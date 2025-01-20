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В США сделали неожиданное заявление о Путине - РИА Новости, 20.01.2025
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05:38 20.01.2025 (обновлено: 16:35 20.01.2025)
https://ria.ru/20250120/putin-1994538177.html
В США сделали неожиданное заявление о Путине
В США сделали неожиданное заявление о Путине - РИА Новости, 20.01.2025
В США сделали неожиданное заявление о Путине
Президент России Владимир Путин был бы более уместным гостем на инаугурации избранного президента США Дональда Трампа по сравнению с Владимиром Зеленским,... РИА Новости, 20.01.2025
2025-01-20T05:38:00+03:00
2025-01-20T16:35:00+03:00
в мире
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дональд трамп
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МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Президент России Владимир Путин был бы более уместным гостем на инаугурации избранного президента США Дональда Трампа по сравнению с Владимиром Зеленским, заявила американская журналистка Кэндис Оуэнс в социальной сети X."У меня бы вообще не было претензий, если бы Путина пригласили (на инаугурацию Трампа. — Прим. ред.). Он действительно возглавляет государство. А Зеленский — это буквально подкупленный актер", — отметила она.Ранее в воскресенье сын избранного президента Дональд Трамп — младший заявил в Instagram*, что Зеленский трижды "умолял" пригласить его на инаугурацию нового главы США и каждый раз получал отказ. Теперь же, как отметил Трамп-младший, глава киевского режима ведет себя так, будто сам отказался от поездки.Инаугурация Трампа состоится 20 января, он станет 47-м президентом Соединенных Штатов и вернется в Белый дом после четырех лет правления демократа Джо Байдена. По словам помощника президента России Юрия Ушакова, российских представителей на мероприятии не будет.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20250120/putin-1994645860.html
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в мире, россия, сша, владимир зеленский, дональд трамп, владимир путин
В мире, Россия, США, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Владимир Путин
В США сделали неожиданное заявление о Путине

Журналистка Оуэнс: Путин смотрелся бы на инаугурации Трампа уместнее Зеленского

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин и избранный президент США Дональд Трамп
Президент России Владимир Путин и избранный президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 20.01.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
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Президент России Владимир Путин и избранный президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Президент России Владимир Путин был бы более уместным гостем на инаугурации избранного президента США Дональда Трампа по сравнению с Владимиром Зеленским, заявила американская журналистка Кэндис Оуэнс в социальной сети X.
"У меня бы вообще не было претензий, если бы Путина пригласили (на инаугурацию Трампа. — Прим. ред.). Он действительно возглавляет государство. А Зеленский — это буквально подкупленный актер", — отметила она.
Ранее в воскресенье сын избранного президента Дональд Трамп — младший заявил в Instagram*, что Зеленский трижды "умолял" пригласить его на инаугурацию нового главы США и каждый раз получал отказ. Теперь же, как отметил Трамп-младший, глава киевского режима ведет себя так, будто сам отказался от поездки.
Инаугурация Трампа состоится 20 января, он станет 47-м президентом Соединенных Штатов и вернется в Белый дом после четырех лет правления демократа Джо Байдена. По словам помощника президента России Юрия Ушакова, российских представителей на мероприятии не будет.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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