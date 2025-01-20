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"Это вздор": в США назвали опасную ошибку в отношениях с Россией - РИА Новости, 20.01.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:31 20.01.2025 (обновлено: 16:49 20.01.2025)
https://ria.ru/20250120/putin-1994645860.html
"Это вздор": в США назвали опасную ошибку в отношениях с Россией
"Это вздор": в США назвали опасную ошибку в отношениях с Россией - РИА Новости, 20.01.2025
"Это вздор": в США назвали опасную ошибку в отношениях с Россией
Американское общество рискует, доверяя западным СМИ об отсутствии поддержки Владимира Путина в России, заявил бывший советник Пентагона полковник Дуглас... РИА Новости, 20.01.2025
2025-01-20T16:31:00+03:00
2025-01-20T16:49:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
сша
россия
владимир путин
украина
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Американское общество рискует, доверяя западным СМИ об отсутствии поддержки Владимира Путина в России, заявил бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в соцсети X."Американскому народу необходимо понять одну вещь, независимо от того, что твердят традиционные СМИ: российский народ полностью поддерживает Путина в вопросе Украины", — написал он.По словам офицера, информация об отсутствии поддержки президента России является вздором, который не только далек от реальности, но и опасен для США.В пятницу пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Путин пользуется огромной поддержкой населения, и успехи российской армии на фронте тоже влияют на это.
https://ria.ru/20250120/ukraina-1994626270.html
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в мире, сша, россия, владимир путин, украина, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, дмитрий песков, министерство обороны сша
Специальная военная операция на Украине, В мире, США, Россия, Владимир Путин, Украина, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Дмитрий Песков, Министерство обороны США
"Это вздор": в США назвали опасную ошибку в отношениях с Россией

Полковник Макгрегор: американский народ рискует, недооценивая поддержку Путина

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел России и Водовзводная башня Московского Кремля
Здание Министерства иностранных дел России и Водовзводная башня Московского Кремля - РИА Новости, 1920, 20.01.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Американское общество рискует, доверяя западным СМИ об отсутствии поддержки Владимира Путина в России, заявил бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в соцсети X.
"Американскому народу необходимо понять одну вещь, независимо от того, что твердят традиционные СМИ: российский народ полностью поддерживает Путина в вопросе Украины", — написал он.
Флаг США на площади Независимости в Киеве - РИА Новости, 1920, 20.01.2025
На Украине признали невыносимую правду о завершении СВО
14:53
По словам офицера, информация об отсутствии поддержки президента России является вздором, который не только далек от реальности, но и опасен для США.
В пятницу пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Путин пользуется огромной поддержкой населения, и успехи российской армии на фронте тоже влияют на это.
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15:53
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреСШАРоссияВладимир ПутинУкраинаВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФДмитрий ПесковМинистерство обороны США
 
 
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