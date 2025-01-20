https://ria.ru/20250120/putin-1994653010.html
Путин пообещал дальше бороться за интересы российского народа
Путин пообещал дальше бороться за интересы российского народа - РИА Новости, 20.01.2025
Путин пообещал дальше бороться за интересы российского народа
Власти России продолжат бороться за интересы российского народа, в этом заключается смысл специальной военной операции, заявил президент РФ Владимир Путин РИА Новости, 20.01.2025
2025-01-20T16:55:00+03:00
2025-01-20T16:55:00+03:00
2025-01-20T17:00:00+03:00
россия
владимир путин
политика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/13/1990159487_0:0:3096:1742_1920x0_80_0_0_90841618da0fe730135da4cc9ced4ecf.jpg
МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Власти России продолжат бороться за интересы российского народа, в этом заключается смысл специальной военной операции, заявил президент РФ Владимир Путин"Мы, конечно, будем бороться за интересы России, за интересы российского народа. В этом, собственно, и заключается цель и смысл проведения специальной военной операции", - сказал Путин во время совещания с постоянными членами Совбеза РФ.
https://ria.ru/20250120/putin-1994651759.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/13/1990159487_180:0:2911:2048_1920x0_80_0_0_a39d2a07643dd0e3c57f1a052dcf9bd2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, политика
Россия, Владимир Путин, Политика
Путин пообещал дальше бороться за интересы российского народа
Путин: власти продолжат бороться за интересы российского народа