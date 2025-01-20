https://ria.ru/20250120/povrezhdeniya-1994547668.html

В Херсонской области повреждена критическая инфраструктура

В Херсонской области повреждена критическая инфраструктура - РИА Новости, 20.01.2025

В Херсонской области повреждена критическая инфраструктура

Назначенный украинскими властями глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин сообщил в Telegram-канале о повреждении критической... РИА Новости, 20.01.2025

2025-01-20T08:52:00+03:00

2025-01-20T08:52:00+03:00

2025-01-20T08:52:00+03:00

специальная военная операция на украине

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вооруженные силы украины

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МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Назначенный украинскими властями глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин сообщил в Telegram-канале о повреждении критической инфраструктуры на подконтрольной ВСУ части Херсонской области. Прокудин сообщил, что в течение минувших суток под ударом оказалась критическая инфраструктура в регионе. При этом чиновник не уточнил, о каких именно объектах идет речь. Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

херсонская область

россия

днепр (город)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, херсонская область , россия, днепр (город), вооруженные силы украины