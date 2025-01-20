https://ria.ru/20250120/putin-1994651009.html

Путин заявил об открытости для диалога по Украине с администрацией Трампа

Путин заявил об открытости для диалога по Украине с администрацией Трампа - РИА Новости, 20.01.2025

Путин заявил об открытости для диалога по Украине с администрацией Трампа

Россия открыта для диалога с администрацией президента США Дональда Трампа по украинскому конфликту, заявил российский лидер Владимир Путин. РИА Новости, 20.01.2025

2025-01-20T16:50:00+03:00

2025-01-20T16:50:00+03:00

2025-01-20T17:04:00+03:00

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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Россия открыта для диалога с администрацией президента США Дональда Трампа по украинскому конфликту, заявил российский лидер Владимир Путин."Мы открыты для диалога с новой администрацией США по украинскому конфликту. Самое важное здесь – устранить первопричины кризиса... Что же касается самого урегулирования ситуации, то вновь хочу подчеркнуть: его целью должно быть не краткое перемирие, не какая-то передышка для перегруппировки сил и перевооружения с целью последующего продолжения конфликта, а долгосрочный мир на основе уважения законных интересов всех людей, всех народов, которые проживают в этом регионе", - сказал Путин на совещании с постоянными членами Совета Безопасности.

https://ria.ru/20250120/tramp-1994542909.html

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в мире, украина, россия, сша, дональд трамп, владимир путин