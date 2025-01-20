https://ria.ru/20250120/pridnestrove-1994588997.html

В Приднестровье заявили, что газа хватит только на 11 дней

В Приднестровье заявили, что газа хватит только на 11 дней - РИА Новости, 20.01.2025

В Приднестровье заявили, что газа хватит только на 11 дней

В Приднестровье осталось газа на 11 дней, заявил министр экономического развития непризнанной Приднестровской Молдавской Республики Сергей Оболоник на заседании РИА Новости, 20.01.2025

2025-01-20T12:21:00+03:00

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ТИРАСПОЛЬ, 20 янв — РИА Новости. В Приднестровье осталось газа на 11 дней, заявил министр экономического развития непризнанной Приднестровской Молдавской Республики Сергей Оболоник на заседании оперштаба. "Имеющегося запаса газа при существующем расходе хватит на 11 суток", — приводит его слова пресс-служба главы ПМР.С начала года Приднестровье и Молдавия остались без газа из-за прекращения Украиной транзита и нежелания Кишинева выплачивать долг "Газпрому". Если Молдавия получает энергоресурсы от европейских стран, что сказывается лишь на росте тарифов для населения, то ПМР оказалась в полной газовой блокаде. Молдавская ГРЭС, расположенная на территории непризнанной республики, перешла на угольную генерацию электроэнергии.С 3 января в Приднестровье начались веерные отключения электричества, в многоквартирных домах нет отопления и горячей воды, тогда как на улице температура воздуха ниже нуля.Как заявил глава ПМР Вадим Красносельский, Россия вскоре поставит республике газ в виде гуманитарной помощи. Представитель Кремля Дмитрий Песков подтвердил, что Москва готова оказать поддержку в этом вопросе.

https://ria.ru/20250119/pridnestrove-1994499294.html

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в мире, молдавия, кишинев, украина, газпром, экономика