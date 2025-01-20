https://ria.ru/20250120/putin-1994538177.html

В США сделали неожиданное заявление о Путине

В США сделали неожиданное заявление о Путине - РИА Новости, 20.01.2025

В США сделали неожиданное заявление о Путине

Президент России Владимир Путин был бы более уместным гостем на инаугурации избранного президента США Дональда Трампа по сравнению с Владимиром Зеленским,... РИА Новости, 20.01.2025

2025-01-20T05:38:00+03:00

2025-01-20T05:38:00+03:00

2025-01-20T16:35:00+03:00

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МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Президент России Владимир Путин был бы более уместным гостем на инаугурации избранного президента США Дональда Трампа по сравнению с Владимиром Зеленским, заявила американская журналистка Кэндис Оуэнс в социальной сети X."У меня бы вообще не было претензий, если бы Путина пригласили (на инаугурацию Трампа. — Прим. ред.). Он действительно возглавляет государство. А Зеленский — это буквально подкупленный актер", — отметила она.Ранее в воскресенье сын избранного президента Дональд Трамп — младший заявил в Instagram*, что Зеленский трижды "умолял" пригласить его на инаугурацию нового главы США и каждый раз получал отказ. Теперь же, как отметил Трамп-младший, глава киевского режима ведет себя так, будто сам отказался от поездки.Инаугурация Трампа состоится 20 января, он станет 47-м президентом Соединенных Штатов и вернется в Белый дом после четырех лет правления демократа Джо Байдена. По словам помощника президента России Юрия Ушакова, российских представителей на мероприятии не будет.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20250120/putin-1994645860.html

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в мире, россия, сша, владимир зеленский, дональд трамп, владимир путин