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Суд вынес приговор семейной паре, доведшей подростка до самоубийства - РИА Новости, 20.01.2025
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14:41 20.01.2025
https://ria.ru/20250120/prigovor-1994623608.html
Суд вынес приговор семейной паре, доведшей подростка до самоубийства
Суд вынес приговор семейной паре, доведшей подростка до самоубийства - РИА Новости, 20.01.2025
Суд вынес приговор семейной паре, доведшей подростка до самоубийства
Троицкий суд Москвы приговорил к 3,5 и 4,5 годам колонии супругов Андрея и Ирину Воропаевых по делу о доведении подростка до суицида, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 20.01.2025
2025-01-20T14:41:00+03:00
2025-01-20T14:41:00+03:00
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МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Троицкий суд Москвы приговорил к 3,5 и 4,5 годам колонии супругов Андрея и Ирину Воропаевых по делу о доведении подростка до суицида, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. "Приговором Троицкого районного суда города Москвы Воропаева Ирина Анатольевна признана виновной… ей назначено наказание в виде лишения свободы на срок 4 года 6 месяцев… в исправительной колонии общего режима. Воропаев Андрей Сергеевич признан виновным… ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 3 года 6 месяцев… в исправительной колонии строгого режима", - рассказали в суде. Оба признаны виновными по п.п. "а", "г" ч. 2 ст. 110 УК РФ (доведение до самоубийства несовершеннолетнего группой лиц по предварительному сговору). Ранее суд уже рассматривал это дело, тогда женщина получила 9 лет колонии, а ее супруг – 8,5. После апелляционный суд отменил приговор в связи с нарушениями уголовно-процессуального закона и направил дело на новое рассмотрение. По данным ряда СМИ, Воропаева, являвшаяся мачехой подростку, придумала программу для его похудения. Ребенок сбросил 21 килограмм, жаловался одноклассникам, что родители замучили его физическими упражнениями и грозились отправить в интернат. Трагедия произошла в октябре 2019 года.
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происшествия, москва, россия
Происшествия, Москва, Россия
Суд вынес приговор семейной паре, доведшей подростка до самоубийства

Доведшие подростка до суицида супруги Воропаевы получили 3,5 и 4,5 года колонии

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкСтатуя Фемиды
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МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Троицкий суд Москвы приговорил к 3,5 и 4,5 годам колонии супругов Андрея и Ирину Воропаевых по делу о доведении подростка до суицида, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
"Приговором Троицкого районного суда города Москвы Воропаева Ирина Анатольевна признана виновной… ей назначено наказание в виде лишения свободы на срок 4 года 6 месяцев… в исправительной колонии общего режима. Воропаев Андрей Сергеевич признан виновным… ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 3 года 6 месяцев… в исправительной колонии строгого режима", - рассказали в суде.
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Оба признаны виновными по п.п. "а", "г" ч. 2 ст. 110 УК РФ (доведение до самоубийства несовершеннолетнего группой лиц по предварительному сговору).
Ранее суд уже рассматривал это дело, тогда женщина получила 9 лет колонии, а ее супруг – 8,5. После апелляционный суд отменил приговор в связи с нарушениями уголовно-процессуального закона и направил дело на новое рассмотрение.
По данным ряда СМИ, Воропаева, являвшаяся мачехой подростку, придумала программу для его похудения. Ребенок сбросил 21 килограмм, жаловался одноклассникам, что родители замучили его физическими упражнениями и грозились отправить в интернат.
Трагедия произошла в октябре 2019 года.
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