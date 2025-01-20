https://ria.ru/20250120/prigovor-1994623608.html

Суд вынес приговор семейной паре, доведшей подростка до самоубийства

Суд вынес приговор семейной паре, доведшей подростка до самоубийства - РИА Новости, 20.01.2025

Суд вынес приговор семейной паре, доведшей подростка до самоубийства

Троицкий суд Москвы приговорил к 3,5 и 4,5 годам колонии супругов Андрея и Ирину Воропаевых по делу о доведении подростка до суицида, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 20.01.2025

2025-01-20T14:41:00+03:00

2025-01-20T14:41:00+03:00

2025-01-20T14:41:00+03:00

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МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Троицкий суд Москвы приговорил к 3,5 и 4,5 годам колонии супругов Андрея и Ирину Воропаевых по делу о доведении подростка до суицида, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. "Приговором Троицкого районного суда города Москвы Воропаева Ирина Анатольевна признана виновной… ей назначено наказание в виде лишения свободы на срок 4 года 6 месяцев… в исправительной колонии общего режима. Воропаев Андрей Сергеевич признан виновным… ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 3 года 6 месяцев… в исправительной колонии строгого режима", - рассказали в суде. Оба признаны виновными по п.п. "а", "г" ч. 2 ст. 110 УК РФ (доведение до самоубийства несовершеннолетнего группой лиц по предварительному сговору). Ранее суд уже рассматривал это дело, тогда женщина получила 9 лет колонии, а ее супруг – 8,5. После апелляционный суд отменил приговор в связи с нарушениями уголовно-процессуального закона и направил дело на новое рассмотрение. По данным ряда СМИ, Воропаева, являвшаяся мачехой подростку, придумала программу для его похудения. Ребенок сбросил 21 килограмм, жаловался одноклассникам, что родители замучили его физическими упражнениями и грозились отправить в интернат. Трагедия произошла в октябре 2019 года.

https://ria.ru/20240914/moskva-1972752613.html

https://ria.ru/20240716/zhitel-1960063802.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, москва, россия