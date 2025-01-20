https://ria.ru/20250120/putin-1994654285.html
Путин назвал победу Трампа на выборах убедительной
Путин назвал победу Трампа на выборах убедительной - РИА Новости, 20.01.2025
Путин назвал победу Трампа на выборах убедительной
Президент России Владимир Путин назвал победу Дональда Трампа на президентских выборах в США убедительной. РИА Новости, 20.01.2025
2025-01-20T17:00:00+03:00
2025-01-20T17:00:00+03:00
2025-01-20T19:07:00+03:00
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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назвал победу Дональда Трампа на президентских выборах в США убедительной.Российский лидер поздравил избранного президента США со вступлением в должность. Он отметил, что предвыборный период был для Трампа во всех отношениях нелегким, на него оказывалось жесточайшее давление."Он проявил мужество, одержал убедительную победу на выборах", - сказал Путин в ходе совещания с членами Совета безопасности РФ.Инаугурация Трампа состоится 20 января, он станет 47-м президентом Соединенных Штатов и вернется в Белый дом после четырех лет правления демократа Джо Байдена.
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в мире, сша, дональд трамп, владимир путин, россия, заседание совбеза рф, совет безопасности рф, инаугурация трампа — 2025
В мире, США, Дональд Трамп, Владимир Путин, Россия, Заседание Совбеза РФ, Совет Безопасности РФ, Инаугурация Трампа — 2025
Путин назвал победу Трампа на выборах убедительной
Путин на заседании Совбеза заявил, что Трамп уверенно победил на выборах