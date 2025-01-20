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Пожар в обувном цеху в Кисловодске локализовали
Пожар в обувном цеху в Кисловодске локализовали - РИА Новости, 20.01.2025
Пожар в обувном цеху в Кисловодске локализовали
Пожар в обувном цеху в Кисловодске локализован, сообщает ГУ МЧС Ставропольского края. РИА Новости, 20.01.2025
2025-01-20T17:16:00+03:00
2025-01-20T17:16:00+03:00
2025-01-20T17:18:00+03:00
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ПЯТИГОРСК, 20 янв - РИА Новости. Пожар в обувном цеху в Кисловодске локализован, сообщает ГУ МЧС Ставропольского края. Ранее сообщалось, что пожарные ликвидируют возгорание обувного цеха в Кисловодске на площади 500 квадратных метров, один пострадавший госпитализирован. "Пожар в городе Кисловодске локализован", - говорится в сообщении.
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россия, ставропольский край, кисловодск, происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Россия, Ставропольский край, Кисловодск, Происшествия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Пожар в обувном цеху в Кисловодске локализовали
МЧС: пожар в обувном цеху в Кисловодске с одним пострадавшим локализовали