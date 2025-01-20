https://ria.ru/20250120/putin-1994586991.html
Совещание Путина с членами Совета безопасности. Прямая трансляция
Совещание Путина с членами Совета безопасности. Прямая трансляция - РИА Новости, 20.01.2025
Совещание Путина с членами Совета безопасности. Прямая трансляция
Президент России Владимир Путин проводит совещание с членами Совета безопасности. РИА Новости, 20.01.2025
2025-01-20T16:46:00+03:00
2025-01-20T16:46:00+03:00
2025-01-20T16:46:00+03:00
политика
россия
владимир путин
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Президент России Владимир Путин проводит совещание с членами Совета безопасности.
россия
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96
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Путин на оперативном совещании с постоянными членами Совета Безопасности
Путин на оперативном совещании с постоянными членами Совета Безопасности
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РИА Новости
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4.7
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политика, россия, владимир путин, видео
Политика, Россия, Владимир Путин
Совещание Путина с членами Совета безопасности. Прямая трансляция
Президент России Владимир Путин проводит совещание с членами Совета безопасности.
2025-01-20T16:46
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PT8M23S
Совещание Путина с членами Совета безопасности. Прямая трансляция
Читать ria.ru в
Президент России Владимир Путин проводит совещание с членами Совета безопасности.