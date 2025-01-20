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Первый в РФ шредер для измельчения строительного мусора создали в Приморье - РИА Новости, 20.01.2025
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Первый в РФ шредер для измельчения строительного мусора создали в Приморье
Первый в РФ шредер для измельчения строительного мусора создали в Приморье - РИА Новости, 20.01.2025
Первый в РФ шредер для измельчения строительного мусора создали в Приморье
Первый в России промышленный измельчитель для переработки строительного мусора производительностью до 50 тонн в час создал предприниматель из Приморья, сообщает РИА Новости, 20.01.2025
2025-01-20T09:42:00+03:00
2025-01-20T09:42:00+03:00
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ВЛАДИВОСТОК, 20 янв – РИА Новости. Первый в России промышленный измельчитель для переработки строительного мусора производительностью до 50 тонн в час создал предприниматель из Приморья, сообщает правительство региона. "Участник регионального проекта "Развитие" предприниматель Илья Голдаев при поддержке краевого центра "Мой бизнес" создал первый в России аналог немецкой машины по переработке крупногабаритного мусора, в том числе строительного. Отечественный шредер может справиться с деревьями, бетоном и даже утилизировать целый многоэтажный дом", - говорится в сообщении. Отмечается, что строительные железобетонные отходы, которые остаются после сноса зданий, шредер может перерабатывать во вторичный щебень, который вновь пригоден к использованию. Такие машины могут помочь при восстановлении территорий Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей. Измельченный с помощью шредера асфальт может пригодиться для устройства новых дорог, а измельченный кирпич можно использовать как наполнитель для бетона. "Аналогов машин с такой производительностью в России нет. Я акцентирую внимание на производительности, ведь наша машина может переработать до 50 тонн в час", – отметил руководитель холдинговой машиностроительной компании "Дальснаб" Илья Голдаев, слова которого приводятся в сообщении. Отмечается, что реализовать проект команде проектировщиков помогла поддержка от центра "Мой бизнес". В 2024 году машиностроительная компания вошла в тройку победителей акселератора и получила сертификат на господдержку в размере 2 миллионов рублей.
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Первый в РФ шредер для измельчения строительного мусора создали в Приморье

В Приморье создали первый в России шредер для измельчения строительного мусора

© Фото : Мой бизнес Приморского краяПервый в России шредер для измельчения строительного мусора создал предприниматель из Приморья
Первый в России шредер для измельчения строительного мусора создал предприниматель из Приморья - РИА Новости, 1920, 20.01.2025
© Фото : Мой бизнес Приморского края
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ВЛАДИВОСТОК, 20 янв – РИА Новости. Первый в России промышленный измельчитель для переработки строительного мусора производительностью до 50 тонн в час создал предприниматель из Приморья, сообщает правительство региона.
"Участник регионального проекта "Развитие" предприниматель Илья Голдаев при поддержке краевого центра "Мой бизнес" создал первый в России аналог немецкой машины по переработке крупногабаритного мусора, в том числе строительного. Отечественный шредер может справиться с деревьями, бетоном и даже утилизировать целый многоэтажный дом", - говорится в сообщении.
© Фото : Мой бизнес Приморского краяПервый в России шредер для измельчения строительного мусора создал предприниматель из Приморья
Первый в России шредер для измельчения строительного мусора создал предприниматель из Приморья - РИА Новости, 1920, 20.01.2025
© Фото : Мой бизнес Приморского края
Первый в России шредер для измельчения строительного мусора создал предприниматель из Приморья
Отмечается, что строительные железобетонные отходы, которые остаются после сноса зданий, шредер может перерабатывать во вторичный щебень, который вновь пригоден к использованию. Такие машины могут помочь при восстановлении территорий Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей. Измельченный с помощью шредера асфальт может пригодиться для устройства новых дорог, а измельченный кирпич можно использовать как наполнитель для бетона.
"Аналогов машин с такой производительностью в России нет. Я акцентирую внимание на производительности, ведь наша машина может переработать до 50 тонн в час", – отметил руководитель холдинговой машиностроительной компании "Дальснаб" Илья Голдаев, слова которого приводятся в сообщении.
Отмечается, что реализовать проект команде проектировщиков помогла поддержка от центра "Мой бизнес". В 2024 году машиностроительная компания вошла в тройку победителей акселератора и получила сертификат на господдержку в размере 2 миллионов рублей.
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