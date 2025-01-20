"Самое важное". Путин высказался о разрешении конфликта на Украине и Трампе
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент Владимир Путин в режиме видеоконференции проводит оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности России
Президент Владимир Путин в режиме видеоконференции проводит оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности России
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МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Владимир Путин провел совещание Совета безопасности России. Президент поздравил Дональда Трампа с победой на выборах в США и отметил важность достижения долгосрочного мира на Украине.
Ключевые заявления главы государства — в материале РИА Новости.
Об отношениях с США
- Предвыборный период был для Трампа во всех отношениях нелегким, на него оказывалось жесточайшее давление:
«
Он проявил мужество, одержал убедительную победу на выборах.
- Москва видит заявления Трампа и его команды о желании восстановить прямые контакты с Россией, прерванные не по ее вине:
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Исходим из того, что диалог будет строиться на равноправной и взаимоуважительной основе, учитывая ту значимую роль, которую играют наши страны по ряду ключевых вопросов повестки дня в мире, включая и укрепление стратегической стабильности и безопасности.
- Москва приветствует настрой Трампа и его слова о необходимости сделать все, чтобы не допустить третьей мировой войны;
- Россия открыта для диалога с новой американской администрацией по украинскому конфликту.
Об урегулировании на Украине
- Целью украинского урегулирования должно быть не краткое перемирие, а долгосрочный мир:
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Не какая-то передышка для перегруппировки сил и перевооружения с целью последующего продолжения конфликта, а долгосрочный мир на основе уважения законных интересов всех людей, всех народов, которые проживают в этом регионе.
- Самое главное — устранить первопричины кризиса, о которых много раз говорила Москва.
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Мы, конечно, будем бороться за интересы России, за интересы российского народа. В этом, собственно, и заключаются цель и смысл проведения специальной военной операции.