Глава ПМР заявил, что согласен на поставки через "Молдовагаз"
Глава ПМР Красносельский: Тирасполь согласен на поставку газа через "Молдовагаз"
CC BY 4.0 / Администрация Президента Приднестровской Молдавской Республики / Президент Приднестровской Молдавской республики Вадим Красносельский
Президент Приднестровской Молдавской республики Вадим Красносельский. Архивное фото
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ТИРАСПОЛЬ, 20 янв - РИА Новости. Тирасполь согласен, чтобы газ в Приднестровье доставлялся через "Молдовагаз" и гарантирует оплату, заявил в понедельник глава непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Вадим Красносельский в обращении, опубликованном в его Telegram-канале.
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"Мы согласились с предложениями молдавских руководителей, начиная от президента и выше, чтобы газ в Приднестровье поставляла компания "Молдовагаз". Исходя из чего, в субботу, то есть 18 января, буквально на прошлых выходных, со стороны "Тираспольтрансгаз" в адрес "Молдовагаз" поступило соответствующее уведомление о том, что "Тираспольтрансгаз" не возражает и приветствует желание "Молдовагаз" поставить в Приднестровье газ. При этом хочу отметить, что "Тираспольтрансгаз" гарантирует оплату поставки", - сказал Красносельский.
Лидер Приднестровья добавил, что никакого заговора здесь нет. По его словам, есть просто холодные квартиры у людей. Он также призвал "бросить заниматься политикой там, где не надо".
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"Обращаюсь к руководителям "Молдовагаз" и другим руководителям в Молдове, Приднестровье согласно и приветствует желание поставки газа со стороны компании "Молдовагаз". Оплату гарантируем. Пожалуйста, исполняйте свои обещания", - подчеркнул Красносельский.
В среду Красносельский после поездки в Москву заявил, что в скором будущем российский газ поступит в ПМР. В молдавских СМИ ранее появилась информация о том, что частная компания Natural Gaz D.C. подписала рамочный договор с предприятием "Тираспольтрансгаз" на поставку газа в ПМР. Молдавский премьер-министр Дорин Речан заявил в пятницу, что "Молдовагаз" является единственной компанией, которая уполномочена поставлять природный газ в Приднестровье. Красносельский обратился в пятницу к президенту Молдавии Майе Санду с просьбой, чтобы Кишинев не мешал поставкам газа из РФ.
С 1 января Приднестровье и Молдавия остались без газа из-за прекращения Украиной транзита и нежелания Кишинева выплачивать долг "Газпрому". И если Кишинев получает энергоресурсы от европейских стран, что сказывается только на росте тарифов для населения, то ПМР оказалась в полной газовой блокаде. Молдавская ГРЭС, расположенная на территории непризнанной республики, перешла с газовой на угольную генерацию электроэнергии. С 3 января в Приднестровье начались веерные отключения электричества, в многоквартирных домах нет отопления и горячей воды, тогда как на улице температура воздуха ниже нуля.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще в последние годы существования СССР. Причиной тому стали опасения, что на волне националистических выступлений Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после безуспешной попытки Кишинева решить проблему силовым путем, Приднестровье стало фактически независимой от него территорией.