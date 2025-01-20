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Путин попросил МИД сделать все для освобождения российского заложника ХАМАС - РИА Новости, 20.01.2025
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16:57 20.01.2025 (обновлено: 17:07 20.01.2025)
https://ria.ru/20250120/putin-1994653164.html
Путин попросил МИД сделать все для освобождения российского заложника ХАМАС
Путин попросил МИД сделать все для освобождения российского заложника ХАМАС - РИА Новости, 20.01.2025
Путин попросил МИД сделать все для освобождения российского заложника ХАМАС
Президент России Владимир Путин попросил МИД РФ сделать всё, чтобы остающийся в заложниках у палестинского движения ХАМАС гражданин России оказался на свободе. РИА Новости, 20.01.2025
2025-01-20T16:57:00+03:00
2025-01-20T17:07:00+03:00
россия
хамас
в мире
израиль
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
владимир путин
ближний восток
международный комитет красного креста (мккк)
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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин попросил МИД РФ сделать всё, чтобы остающийся в заложниках у палестинского движения ХАМАС гражданин России оказался на свободе."Вы упомянули про Ближний Восток. Сейчас, действительно, там произошел обмен и освобождена часть заложников. Но среди остающихся заложников есть еще один человек с двойным гражданством - с российским. Я просил бы и вас по линии министерства иностранных дел, и других коллег по линии других ведомств прорабатывать этот вопрос, не забывать об этом и сделать всё для того, чтобы наш гражданин оказался на свободе", - сказал Путин на совещании с постоянными членами Совбеза РФ в режиме видеоконференции.Ранее израильская армия сообщала, что сотрудники Международного комитета Красного Креста (МККК) передали трех освобожденных заложниц израильским военным, после чего девушки прибыли на территорию Израиля и были доставлены в больницу.Стороны конфликта в палестинском секторе Газа - Израиль и движение ХАМАС - при посредничестве Катара, Египта и США договорились о прекращении огня с 19 января на 42 дня и объявили о стремлении к окончательному завершению боевых действий, которые за 15 месяцев унесли жизни 46 тысяч палестинцев и порядка полутора тысяч израильтян, перекинулись на Ливан и Йемен, спровоцировали обмен ракетными ударами между Израилем и Ираном.Первый этап сделки предполагает освобождение 33 израильских заложников в обмен на примерно тысячу палестинских заключенных. Израильские войска должны отойти к границам сектора Газа, хотя пока и останутся в их пределах. С первого дня перемирия возрастут поставки гуманитарной помощи - до 600 грузовиков в сутки, включая 50 с топливом. Палестинцы получат 200 тысяч палаток и 60 тысяч мобильных домов.
https://ria.ru/20250120/gaza-1994587072.html
https://ria.ru/20250119/izrail-1994519102.html
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россия, хамас, в мире, израиль, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), владимир путин, ближний восток, международный комитет красного креста (мккк)
Россия, ХАМАС, В мире, Израиль, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Владимир Путин, Ближний Восток, Международный комитет Красного Креста (МККК)
Путин попросил МИД сделать все для освобождения российского заложника ХАМАС

Путин попросил МИД сделать, чтобы россиянин в плену ХАМАС оказался на свободе

© РИА Новости / Алексей Бабушкин | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 20.01.2025
© РИА Новости / Алексей Бабушкин
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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин попросил МИД РФ сделать всё, чтобы остающийся в заложниках у палестинского движения ХАМАС гражданин России оказался на свободе.
"Вы упомянули про Ближний Восток. Сейчас, действительно, там произошел обмен и освобождена часть заложников. Но среди остающихся заложников есть еще один человек с двойным гражданством - с российским. Я просил бы и вас по линии министерства иностранных дел, и других коллег по линии других ведомств прорабатывать этот вопрос, не забывать об этом и сделать всё для того, чтобы наш гражданин оказался на свободе", - сказал Путин на совещании с постоянными членами Совбеза РФ в режиме видеоконференции.
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Ранее израильская армия сообщала, что сотрудники Международного комитета Красного Креста (МККК) передали трех освобожденных заложниц израильским военным, после чего девушки прибыли на территорию Израиля и были доставлены в больницу.
Стороны конфликта в палестинском секторе Газа - Израиль и движение ХАМАС - при посредничестве Катара, Египта и США договорились о прекращении огня с 19 января на 42 дня и объявили о стремлении к окончательному завершению боевых действий, которые за 15 месяцев унесли жизни 46 тысяч палестинцев и порядка полутора тысяч израильтян, перекинулись на Ливан и Йемен, спровоцировали обмен ракетными ударами между Израилем и Ираном.
Первый этап сделки предполагает освобождение 33 израильских заложников в обмен на примерно тысячу палестинских заключенных. Израильские войска должны отойти к границам сектора Газа, хотя пока и останутся в их пределах. С первого дня перемирия возрастут поставки гуманитарной помощи - до 600 грузовиков в сутки, включая 50 с топливом. Палестинцы получат 200 тысяч палаток и 60 тысяч мобильных домов.
Бойцы ХАМАС сопровождают автомобиль Красного Креста перед тем как забрать израильских заложников после вступления в силу соглашения о прекращении огня между Израилем и ХАМАС - РИА Новости, 1920, 19.01.2025
Одна из освобожденных заложниц лишилась двух пальцев, заявили в Израиле
Вчера, 21:47
 
РоссияХАМАСВ миреИзраильМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Владимир ПутинБлижний ВостокМеждународный комитет Красного Креста (МККК)
 
 
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