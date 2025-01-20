https://ria.ru/20250120/putin-1994650591.html
Путин предложил членам Совбеза обсудить ситуацию в чувствительных регионах
Путин предложил членам Совбеза обсудить ситуацию в чувствительных регионах - РИА Новости, 20.01.2025
Путин предложил членам Совбеза обсудить ситуацию в чувствительных регионах
Президент России Владимир Путин предложил членам Совета безопасности РФ обсудить развитие ситуации в чувствительных для РФ регионах. РИА Новости, 20.01.2025
2025-01-20T16:48:00+03:00
2025-01-20T16:48:00+03:00
2025-01-20T16:52:00+03:00
россия
политика
владимир путин
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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин предложил членам Совета безопасности РФ обсудить развитие ситуации в чувствительных для РФ регионах."Мы поговорим сегодня о некоторых моментах, связанных с чувствительными для нас регионами, с развитием ситуации в этих регионах", - сказал Путин в ходе совещания с членами Совета безопасности РФ.
https://ria.ru/20250120/putin-1994650832.html
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россия, политика, владимир путин
Россия, Политика, Владимир Путин
Путин предложил членам Совбеза обсудить ситуацию в чувствительных регионах
Путин предложил членам Совбеза обсудить ситуацию в чувствительных регионах РФ