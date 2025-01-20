https://ria.ru/20250120/putin-1994652580.html

Москва видит заявления Трампа о контактах с Россией, заявил Путин

Москва видит заявления Трампа о контактах с Россией, заявил Путин - РИА Новости, 20.01.2025

Москва видит заявления Трампа о контактах с Россией, заявил Путин

Москва видит заявления избранного президента США Дональда Трампа и его команды о желании восстановить прямые контакты с Россией, заявил президент РФ Владимир... РИА Новости, 20.01.2025

2025-01-20T16:53:00+03:00

2025-01-20T16:53:00+03:00

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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Москва видит заявления избранного президента США Дональда Трампа и его команды о желании восстановить прямые контакты с Россией, заявил президент РФ Владимир Путин."Мы видим заявления вновь избранного президента США и членов его команды о желании восстановить прямые контакты с Россией, прерванные не по нашей вине уходящей администрацией", - сказал Путин в ходе совещания с постоянными членами Совбеза РФ.Инаугурация вновь избранного президента США Дональда Трампа состоится в Вашингтоне 20 января, он станет 47-м президентом Соединенных Штатов. Церемония принесения присяги начнется в полдень по местному времени (20.00 мск) в ротонде здания конгресса.

https://ria.ru/20250120/inauguratsiya-1994653721.html

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москва, россия, сша, дональд трамп, владимир путин, в мире