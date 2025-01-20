https://ria.ru/20250120/primore-1994554473.html

Первый в РФ шредер для измельчения строительного мусора создали в Приморье

Первый в РФ шредер для измельчения строительного мусора создали в Приморье - РИА Новости, 20.01.2025

Первый в РФ шредер для измельчения строительного мусора создали в Приморье

Первый в России промышленный измельчитель для переработки строительного мусора производительностью до 50 тонн в час создал предприниматель из Приморья, сообщает РИА Новости, 20.01.2025

2025-01-20T09:42:00+03:00

2025-01-20T09:42:00+03:00

2025-01-20T09:42:00+03:00

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ВЛАДИВОСТОК, 20 янв – РИА Новости. Первый в России промышленный измельчитель для переработки строительного мусора производительностью до 50 тонн в час создал предприниматель из Приморья, сообщает правительство региона. "Участник регионального проекта "Развитие" предприниматель Илья Голдаев при поддержке краевого центра "Мой бизнес" создал первый в России аналог немецкой машины по переработке крупногабаритного мусора, в том числе строительного. Отечественный шредер может справиться с деревьями, бетоном и даже утилизировать целый многоэтажный дом", - говорится в сообщении. Отмечается, что строительные железобетонные отходы, которые остаются после сноса зданий, шредер может перерабатывать во вторичный щебень, который вновь пригоден к использованию. Такие машины могут помочь при восстановлении территорий Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей. Измельченный с помощью шредера асфальт может пригодиться для устройства новых дорог, а измельченный кирпич можно использовать как наполнитель для бетона. "Аналогов машин с такой производительностью в России нет. Я акцентирую внимание на производительности, ведь наша машина может переработать до 50 тонн в час", – отметил руководитель холдинговой машиностроительной компании "Дальснаб" Илья Голдаев, слова которого приводятся в сообщении. Отмечается, что реализовать проект команде проектировщиков помогла поддержка от центра "Мой бизнес". В 2024 году машиностроительная компания вошла в тройку победителей акселератора и получила сертификат на господдержку в размере 2 миллионов рублей.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

твой бизнес – новости, поддержка бизнеса , россия