https://ria.ru/20250120/putin-1994653010.html

Путин пообещал дальше бороться за интересы российского народа

Путин пообещал дальше бороться за интересы российского народа - РИА Новости, 20.01.2025

Путин пообещал дальше бороться за интересы российского народа

Власти России продолжат бороться за интересы российского народа, в этом заключается смысл специальной военной операции, заявил президент РФ Владимир Путин РИА Новости, 20.01.2025

2025-01-20T16:55:00+03:00

2025-01-20T16:55:00+03:00

2025-01-20T17:00:00+03:00

россия

владимир путин

политика

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/13/1990159487_0:0:3096:1742_1920x0_80_0_0_90841618da0fe730135da4cc9ced4ecf.jpg

МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Власти России продолжат бороться за интересы российского народа, в этом заключается смысл специальной военной операции, заявил президент РФ Владимир Путин"Мы, конечно, будем бороться за интересы России, за интересы российского народа. В этом, собственно, и заключается цель и смысл проведения специальной военной операции", - сказал Путин во время совещания с постоянными членами Совбеза РФ.

https://ria.ru/20250120/putin-1994651759.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, владимир путин, политика