https://ria.ru/20250120/putin-1994650832.html
Путин попросил Лаврова доложить о ситуации в США
Путин попросил Лаврова доложить о ситуации в США - РИА Новости, 20.01.2025
Путин попросил Лаврова доложить о ситуации в США
Президент России Владимир Путин попросил министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова доложить ему о ситуации в Соединенных Штатах Америки. РИА Новости, 20.01.2025
2025-01-20T16:49:00+03:00
2025-01-20T16:49:00+03:00
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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин попросил министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова доложить ему о ситуации в Соединенных Штатах Америки."Сергей Викторович (Лавров - ред.), что в Штатах у нас происходит сейчас? Я так понимаю, сегодня инаугурация должна состояться вновь избранного президента", - сказал Путин во время совещания с членами Совета безопасности РФ.Инаугурация вновь избранного президента США Дональда Трампа состоится в Вашингтоне 20 января, он станет 47-м президентом Соединенных Штатов. Церемония принесения присяги начнется в полдень по местному времени (20.00 мск) в ротонде здания конгресса.
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сша, владимир путин, россия, сергей лавров, дональд трамп, вашингтон (штат), политика
США, Владимир Путин, Россия, Сергей Лавров, Дональд Трамп, Вашингтон (штат), Политика
Путин попросил Лаврова доложить о ситуации в США
Путин на заседании с членами Совбеза попросил Лаврова доложить о ситуации в США