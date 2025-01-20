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Путин попросил Лаврова доложить о ситуации в США - РИА Новости, 20.01.2025
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16:49 20.01.2025 (обновлено: 16:55 20.01.2025)
https://ria.ru/20250120/putin-1994650832.html
Путин попросил Лаврова доложить о ситуации в США
Путин попросил Лаврова доложить о ситуации в США - РИА Новости, 20.01.2025
Путин попросил Лаврова доложить о ситуации в США
Президент России Владимир Путин попросил министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова доложить ему о ситуации в Соединенных Штатах Америки. РИА Новости, 20.01.2025
2025-01-20T16:49:00+03:00
2025-01-20T16:55:00+03:00
сша
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дональд трамп
вашингтон (штат)
политика
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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин попросил министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова доложить ему о ситуации в Соединенных Штатах Америки."Сергей Викторович (Лавров - ред.), что в Штатах у нас происходит сейчас? Я так понимаю, сегодня инаугурация должна состояться вновь избранного президента", - сказал Путин во время совещания с членами Совета безопасности РФ.Инаугурация вновь избранного президента США Дональда Трампа состоится в Вашингтоне 20 января, он станет 47-м президентом Соединенных Штатов. Церемония принесения присяги начнется в полдень по местному времени (20.00 мск) в ротонде здания конгресса.
https://ria.ru/20250120/putin-1994651009.html
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сша, владимир путин, россия, сергей лавров, дональд трамп, вашингтон (штат), политика
США, Владимир Путин, Россия, Сергей Лавров, Дональд Трамп, Вашингтон (штат), Политика
Путин попросил Лаврова доложить о ситуации в США

Путин на заседании с членами Совбеза попросил Лаврова доложить о ситуации в США

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин проводит специальную программу "Итоги года с Владимиром Путиным" в Гостином дворе
Президент России Владимир Путин проводит специальную программу Итоги года с Владимиром Путиным в Гостином дворе - РИА Новости, 1920, 20.01.2025
© РИА Новости / POOL
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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин попросил министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова доложить ему о ситуации в Соединенных Штатах Америки.
"Сергей Викторович (Лавров - ред.), что в Штатах у нас происходит сейчас? Я так понимаю, сегодня инаугурация должна состояться вновь избранного президента", - сказал Путин во время совещания с членами Совета безопасности РФ.
Инаугурация вновь избранного президента США Дональда Трампа состоится в Вашингтоне 20 января, он станет 47-м президентом Соединенных Штатов. Церемония принесения присяги начнется в полдень по местному времени (20.00 мск) в ротонде здания конгресса.
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СШАВладимир ПутинРоссияСергей ЛавровДональд ТрампВашингтон (штат)Политика
 
 
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