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При пожаре в обувном цеху в Кисловодске пострадал человек
При пожаре в обувном цеху в Кисловодске пострадал человек - РИА Новости, 20.01.2025
При пожаре в обувном цеху в Кисловодске пострадал человек
Обувной цех горит в Кисловодске, огнеборцы ликвидируют пожар на площади 500 квадратных метров, один пострадавший госпитализирован, сообщает глава города Евгений РИА Новости, 20.01.2025
2025-01-20T17:14:00+03:00
2025-01-20T17:14:00+03:00
2025-01-20T17:22:00+03:00
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ПЯТИГОРСК, 20 янв - РИА Новости. Обувной цех горит в Кисловодске, огнеборцы ликвидируют пожар на площади 500 квадратных метров, один пострадавший госпитализирован, сообщает глава города Евгений Моисеев в Telegram-канале. "Горит частное предприятие - цех по пошиву обуви площадью 500 квадратных метров на улице Чехова. Пострадавший доставлен в Кисловодскую городскую больницу с признаками отравления продуктами горения. Угрозы близстоящим домам нет благодаря быстрым действиям пожарных", - написал Моисеев.
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РИА Новости
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россия, ставропольский край, кисловодск, происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Россия, Ставропольский край, Кисловодск, Происшествия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
При пожаре в обувном цеху в Кисловодске пострадал человек
Мэр Кисловодска Моисеев: загорелся обувной цех, пострадавшего госпитализировали