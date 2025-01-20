https://ria.ru/20250120/putin-1994654760.html

Москва приветствует настрой Трампа, заявил Путин

Москва приветствует настрой Трампа, заявил Путин - РИА Новости, 20.01.2025

Москва приветствует настрой Трампа, заявил Путин

Москва приветствует настрой вступающего в должность президента США Дональда Трампа и его слова о необходимости сделать все, чтобы не допустить третьей мировой... РИА Новости, 20.01.2025

2025-01-20T17:03:00+03:00

2025-01-20T17:03:00+03:00

2025-01-20T19:07:00+03:00

владимир путин

сша

россия

дональд трамп

москва

в мире

инаугурация трампа — 2025

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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Москва приветствует настрой вступающего в должность президента США Дональда Трампа и его слова о необходимости сделать все, чтобы не допустить третьей мировой войны, заявил президент РФ Владимир Путин."Видим заявления вновь избранного президента США и членов его команды о желании восстановить прямые контакты с Россией, прерванные не по нашей вине уходящей администрацией. Слышим также его заявления о необходимости сделать все, чтобы не допустить третьей мировой войны. Безусловно, мы приветствуем такой настрой", - сказал Путин на совещании с постоянными членами Совбеза РФ.Инаугурация вновь избранного президента США Дональда Трампа состоится в Вашингтоне 20 января, он станет 47-м президентом Соединенных Штатов. Церемония принесения присяги начнется в полдень по местному времени (20.00 мск) в ротонде здания конгресса.

https://ria.ru/20250120/inauguratsiya-1994653721.html

сша

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владимир путин, сша, россия, дональд трамп, москва, в мире, инаугурация трампа — 2025