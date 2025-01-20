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"Это вздор": в США назвали опасную ошибку в отношениях с Россией
"Это вздор": в США назвали опасную ошибку в отношениях с Россией - РИА Новости, 20.01.2025
"Это вздор": в США назвали опасную ошибку в отношениях с Россией
Американское общество рискует, доверяя западным СМИ об отсутствии поддержки Владимира Путина в России, заявил бывший советник Пентагона полковник Дуглас... РИА Новости, 20.01.2025
2025-01-20T16:31:00+03:00
2025-01-20T16:31:00+03:00
2025-01-20T16:49:00+03:00
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МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Американское общество рискует, доверяя западным СМИ об отсутствии поддержки Владимира Путина в России, заявил бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в соцсети X."Американскому народу необходимо понять одну вещь, независимо от того, что твердят традиционные СМИ: российский народ полностью поддерживает Путина в вопросе Украины", — написал он.По словам офицера, информация об отсутствии поддержки президента России является вздором, который не только далек от реальности, но и опасен для США.В пятницу пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Путин пользуется огромной поддержкой населения, и успехи российской армии на фронте тоже влияют на это.
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"Это вздор": в США назвали опасную ошибку в отношениях с Россией
Полковник Макгрегор: американский народ рискует, недооценивая поддержку Путина