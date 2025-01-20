https://ria.ru/20250120/pushkov-1994707245.html

Пушков заявил о плохом предчувствии у ЕС насчет президентства Трампа

Пушков заявил о плохом предчувствии у ЕС насчет президентства Трампа - РИА Новости, 20.01.2025

Пушков заявил о плохом предчувствии у ЕС насчет президентства Трампа

У стран Евросоюза плохое предчувствие насчет президентства Дональда Трампа в США, он наносит чудовищные удары по всем ценностям европейской либеральной элиты,... РИА Новости, 20.01.2025

2025-01-20T21:36:00+03:00

2025-01-20T21:36:00+03:00

2025-01-20T21:36:00+03:00

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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. У стран Евросоюза плохое предчувствие насчет президентства Дональда Трампа в США, он наносит чудовищные удары по всем ценностям европейской либеральной элиты, заявил сенатор РФ Алексей Пушков в Telegram-канале. "Чудовищный удар по всей социальной доктрине и "ценностям" правящей европейской либеральной элиты: отныне в США будет признано только два пола - мужской и женский! И это - в "цитадели либеральной демократии", на которую правящие в Европе элиты всегда смотрели с придыханием! Евролибералы в шоке и ужасе. Фактически Трамп взорвал систему "общих ценностей", объединявшую США и ЕС. Он также объявляет войну либеральной цензуре, царящей в британских, французских, немецких СМИ. Молчит фон дер Ляйен, молчат евродепутаты в Брюсселе, молчат все ведущие европейские столицы. Слов нет у них, одни чувства... И нехорошие предчувствия", - написал Пушков. Трамп официально вступил в должность президента США, приняв присягу на церемонии инаугурации, состоявшейся в понедельник в Капитолии. В ходе своей инаугурационной речи Трамп заявлял, что официальная политика США отныне заключается в признании только двух гендеров - мужского и женского. Кроме того, он пообещал издать указ о прекращении государственной цензуры.

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в мире, сша, дональд трамп, инаугурация трампа — 2025, евросоюз, россия, алексей пушков