https://ria.ru/20250120/putin-1994650832.html

Путин попросил Лаврова доложить о ситуации в США

Путин попросил Лаврова доложить о ситуации в США - РИА Новости, 20.01.2025

Путин попросил Лаврова доложить о ситуации в США

Президент России Владимир Путин попросил министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова доложить ему о ситуации в Соединенных Штатах Америки. РИА Новости, 20.01.2025

2025-01-20T16:49:00+03:00

2025-01-20T16:49:00+03:00

2025-01-20T16:55:00+03:00

сша

владимир путин

россия

сергей лавров

дональд трамп

вашингтон (штат)

политика

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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин попросил министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова доложить ему о ситуации в Соединенных Штатах Америки."Сергей Викторович (Лавров - ред.), что в Штатах у нас происходит сейчас? Я так понимаю, сегодня инаугурация должна состояться вновь избранного президента", - сказал Путин во время совещания с членами Совета безопасности РФ.Инаугурация вновь избранного президента США Дональда Трампа состоится в Вашингтоне 20 января, он станет 47-м президентом Соединенных Штатов. Церемония принесения присяги начнется в полдень по местному времени (20.00 мск) в ротонде здания конгресса.

https://ria.ru/20250120/putin-1994651009.html

сша

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сша, владимир путин, россия, сергей лавров, дональд трамп, вашингтон (штат), политика