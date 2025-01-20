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При пожаре в обувном цеху в Кисловодске пострадал человек

При пожаре в обувном цеху в Кисловодске пострадал человек - РИА Новости, 20.01.2025

При пожаре в обувном цеху в Кисловодске пострадал человек

Обувной цех горит в Кисловодске, огнеборцы ликвидируют пожар на площади 500 квадратных метров, один пострадавший госпитализирован, сообщает глава города Евгений РИА Новости, 20.01.2025

2025-01-20T17:14:00+03:00

2025-01-20T17:14:00+03:00

2025-01-20T17:22:00+03:00

россия

ставропольский край

кисловодск

происшествия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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ПЯТИГОРСК, 20 янв - РИА Новости. Обувной цех горит в Кисловодске, огнеборцы ликвидируют пожар на площади 500 квадратных метров, один пострадавший госпитализирован, сообщает глава города Евгений Моисеев в Telegram-канале. "Горит частное предприятие - цех по пошиву обуви площадью 500 квадратных метров на улице Чехова. Пострадавший доставлен в Кисловодскую городскую больницу с признаками отравления продуктами горения. Угрозы близстоящим домам нет благодаря быстрым действиям пожарных", - написал Моисеев.

https://ria.ru/20241101/bespilotnik-1981292253.html

россия

ставропольский край

кисловодск

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россия, ставропольский край, кисловодск, происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)