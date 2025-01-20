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Москва приветствует настрой Трампа, заявил Путин - РИА Новости, 20.01.2025
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17:03 20.01.2025 (обновлено: 19:07 20.01.2025)
https://ria.ru/20250120/putin-1994654760.html
Москва приветствует настрой Трампа, заявил Путин
Москва приветствует настрой Трампа, заявил Путин - РИА Новости, 20.01.2025
Москва приветствует настрой Трампа, заявил Путин
Москва приветствует настрой вступающего в должность президента США Дональда Трампа и его слова о необходимости сделать все, чтобы не допустить третьей мировой... РИА Новости, 20.01.2025
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владимир путин
сша
россия
дональд трамп
москва
в мире
инаугурация трампа — 2025
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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Москва приветствует настрой вступающего в должность президента США Дональда Трампа и его слова о необходимости сделать все, чтобы не допустить третьей мировой войны, заявил президент РФ Владимир Путин."Видим заявления вновь избранного президента США и членов его команды о желании восстановить прямые контакты с Россией, прерванные не по нашей вине уходящей администрацией. Слышим также его заявления о необходимости сделать все, чтобы не допустить третьей мировой войны. Безусловно, мы приветствуем такой настрой", - сказал Путин на совещании с постоянными членами Совбеза РФ.Инаугурация вновь избранного президента США Дональда Трампа состоится в Вашингтоне 20 января, он станет 47-м президентом Соединенных Штатов. Церемония принесения присяги начнется в полдень по местному времени (20.00 мск) в ротонде здания конгресса.
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владимир путин, сша, россия, дональд трамп, москва, в мире, инаугурация трампа — 2025
Владимир Путин, США, Россия, Дональд Трамп, Москва, В мире, Инаугурация Трампа — 2025
Москва приветствует настрой Трампа, заявил Путин

Путин: Москва приветствует призыв Трампа не допустить мировой войны

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 20.01.2025
© РИА Новости / POOL
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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Москва приветствует настрой вступающего в должность президента США Дональда Трампа и его слова о необходимости сделать все, чтобы не допустить третьей мировой войны, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Видим заявления вновь избранного президента США и членов его команды о желании восстановить прямые контакты с Россией, прерванные не по нашей вине уходящей администрацией. Слышим также его заявления о необходимости сделать все, чтобы не допустить третьей мировой войны. Безусловно, мы приветствуем такой настрой", - сказал Путин на совещании с постоянными членами Совбеза РФ.
Инаугурация вновь избранного президента США Дональда Трампа состоится в Вашингтоне 20 января, он станет 47-м президентом Соединенных Штатов. Церемония принесения присяги начнется в полдень по местному времени (20.00 мск) в ротонде здания конгресса.
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Владимир ПутинСШАРоссияДональд ТрампМоскваВ миреИнаугурация Трампа — 2025
 
 
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