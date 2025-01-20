https://ria.ru/20250120/putin-1994651103.html

Россия не отказывалась от диалога с любой администрацией США, заявил Путин

Россия не отказывалась от диалога с любой администрацией США, заявил Путин - РИА Новости, 20.01.2025

Россия не отказывалась от диалога с любой администрацией США, заявил Путин

Россия никогда не отказывалась от диалога с любой администрацией США, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 20.01.2025

2025-01-20T16:50:00+03:00

2025-01-20T16:50:00+03:00

2025-01-20T17:01:00+03:00

россия

владимир путин

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политика

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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Россия никогда не отказывалась от диалога с любой администрацией США, заявил президент РФ Владимир Путин."Мы никогда не отказывались от диалога, всегда были готовы поддерживать ровные отношения, сотрудничество с любой американской администрацией", - сказал Путин в ходе совещания с членами Совета безопасности РФ.

https://ria.ru/20250120/inauguratsiya-1994653721.html

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2025

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россия, владимир путин, сша, политика