликту.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 20.01.2025
Американская трагедия: в Вашингтоне поняли, что Россия победила
Вчера, 08:00

Об урегулировании на Украине

  • Целью украинского урегулирования должно быть не краткое перемирие, а долгосрочный мир:
«

Не какая-то передышка для перегруппировки сил и перевооружения с целью последующего продолжения конфликта, а долгосрочный мир на основе уважения законных интересов всех людей, всех народов, которые проживают в этом регионе.

Президент РФ Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с финалистами конкурса Большая перемена
Владимир Путин
Президент
  • Самое главное — устранить первопричины кризиса, о которых много раз говорила Москва.
«

Мы, конечно, будем бороться за интересы России, за интересы российского народа. В этом, собственно, и заключаются цель и смысл проведения специальной военной операции.

Президент РФ Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с финалистами конкурса Большая перемена
Владимир Путин
Президент
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 18.01.2025
"Русские оккупанты" раз в пять лет становятся "украинскими освободителями"
18 января, 08:00
 
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