https://ria.ru/20250120/putin-1994645860.html

"Это вздор": в США назвали опасную ошибку в отношениях с Россией

"Это вздор": в США назвали опасную ошибку в отношениях с Россией - РИА Новости, 20.01.2025

"Это вздор": в США назвали опасную ошибку в отношениях с Россией

Американское общество рискует, доверяя западным СМИ об отсутствии поддержки Владимира Путина в России, заявил бывший советник Пентагона полковник Дуглас... РИА Новости, 20.01.2025

2025-01-20T16:31:00+03:00

2025-01-20T16:31:00+03:00

2025-01-20T16:49:00+03:00

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МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Американское общество рискует, доверяя западным СМИ об отсутствии поддержки Владимира Путина в России, заявил бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в соцсети X."Американскому народу необходимо понять одну вещь, независимо от того, что твердят традиционные СМИ: российский народ полностью поддерживает Путина в вопросе Украины", — написал он.По словам офицера, информация об отсутствии поддержки президента России является вздором, который не только далек от реальности, но и опасен для США.В пятницу пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Путин пользуется огромной поддержкой населения, и успехи российской армии на фронте тоже влияют на это.

https://ria.ru/20250120/ukraina-1994626270.html

https://ria.ru/20250120/rossiya-1994637875.html

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