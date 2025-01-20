https://ria.ru/20250120/putin-1994653164.html

Путин попросил МИД сделать все для освобождения российского заложника ХАМАС

Путин попросил МИД сделать все для освобождения российского заложника ХАМАС - РИА Новости, 20.01.2025

Путин попросил МИД сделать все для освобождения российского заложника ХАМАС

Президент России Владимир Путин попросил МИД РФ сделать всё, чтобы остающийся в заложниках у палестинского движения ХАМАС гражданин России оказался на свободе. РИА Новости, 20.01.2025

2025-01-20T16:57:00+03:00

2025-01-20T16:57:00+03:00

2025-01-20T17:07:00+03:00

россия

хамас

в мире

израиль

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

владимир путин

ближний восток

международный комитет красного креста (мккк)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/09/1965168916_0:0:3415:1921_1920x0_80_0_0_c39337cb5fb4b2db69859f984f1d800b.jpg

МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин попросил МИД РФ сделать всё, чтобы остающийся в заложниках у палестинского движения ХАМАС гражданин России оказался на свободе."Вы упомянули про Ближний Восток. Сейчас, действительно, там произошел обмен и освобождена часть заложников. Но среди остающихся заложников есть еще один человек с двойным гражданством - с российским. Я просил бы и вас по линии министерства иностранных дел, и других коллег по линии других ведомств прорабатывать этот вопрос, не забывать об этом и сделать всё для того, чтобы наш гражданин оказался на свободе", - сказал Путин на совещании с постоянными членами Совбеза РФ в режиме видеоконференции.Ранее израильская армия сообщала, что сотрудники Международного комитета Красного Креста (МККК) передали трех освобожденных заложниц израильским военным, после чего девушки прибыли на территорию Израиля и были доставлены в больницу.Стороны конфликта в палестинском секторе Газа - Израиль и движение ХАМАС - при посредничестве Катара, Египта и США договорились о прекращении огня с 19 января на 42 дня и объявили о стремлении к окончательному завершению боевых действий, которые за 15 месяцев унесли жизни 46 тысяч палестинцев и порядка полутора тысяч израильтян, перекинулись на Ливан и Йемен, спровоцировали обмен ракетными ударами между Израилем и Ираном.Первый этап сделки предполагает освобождение 33 израильских заложников в обмен на примерно тысячу палестинских заключенных. Израильские войска должны отойти к границам сектора Газа, хотя пока и останутся в их пределах. С первого дня перемирия возрастут поставки гуманитарной помощи - до 600 грузовиков в сутки, включая 50 с топливом. Палестинцы получат 200 тысяч палаток и 60 тысяч мобильных домов.

https://ria.ru/20250120/gaza-1994587072.html

https://ria.ru/20250119/izrail-1994519102.html

россия

израиль

ближний восток

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, хамас, в мире, израиль, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), владимир путин, ближний восток, международный комитет красного креста (мккк)