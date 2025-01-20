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В Приднестровье за сутки четыре человека отравились угарным газом - РИА Новости, 20.01.2025
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11:28 20.01.2025
https://ria.ru/20250120/pridnestrove-1994576149.html
В Приднестровье за сутки четыре человека отравились угарным газом
В Приднестровье за сутки четыре человека отравились угарным газом - РИА Новости, 20.01.2025
В Приднестровье за сутки четыре человека отравились угарным газом
Четверо граждан отравились угарным газом в непризнанной Приднестровской Молдавской Республике (ПМР) за сутки из-за энергетического кризиса, сообщает пресс-центр РИА Новости, 20.01.2025
2025-01-20T11:28:00+03:00
2025-01-20T11:28:00+03:00
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ТИРАСПОЛЬ, 20 янв - РИА Новости. Четверо граждан отравились угарным газом в непризнанной Приднестровской Молдавской Республике (ПМР) за сутки из-за энергетического кризиса, сообщает пресс-центр МВД ПМР. "В Суклее при использовании бездымоходной газовой колонки угарным газом отравилась семья из трёх человек. Двое из них – в больнице. Среди них 13-летний мальчик. В Рыбнице 55-летний мужчина использовал бездымоходную газколонку и забыл открыть форточку. В итоге – отравление. Сейчас он в больнице", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале министерства. Отмечается, что всего с 1 января угарным газом при использовании газовых приборов в Приднестровье отравились 16 человек, один из них погиб. С 1 января Приднестровье и Молдавия остались без газа из-за прекращения Украиной транзита и нежелания Кишинева выплачивать долг "Газпрому". И если Кишинев получает энергоресурсы от европейских стран, что сказывается только на росте тарифов для населения, то ПМР оказалась в полной газовой блокаде. Молдавская ГРЭС, расположенная на территории непризнанной республики, перешла с газовой на угольную генерацию электроэнергии. С 3 января в Приднестровье начались веерные отключения электричества, в многоквартирных домах нет отопления и горячей воды, тогда как на улице температура воздуха ниже нуля. Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще в последние годы существования СССР. Причиной тому стали опасения, что на волне националистических выступлений Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после безуспешной попытки Кишинева решить проблему силовым путем, Приднестровье стало фактически независимой от него территорией.
https://ria.ru/20250119/pridnestrove-1994502661.html
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в мире, молдавия, кишинев, рыбница, газпром
В мире, Молдавия, Кишинев, Рыбница, Газпром
В Приднестровье за сутки четыре человека отравились угарным газом

В ПМР за сутки четыре человека отравились угарным газом из-за энергокризиса

© AP Photo / Bela SzandelszkyВозле здания Верховного Совета в Тирасполе, Приднестровье
Возле здания Верховного Совета в Тирасполе, Приднестровье - РИА Новости, 1920, 20.01.2025
© AP Photo / Bela Szandelszky
Возле здания Верховного Совета в Тирасполе, Приднестровье. Архивное фото
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ТИРАСПОЛЬ, 20 янв - РИА Новости. Четверо граждан отравились угарным газом в непризнанной Приднестровской Молдавской Республике (ПМР) за сутки из-за энергетического кризиса, сообщает пресс-центр МВД ПМР.
"В Суклее при использовании бездымоходной газовой колонки угарным газом отравилась семья из трёх человек. Двое из них – в больнице. Среди них 13-летний мальчик. В Рыбнице 55-летний мужчина использовал бездымоходную газколонку и забыл открыть форточку. В итоге – отравление. Сейчас он в больнице", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале министерства.
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Отмечается, что всего с 1 января угарным газом при использовании газовых приборов в Приднестровье отравились 16 человек, один из них погиб.
С 1 января Приднестровье и Молдавия остались без газа из-за прекращения Украиной транзита и нежелания Кишинева выплачивать долг "Газпрому". И если Кишинев получает энергоресурсы от европейских стран, что сказывается только на росте тарифов для населения, то ПМР оказалась в полной газовой блокаде. Молдавская ГРЭС, расположенная на территории непризнанной республики, перешла с газовой на угольную генерацию электроэнергии. С 3 января в Приднестровье начались веерные отключения электричества, в многоквартирных домах нет отопления и горячей воды, тогда как на улице температура воздуха ниже нуля.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще в последние годы существования СССР. Причиной тому стали опасения, что на волне националистических выступлений Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после безуспешной попытки Кишинева решить проблему силовым путем, Приднестровье стало фактически независимой от него территорией.
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