Рейтинг@Mail.ru
Самый низкий уровень преступности в России зафиксировали в Чечне - РИА Новости, 20.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:20 20.01.2025
https://ria.ru/20250120/prestupnost-1994524622.html
Самый низкий уровень преступности в России зафиксировали в Чечне
Самый низкий уровень преступности в России зафиксировали в Чечне - РИА Новости, 20.01.2025
Самый низкий уровень преступности в России зафиксировали в Чечне
Лидерами рейтинга по уровню преступности среди российских регионов являются Чечня и Ингушетия, где этот показатель самый низкий в стране, самый высокий уровень... РИА Новости, 20.01.2025
2025-01-20T00:20:00+03:00
2025-01-20T00:20:00+03:00
россия
республика ингушетия
республика карелия
федеральная служба государственной статистики (росстат)
югра
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156344/48/1563444870_0:193:3077:1924_1920x0_80_0_0_b605b356c7a3c8021a7bd11cb6ea294a.jpg
МОСКВА, 20 янв – РИА Новости. Лидерами рейтинга по уровню преступности среди российских регионов являются Чечня и Ингушетия, где этот показатель самый низкий в стране, самый высокий уровень зафиксирован в Карелии и Ненецком автономном округе, свидетельствует исследование РИА Новости. Уровень преступности В России, по данным МВД России, в 2024 году были зарегистрированы свыше 1,9 миллиона преступлений, что на 1,8% меньше, чем за предшествующий ему год. Общее количество зарегистрированных преступлений снизилось в 57 регионах, а в 40 регионах отмечено снижение тяжких и особо тяжких. Как показал анализ статистики, уровень преступности и его динамика в регионах отличается довольно существенно. Для оценки ситуации в этой сфере эксперты РИА Новости составили рейтинг регионов РФ по преступности на основе данных МВД РФ и Росстата. Рейтинг строился путем ранжирования регионов по количеству преступлений, зарегистрированных в 2024 году на 10 тысяч жителей. В исследовании также проанализированы данные по числу тяжких и особо тяжких преступлений, а также динамика числа зарегистрированных преступлений. Лидеры и аутсайдеры Лидером рейтинга со значительным отрывом от других регионов, как и ранее, стала Чеченская Республика, где в 2024 году было зарегистрировано всего 17 преступлений на 10 тысяч жителей, при общероссийском уровне 131 преступление на 10 тысяч человек. Вторую и третью строчку рейтинга, как и в 2023 году, занимают соответственно Республика Ингушетия (37 преступлений на 10 тысяч жителей) и Республика Дагестан (43 преступления). Ниже общероссийского уровень преступности в 2024 году отмечен в 40 регионах. Самый высокий уровень зарегистрированной преступности в Республике Карелия, Ненецком автономном округе и Республике Алтай, где в 2024 году было зарегистрировано более 200 преступлений на 10 тысяч жителей (215, 208 и 203 соответственно). При этом можно отметить, что двух регионах из замыкающей тройки рейтинга, в Республике Карелия и Ненецком автономном, округе число преступлений по сравнению с предыдущим годом выросло. Если говорить о зарегистрированных тяжких и особо тяжких преступлениях, то по данному показателю лидером рейтинга также является Чеченская Республика с результатом 5 преступлений на 10 тысяч жителей, что более чем в 8 раз ниже общероссийского уровня. За ней следуют Республики Ингушетия и Дагестан. В целом по стране в 2024 году были зарегистрированы 617,3 тысячи тяжких и особо тяжких преступлений, или 42 на 10 тысяч жителей. Эксперты отмечают, что при наличии тенденции к снижению общего количества зарегистрированных преступлений, динамика по тяжким и особо тяжким преступлениям отрицательна - их количество выросло. Последние места в рейтинге по числу тяжких и особо тяжких преступлений с показателем выше 60 преступлений на 10 тысяч жителей, как и в 2023 году, занимают Магаданская область, Чукотский автономный округ и Удмуртская Республика, где зарегистрированы не менее 60 преступлений на 10 тысяч населения. В тоже время по сравнению с предыдущим годом ситуация в данных регионах немного улучшилась. Динамика количества преступлений В 2024 году число зарегистрированных преступлений снизилось по сравнению с предыдущим годом в 57 регионах, из которых в 12 - более чем на 10%. Для сравнения, в 2023 году положительную динамику по числу преступлений показали 45 регионов. Наибольшее снижение преступности наблюдалось в Республике Коми (-16,3%), Новосибирской области (-15,8%) и Смоленской области (-14,4%). При этом во всех этих регионах уровень преступности на душу населения превышает общероссийский показатель. Наиболее высокие темпы роста преступлений зафиксированы в Республике Марий Эл (28,1%), Ханты-Мансийском АО – Югра (25,5%) и Республики Северная Осетия-Алания (20,8%). Количество зарегистрированных тяжких и особо тяжких преступлений, доля которых в общем количестве зарегистрированных преступлений занимает 33%, в целом по стране выросло по сравнению с 2023 годом на 4,8%. Число зарегистрированных тяжких и особо тяжких преступлений снизилось в 40 регионах. Наиболее существенное, более чем на 20%, снижение зафиксировано в Ямало-Ненецком автономном округе и Республике Ингушетия.
https://ria.ru/20250120/prestupnost-1994219640.html
https://ria.ru/20240925/it-1974584213.html
https://ria.ru/20241228/ekstremizm-1991922666.html
https://ria.ru/20241213/gd-1989004548.html
россия
республика ингушетия
республика карелия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156344/48/1563444870_348:0:3077:2047_1920x0_80_0_0_dd365bf8a62b0737aa1956c2f0d57228.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, республика ингушетия, республика карелия, федеральная служба государственной статистики (росстат), югра, безопасность
Россия, Республика Ингушетия, Республика Карелия, Федеральная служба государственной статистики (Росстат), Югра, Безопасность
Самый низкий уровень преступности в России зафиксировали в Чечне

Самый высокий уровень преступности в России зафиксировали в Карелии

© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 20.01.2025
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Сотрудник полиции. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 20 янв – РИА Новости. Лидерами рейтинга по уровню преступности среди российских регионов являются Чечня и Ингушетия, где этот показатель самый низкий в стране, самый высокий уровень зафиксирован в Карелии и Ненецком автономном округе, свидетельствует исследование РИА Новости.

Уровень преступности

В России, по данным МВД России, в 2024 году были зарегистрированы свыше 1,9 миллиона преступлений, что на 1,8% меньше, чем за предшествующий ему год. Общее количество зарегистрированных преступлений снизилось в 57 регионах, а в 40 регионах отмечено снижение тяжких и особо тяжких. Как показал анализ статистики, уровень преступности и его динамика в регионах отличается довольно существенно.
Рейтинг регионов России по уровню преступности
Рейтинг регионов России по уровню преступности
00:00
Для оценки ситуации в этой сфере эксперты РИА Новости составили рейтинг регионов РФ по преступности на основе данных МВД РФ и Росстата. Рейтинг строился путем ранжирования регионов по количеству преступлений, зарегистрированных в 2024 году на 10 тысяч жителей. В исследовании также проанализированы данные по числу тяжких и особо тяжких преступлений, а также динамика числа зарегистрированных преступлений.

Лидеры и аутсайдеры

Лидером рейтинга со значительным отрывом от других регионов, как и ранее, стала Чеченская Республика, где в 2024 году было зарегистрировано всего 17 преступлений на 10 тысяч жителей, при общероссийском уровне 131 преступление на 10 тысяч человек.
Информационные технологии - РИА Новости, 1920, 25.09.2024
Ущерб от IT-преступлений в России превысил 116 миллиардов рублей
25 сентября 2024, 12:45
Вторую и третью строчку рейтинга, как и в 2023 году, занимают соответственно Республика Ингушетия (37 преступлений на 10 тысяч жителей) и Республика Дагестан (43 преступления). Ниже общероссийского уровень преступности в 2024 году отмечен в 40 регионах.
Самый высокий уровень зарегистрированной преступности в Республике Карелия, Ненецком автономном округе и Республике Алтай, где в 2024 году было зарегистрировано более 200 преступлений на 10 тысяч жителей (215, 208 и 203 соответственно). При этом можно отметить, что двух регионах из замыкающей тройки рейтинга, в Республике Карелия и Ненецком автономном, округе число преступлений по сравнению с предыдущим годом выросло.
Если говорить о зарегистрированных тяжких и особо тяжких преступлениях, то по данному показателю лидером рейтинга также является Чеченская Республика с результатом 5 преступлений на 10 тысяч жителей, что более чем в 8 раз ниже общероссийского уровня. За ней следуют Республики Ингушетия и Дагестан. В целом по стране в 2024 году были зарегистрированы 617,3 тысячи тяжких и особо тяжких преступлений, или 42 на 10 тысяч жителей. Эксперты отмечают, что при наличии тенденции к снижению общего количества зарегистрированных преступлений, динамика по тяжким и особо тяжким преступлениям отрицательна - их количество выросло.
Последние места в рейтинге по числу тяжких и особо тяжких преступлений с показателем выше 60 преступлений на 10 тысяч жителей, как и в 2023 году, занимают Магаданская область, Чукотский автономный округ и Удмуртская Республика, где зарегистрированы не менее 60 преступлений на 10 тысяч населения. В тоже время по сравнению с предыдущим годом ситуация в данных регионах немного улучшилась.
Подозреваемый в зале суда - РИА Новости, 1920, 28.12.2024
В России за десять лет выявили почти 12 тысяч экстремистских преступлений
28 декабря 2024, 20:02

Динамика количества преступлений

В 2024 году число зарегистрированных преступлений снизилось по сравнению с предыдущим годом в 57 регионах, из которых в 12 - более чем на 10%. Для сравнения, в 2023 году положительную динамику по числу преступлений показали 45 регионов. Наибольшее снижение преступности наблюдалось в Республике Коми (-16,3%), Новосибирской области (-15,8%) и Смоленской области (-14,4%). При этом во всех этих регионах уровень преступности на душу населения превышает общероссийский показатель.
Наиболее высокие темпы роста преступлений зафиксированы в Республике Марий Эл (28,1%), Ханты-Мансийском АО – Югра (25,5%) и Республики Северная Осетия-Алания (20,8%).
Количество зарегистрированных тяжких и особо тяжких преступлений, доля которых в общем количестве зарегистрированных преступлений занимает 33%, в целом по стране выросло по сравнению с 2023 годом на 4,8%. Число зарегистрированных тяжких и особо тяжких преступлений снизилось в 40 регионах. Наиболее существенное, более чем на 20%, снижение зафиксировано в Ямало-Ненецком автономном округе и Республике Ингушетия.
Здание Государственной думы РФ - РИА Новости, 1920, 13.12.2024
Комитет ГД одобрил усиление наказания за вовлечение детей в преступность
13 декабря 2024, 11:09
 
РоссияРеспублика ИнгушетияРеспублика КарелияФедеральная служба государственной статистики (Росстат)ЮграБезопасность
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала