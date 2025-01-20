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Пожар в обувном цеху в Кисловодске локализовали

Пожар в обувном цеху в Кисловодске локализовали - РИА Новости, 20.01.2025

Пожар в обувном цеху в Кисловодске локализовали

Пожар в обувном цеху в Кисловодске локализован, сообщает ГУ МЧС Ставропольского края. РИА Новости, 20.01.2025

2025-01-20T17:16:00+03:00

2025-01-20T17:16:00+03:00

2025-01-20T17:18:00+03:00

россия

ставропольский край

кисловодск

происшествия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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ПЯТИГОРСК, 20 янв - РИА Новости. Пожар в обувном цеху в Кисловодске локализован, сообщает ГУ МЧС Ставропольского края. Ранее сообщалось, что пожарные ликвидируют возгорание обувного цеха в Кисловодске на площади 500 квадратных метров, один пострадавший госпитализирован. "Пожар в городе Кисловодске локализован", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20241101/bespilotnik-1981292253.html

россия

ставропольский край

кисловодск

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2025

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россия, ставропольский край, кисловодск, происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)