https://ria.ru/20250120/putin-1994650145.html

Путин проводит совещание с членами Совбеза

Путин проводит совещание с членами Совбеза - РИА Новости, 20.01.2025

Путин проводит совещание с членами Совбеза

Президент России Владимир Путин проводит совещание с членами Совета безопасности РФ. РИА Новости, 20.01.2025

2025-01-20T16:47:00+03:00

2025-01-20T16:47:00+03:00

2025-01-20T16:53:00+03:00

россия

владимир путин

политика

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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин проводит совещание с членами Совета безопасности РФ. В предыдущий раз глава государства проводил совещание с постоянными членами Совбеза 10 января. Тогда обсуждались меры по обеспечению безопасности в период подготовки и празднования 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

https://ria.ru/20250110/sovbez-1993091448.html

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Путин на оперативном совещании с членами Совета Безопасности Владимир Путин по видеосвязи провёл оперативное совещание с постоянными членами Совета Безопасности 2025-01-20T16:47 true PT2M00S

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россия, владимир путин, политика