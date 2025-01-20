https://ria.ru/20250120/putin-1994650145.html
Путин проводит совещание с членами Совбеза
Путин проводит совещание с членами Совбеза - РИА Новости, 20.01.2025
Путин проводит совещание с членами Совбеза
Президент России Владимир Путин проводит совещание с членами Совета безопасности РФ. РИА Новости, 20.01.2025
2025-01-20T16:47:00+03:00
2025-01-20T16:47:00+03:00
2025-01-20T16:53:00+03:00
россия
владимир путин
политика
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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин проводит совещание с членами Совета безопасности РФ. В предыдущий раз глава государства проводил совещание с постоянными членами Совбеза 10 января. Тогда обсуждались меры по обеспечению безопасности в период подготовки и празднования 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.
https://ria.ru/20250110/sovbez-1993091448.html
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Путин на оперативном совещании с членами Совета Безопасности
Владимир Путин по видеосвязи провёл оперативное совещание с постоянными членами Совета Безопасности
2025-01-20T16:47
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россия, владимир путин, политика
Россия, Владимир Путин, Политика
Путин проводит совещание с членами Совбеза
Путин проводит совещание с членами Совбеза РФ