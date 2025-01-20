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Путин проводит совещание с членами Совбеза - РИА Новости, 20.01.2025
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16:47 20.01.2025 (обновлено: 16:53 20.01.2025)
https://ria.ru/20250120/putin-1994650145.html
Путин проводит совещание с членами Совбеза
Путин проводит совещание с членами Совбеза - РИА Новости, 20.01.2025
Путин проводит совещание с членами Совбеза
Президент России Владимир Путин проводит совещание с членами Совета безопасности РФ. РИА Новости, 20.01.2025
2025-01-20T16:47:00+03:00
2025-01-20T16:53:00+03:00
россия
владимир путин
политика
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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин проводит совещание с членами Совета безопасности РФ. В предыдущий раз глава государства проводил совещание с постоянными членами Совбеза 10 января. Тогда обсуждались меры по обеспечению безопасности в период подготовки и празднования 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.
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Путин на оперативном совещании с членами Совета Безопасности
Владимир Путин по видеосвязи провёл оперативное совещание с постоянными членами Совета Безопасности
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россия, владимир путин, политика
Россия, Владимир Путин, Политика
Путин проводит совещание с членами Совбеза

Путин проводит совещание с членами Совбеза РФ

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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин проводит совещание с членами Совета безопасности РФ.
В предыдущий раз глава государства проводил совещание с постоянными членами Совбеза 10 января. Тогда обсуждались меры по обеспечению безопасности в период подготовки и празднования 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.
Президент Владимир Путин в режиме видеоконференции проводит оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности России. 10 января 2024 - РИА Новости, 1920, 10.01.2025
Путин обсудил с Совбезом безопасность на мероприятиях к 80-летию Победы
10 января, 12:10
 
РоссияВладимир ПутинПолитика
 
 
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