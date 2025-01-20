https://ria.ru/20250120/prazdnik-1994264610.html

20 января: какой сегодня праздник, что отмечают в России и мире?

Какой сегодня праздник: что отмечают 20 января в России и в мире по календарю

20 января: какой сегодня праздник, что отмечают в России и мире?

20 января 2025 года в России отмечается День Республики Крым, профессиональный праздник делопроизводственной службы в системе МВД РФ, а также проходит и... РИА Новости, 20.01.2025

2025-01-20T06:00:00+03:00

2025-01-20T06:00:00+03:00

2025-01-20T06:00:00+03:00

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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. 20 января 2025 года в России отмечается День Республики Крым, профессиональный праздник делопроизводственной службы в системе МВД РФ, а также проходит и Всемирный день любителей сыра, Всероссийский день учёта водоплавающих птиц и международный экологический праздник – День осведомленности о пингвинах. Какие еще праздники отмечают в этот день, значимые исторические события в мире, что можно делать по народному календарю, приметы и запреты – в материале РИА Новости.Какой сегодня праздник в РоссииЕжегодно 20 января в России отмечается День Республики Крым. Праздничная дата установлена в память о референдуме, где большинство крымчан высказались за восстановление Крымской автономии.Также сегодня проводится Всероссийский день учёта водоплавающих птиц, накануне праздника проходит экологическая акция – “Серая шейка”.Профессиональный праздникСвой профессиональный праздник 20 января отмечают специалисты в области документационного обеспечения управления в МВД – День делопроизводственной службы МВД. Канцелярия в министерстве была учреждена в эту дату в 1803 году. Сотрудники отдела занимаются учётом нормативных документов, приёмом и обработкой поступающей корреспонденции, работой с устными и письменными обращениями граждан и формированием графика их личного приема.Церковный праздникСегодня православные верующие отмечают Собор Предтечи и Крестителя Господня Иоанна и собираются в церквях, чтобы почтить Предтечу Христа. Священники в храмах проводят особую службу, а прихожане благодарят Иоанна Крестителя за его служение.Народный праздникСогласно народным традициям, 20 января принято "запивать зло" – иначе "лить море слез будешь". В день Ивана Бражника на Руси устраивали пышные застолья с брагой и пивом. В народе день называли еще Зимним свадебником. Считалось, что сегодня хорошо свататься – кто женится на праздник, тот проживет счастливую жизнь в любви и согласии. Принято было и крестить детей.Нельзя было умываться, чтобы не “смыть” с себя защиту. По поверьям, кто утром умоется, тот весь год будет обманутым ходить. Не рекомендуется в праздник заниматься тяжелой работой.Какой сегодня праздник в миреВсемирный день любителей сыра. Сегодня самое время полакомиться любимым видом сыра и приготовить блюда с ним: рикотта, фета, гауда, чеддер, сливочный, моцарелла, горгонзола, рассольный, эмменталь или бри. Они различаются по составу, форме, внешнему виду, вкусу, жирности, твёрдости. В разных странах традиционно в этот день проводятся выставки, дегустации, фестивали и мастер-классы от производителей и местных сыроделов.Мировая общественность отмечает 20 января День осведомленности о пингвинах (Penguin Awareness Day). Цель праздника – направить внимание людей на сохранение численности и мест обитания этих птиц, рассказать факты о пингвинах.Памятные даты в историиХроника важных событий, произошедших в мире 20 января в разные годы:1695 – в Москве объявлен царский указ о строительстве Азовского флота.1714 – Петр I издал указ, согласно которому дворянину, который не хотел учиться и поэтому не мог идти на службу, запрещалось жениться.1803 – в МВД Российской империи была учреждена Канцелярия.1893 – физик и химик Джеймс Дьюар продемонстрировал сосуд для хранения сжиженных газов.1896 – основан Институт физической культуры имени Лесгафта в Петербурге.XX век1915 – главнокомандующий Юго-западного фронта Н. И. Иванов отдал приказ о наступлении русских войск на Венгрию через карпатские перевалы, одно из самых крупных сражений Первой мировой войны – Карпатская битва.1921 – образована Дагестанская АССР, ныне – Республика Дагестан.1921 – принята первая конституция Турции, провозгласившая светский и национальный характер турецкого государства.1929 – в США выпущен первый в мире полностью озвученный фильм “Встарой Аризоне”.1946 – президент США Трумен основал Центральную разведывательнуюгруппу – будущее ЦРУ.1953 – осуществлён первый полёт стратегического межконтинентального реактивного бомбардировщика М-4 (103М) Владимира Мясищева.1958 – на улицах Лондона появились первые радары контроля за скоростью автомобилей.1960 – осуществлён первый пуск межконтинентальной баллистической ракеты Р-7А на предельную дальность в район Тихого океана.1980 – президент США Джимми Картер объявил о бойкоте Олимпийских игр в Москве.1990 – ввод советских войск в столицу Азербайджана Баку.1991 – состоялся общекрымский референдум, по итогам которого была воссоздана Крымская АССР.1996 – Ясир Арафат избран президентом Палестинской автономии.2018 – Турция начала военную операцию “Оливковая ветвь” на севере Сирии.2021 – инаугурация 46-го президента США Джо Байдена.Кто родился 20 января из знаменитостейВ этот день родились:Валерий Чкалов – летчик, Герой СССР.Федерико Феллини – итальянский кинорежиссер.Евгений Замятин – советский писатель, публицист.Владимир Бехтерев – русский врач-психиатр.Назым Хикмет – турецкий поэт, драматург.Минтимер Шаймиев – первый президент Татарстана.Ирина Аллегрова – российская эстрадная певица, актриса.Владимир Хотиненко – российский режиссёр, актёр, сценарист.Аристотель Онассис – греческий судовладелец, миллиардер.Дэвид Кит Линч – американский кинорежиссёр, музыкант, сценарист.Андре Ампер – французский физик, математик и естествоиспытатель.ИмениныИменины 20 января отмечают: Афанасий, Василий, Иван.

https://ria.ru/20241120/kalendar-1984676783.html

https://ria.ru/20250119/sochelnik-1845191732.html

https://ria.ru/20250120/prazdniki-1906455182.html

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праздники, религиозные праздники, россия, общество