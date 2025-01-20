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Путин заявил об открытости для диалога по Украине с администрацией Трампа - РИА Новости, 20.01.2025
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16:50 20.01.2025 (обновлено: 17:04 20.01.2025)
https://ria.ru/20250120/putin-1994651009.html
Путин заявил об открытости для диалога по Украине с администрацией Трампа
Путин заявил об открытости для диалога по Украине с администрацией Трампа - РИА Новости, 20.01.2025
Путин заявил об открытости для диалога по Украине с администрацией Трампа
Россия открыта для диалога с администрацией президента США Дональда Трампа по украинскому конфликту, заявил российский лидер Владимир Путин. РИА Новости, 20.01.2025
2025-01-20T16:50:00+03:00
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сша
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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Россия открыта для диалога с администрацией президента США Дональда Трампа по украинскому конфликту, заявил российский лидер Владимир Путин."Мы открыты для диалога с новой администрацией США по украинскому конфликту. Самое важное здесь – устранить первопричины кризиса... Что же касается самого урегулирования ситуации, то вновь хочу подчеркнуть: его целью должно быть не краткое перемирие, не какая-то передышка для перегруппировки сил и перевооружения с целью последующего продолжения конфликта, а долгосрочный мир на основе уважения законных интересов всех людей, всех народов, которые проживают в этом регионе", - сказал Путин на совещании с постоянными членами Совета Безопасности.
https://ria.ru/20250120/tramp-1994542909.html
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в мире, украина, россия, сша, дональд трамп, владимир путин
В мире, Украина, Россия, США, Дональд Трамп, Владимир Путин
Путин заявил об открытости для диалога по Украине с администрацией Трампа

Путин: Россия открыта для диалога по Украине с администрацией Трампа

© AP Photo / Evan VucciИзбранный президент США Дональд Трамп
Избранный президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 20.01.2025
© AP Photo / Evan Vucci
Избранный президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Россия открыта для диалога с администрацией президента США Дональда Трампа по украинскому конфликту, заявил российский лидер Владимир Путин.
"Мы открыты для диалога с новой администрацией США по украинскому конфликту. Самое важное здесь – устранить первопричины кризиса... Что же касается самого урегулирования ситуации, то вновь хочу подчеркнуть: его целью должно быть не краткое перемирие, не какая-то передышка для перегруппировки сил и перевооружения с целью последующего продолжения конфликта, а долгосрочный мир на основе уважения законных интересов всех людей, всех народов, которые проживают в этом регионе", - сказал Путин на совещании с постоянными членами Совета Безопасности.
Избранный президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 20.01.2025
Трамп поручил организовать телефонный разговор с Путиным
07:32
 
В миреУкраинаРоссияСШАДональд ТрампВладимир Путин
 
 
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