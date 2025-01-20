https://ria.ru/20250120/predprinimatel-1994706568.html

Краснодарский предприниматель передал технику полку в ДНР

Краснодарский предприниматель передал технику полку в ДНР - РИА Новости, 20.01.2025

Краснодарский предприниматель передал технику полку в ДНР

Предприниматель из Краснодара помог купить квадроцикл и мотоцикл бойцам на донецком направлении для передвижения по зимнему бездорожью, рассказал РИА Новости... РИА Новости, 20.01.2025

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2025-01-20T21:28:00+03:00

надежные люди

краснодарский край

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спецоперация

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КРАСНОДАР, 20 янв – РИА Новости. Предприниматель из Краснодара помог купить квадроцикл и мотоцикл бойцам на донецком направлении для передвижения по зимнему бездорожью, рассказал РИА Новости руководитель регионального исполкома Народного фронта Сергей Костылев, который вместе с волонтерами доставил гумгруз. "Совместно с экспертом Народного фронта Ренатом Каде доставили гуманитарный груз в 103-й полк на донецком направлении. Привезли мотоцикл, квадроцикл, FPV-дрон, продукты питания, новогодние подарки от детей из ансамбля "Феникс", 10 маскировочных сетей. Все это очень необходимо и нужно сегодня нашим ребятам для выполнения боевой задачи", - сказал Костылев. По его словам, квадроцикл и кроссовый мотоцикл купил для бойца с позывным "Бай" краснодарский предприниматель Юрий Карипиди, а FPV-дрон передали представители народно-патриотического общественного движения "За Краснодар" и "Ассоциации юристов России". Как рассказали волонтеры, квадроцикл поможет военным для перевозки раненых, а мотоцикл позволит быстро передвигаться, особенно в условиях бездорожья и зимней слякоти.

https://ria.ru/20250120/pomosch-1994623854.html

https://ria.ru/20250120/artjuhov-1994565202.html

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краснодарский край, донецкая народная республика, спецоперация