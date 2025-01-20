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Путин назвал победу Трампа на выборах убедительной - РИА Новости, 20.01.2025
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17:00 20.01.2025 (обновлено: 19:07 20.01.2025)
https://ria.ru/20250120/putin-1994654285.html
Путин назвал победу Трампа на выборах убедительной
Путин назвал победу Трампа на выборах убедительной - РИА Новости, 20.01.2025
Путин назвал победу Трампа на выборах убедительной
Президент России Владимир Путин назвал победу Дональда Трампа на президентских выборах в США убедительной. РИА Новости, 20.01.2025
2025-01-20T17:00:00+03:00
2025-01-20T19:07:00+03:00
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владимир путин
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заседание совбеза рф
совет безопасности рф
инаугурация трампа — 2025
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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назвал победу Дональда Трампа на президентских выборах в США убедительной.Российский лидер поздравил избранного президента США со вступлением в должность. Он отметил, что предвыборный период был для Трампа во всех отношениях нелегким, на него оказывалось жесточайшее давление."Он проявил мужество, одержал убедительную победу на выборах", - сказал Путин в ходе совещания с членами Совета безопасности РФ.Инаугурация Трампа состоится 20 января, он станет 47-м президентом Соединенных Штатов и вернется в Белый дом после четырех лет правления демократа Джо Байдена.
https://ria.ru/20250120/putin-1994651194.html
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в мире, сша, дональд трамп, владимир путин, россия, заседание совбеза рф, совет безопасности рф, инаугурация трампа — 2025
В мире, США, Дональд Трамп, Владимир Путин, Россия, Заседание Совбеза РФ, Совет Безопасности РФ, Инаугурация Трампа — 2025
Путин назвал победу Трампа на выборах убедительной

Путин на заседании Совбеза заявил, что Трамп уверенно победил на выборах

© AP Photo / Alex BrandonИзбранный президент США Дональд Трамп
Избранный президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 20.01.2025
© AP Photo / Alex Brandon
Избранный президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назвал победу Дональда Трампа на президентских выборах в США убедительной.
Российский лидер поздравил избранного президента США со вступлением в должность. Он отметил, что предвыборный период был для Трампа во всех отношениях нелегким, на него оказывалось жесточайшее давление.
"Он проявил мужество, одержал убедительную победу на выборах", - сказал Путин в ходе совещания с членами Совета безопасности РФ.
Инаугурация Трампа состоится 20 января, он станет 47-м президентом Соединенных Штатов и вернется в Белый дом после четырех лет правления демократа Джо Байдена.
Путин поздравил Трампа со вступлением в должность - РИА Новости, 1920, 20.01.2025
Путин на заседании Совбеза поздравил Трампа со вступлением в должность
Вчера, 16:50
 
В миреСШАДональд ТрампВладимир ПутинРоссияЗаседание Совбеза РФСовет Безопасности РФИнаугурация Трампа — 2025
 
 
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