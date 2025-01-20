https://ria.ru/20250120/putin-1994651194.html

Путин на заседании Совбеза поздравил Трампа со вступлением в должность

Путин на заседании Совбеза поздравил Трампа со вступлением в должность - РИА Новости, 20.01.2025

Путин на заседании Совбеза поздравил Трампа со вступлением в должность

Россия поздравляет избранного президента США Дональда Трампа, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 20.01.2025

2025-01-20T16:50:00+03:00

2025-01-20T16:50:00+03:00

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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Россия поздравляет избранного президента США Дональда Трампа, заявил президент РФ Владимир Путин."Поздравляем избранного президента Соединённых Штатов Америки со вступлением в должность", - сказал Путин во время совещания с постоянными членами Совбеза РФ.Дональд Трамп, уже занимавший пост президента США в 2017-2021 годах, выиграл президентские выборы, которые прошли 5 ноября 2024 года. Он стал первым с XIX века политиком в США, которому удалось вернуться в Белый дом после четырехлетнего перерыва. Трамп 17 декабря получил необходимые для победы на выборах президента США голоса коллегии выборщиков.Инаугурация вновь избранного президента США Дональда Трампа состоится в Вашингтоне 20 января, он станет 47-м президентом Соединенных Штатов. Церемония принесения присяги начнется в полдень по местному времени (20.00 мск) в ротонде здания конгресса.

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Путин поздравил Трампа со вступлением в должность Путин поздравил Трампа со вступлением в должность 2025-01-20T16:50 true PT0M05S

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