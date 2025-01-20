В Приднестровье заявили, что газа хватит только на 11 дней
Министр экономического развития ПМР Оболоник: газа в регионе хватит на 11 дней
Здание Дома Советов в Тирасполе. Архивное фото
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ТИРАСПОЛЬ, 20 янв — РИА Новости. В Приднестровье осталось газа на 11 дней, заявил министр экономического развития непризнанной Приднестровской Молдавской Республики Сергей Оболоник на заседании оперштаба.
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"Имеющегося запаса газа при существующем расходе хватит на 11 суток", — приводит его слова пресс-служба главы ПМР.
Приднестровье, 60 процентов жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма республика присоединится к Румынии. В 1992 году, после безуспешной попытки Кишинева решить проблему силой, Приднестровье стало неподконтрольной центральным властям территорией.
С начала года Приднестровье и Молдавия остались без газа из-за прекращения Украиной транзита и нежелания Кишинева выплачивать долг "Газпрому". Если Молдавия получает энергоресурсы от европейских стран, что сказывается лишь на росте тарифов для населения, то ПМР оказалась в полной газовой блокаде. Молдавская ГРЭС, расположенная на территории непризнанной республики, перешла на угольную генерацию электроэнергии.
С 3 января в Приднестровье начались веерные отключения электричества, в многоквартирных домах нет отопления и горячей воды, тогда как на улице температура воздуха ниже нуля.
Как заявил глава ПМР Вадим Красносельский, Россия вскоре поставит республике газ в виде гуманитарной помощи. Представитель Кремля Дмитрий Песков подтвердил, что Москва готова оказать поддержку в этом вопросе.