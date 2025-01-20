https://ria.ru/20250120/prestupnost-1994524622.html

Самый низкий уровень преступности в России зафиксировали в Чечне

Самый низкий уровень преступности в России зафиксировали в Чечне - РИА Новости, 20.01.2025

Самый низкий уровень преступности в России зафиксировали в Чечне

Лидерами рейтинга по уровню преступности среди российских регионов являются Чечня и Ингушетия, где этот показатель самый низкий в стране, самый высокий уровень... РИА Новости, 20.01.2025

2025-01-20T00:20:00+03:00

2025-01-20T00:20:00+03:00

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МОСКВА, 20 янв – РИА Новости. Лидерами рейтинга по уровню преступности среди российских регионов являются Чечня и Ингушетия, где этот показатель самый низкий в стране, самый высокий уровень зафиксирован в Карелии и Ненецком автономном округе, свидетельствует исследование РИА Новости. Уровень преступности В России, по данным МВД России, в 2024 году были зарегистрированы свыше 1,9 миллиона преступлений, что на 1,8% меньше, чем за предшествующий ему год. Общее количество зарегистрированных преступлений снизилось в 57 регионах, а в 40 регионах отмечено снижение тяжких и особо тяжких. Как показал анализ статистики, уровень преступности и его динамика в регионах отличается довольно существенно. Для оценки ситуации в этой сфере эксперты РИА Новости составили рейтинг регионов РФ по преступности на основе данных МВД РФ и Росстата. Рейтинг строился путем ранжирования регионов по количеству преступлений, зарегистрированных в 2024 году на 10 тысяч жителей. В исследовании также проанализированы данные по числу тяжких и особо тяжких преступлений, а также динамика числа зарегистрированных преступлений. Лидеры и аутсайдеры Лидером рейтинга со значительным отрывом от других регионов, как и ранее, стала Чеченская Республика, где в 2024 году было зарегистрировано всего 17 преступлений на 10 тысяч жителей, при общероссийском уровне 131 преступление на 10 тысяч человек. Вторую и третью строчку рейтинга, как и в 2023 году, занимают соответственно Республика Ингушетия (37 преступлений на 10 тысяч жителей) и Республика Дагестан (43 преступления). Ниже общероссийского уровень преступности в 2024 году отмечен в 40 регионах. Самый высокий уровень зарегистрированной преступности в Республике Карелия, Ненецком автономном округе и Республике Алтай, где в 2024 году было зарегистрировано более 200 преступлений на 10 тысяч жителей (215, 208 и 203 соответственно). При этом можно отметить, что двух регионах из замыкающей тройки рейтинга, в Республике Карелия и Ненецком автономном, округе число преступлений по сравнению с предыдущим годом выросло. Если говорить о зарегистрированных тяжких и особо тяжких преступлениях, то по данному показателю лидером рейтинга также является Чеченская Республика с результатом 5 преступлений на 10 тысяч жителей, что более чем в 8 раз ниже общероссийского уровня. За ней следуют Республики Ингушетия и Дагестан. В целом по стране в 2024 году были зарегистрированы 617,3 тысячи тяжких и особо тяжких преступлений, или 42 на 10 тысяч жителей. Эксперты отмечают, что при наличии тенденции к снижению общего количества зарегистрированных преступлений, динамика по тяжким и особо тяжким преступлениям отрицательна - их количество выросло. Последние места в рейтинге по числу тяжких и особо тяжких преступлений с показателем выше 60 преступлений на 10 тысяч жителей, как и в 2023 году, занимают Магаданская область, Чукотский автономный округ и Удмуртская Республика, где зарегистрированы не менее 60 преступлений на 10 тысяч населения. В тоже время по сравнению с предыдущим годом ситуация в данных регионах немного улучшилась. Динамика количества преступлений В 2024 году число зарегистрированных преступлений снизилось по сравнению с предыдущим годом в 57 регионах, из которых в 12 - более чем на 10%. Для сравнения, в 2023 году положительную динамику по числу преступлений показали 45 регионов. Наибольшее снижение преступности наблюдалось в Республике Коми (-16,3%), Новосибирской области (-15,8%) и Смоленской области (-14,4%). При этом во всех этих регионах уровень преступности на душу населения превышает общероссийский показатель. Наиболее высокие темпы роста преступлений зафиксированы в Республике Марий Эл (28,1%), Ханты-Мансийском АО – Югра (25,5%) и Республики Северная Осетия-Алания (20,8%). Количество зарегистрированных тяжких и особо тяжких преступлений, доля которых в общем количестве зарегистрированных преступлений занимает 33%, в целом по стране выросло по сравнению с 2023 годом на 4,8%. Число зарегистрированных тяжких и особо тяжких преступлений снизилось в 40 регионах. Наиболее существенное, более чем на 20%, снижение зафиксировано в Ямало-Ненецком автономном округе и Республике Ингушетия.

https://ria.ru/20250120/prestupnost-1994219640.html

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https://ria.ru/20241228/ekstremizm-1991922666.html

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Дарья Буймова

россия, республика ингушетия, республика карелия, федеральная служба государственной статистики (росстат), югра, безопасность