В Херсонской области повреждена критическая инфраструктура
Глава Херсонской ОВА Прокудин сообщил о повреждении критической инфраструктуры
© Фото : ДСНС Херсонской областиСотрудники пожарной службы Украины во время тушения пожара в Херсонской области
© Фото : ДСНС Херсонской области
Сотрудники пожарной службы Украины во время тушения пожара в Херсонской области. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Назначенный украинскими властями глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин сообщил в Telegram-канале о повреждении критической инфраструктуры на подконтрольной ВСУ части Херсонской области.
Прокудин сообщил, что в течение минувших суток под ударом оказалась критическая инфраструктура в регионе. При этом чиновник не уточнил, о каких именно объектах идет речь.
Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18