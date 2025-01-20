https://ria.ru/20250120/povrezhdeniya-1994545304.html
В Запорожской области заявили о повреждении инфраструктуры после взрывов
В Запорожской области заявили о повреждении инфраструктуры после взрывов - РИА Новости, 20.01.2025
В Запорожской области заявили о повреждении инфраструктуры после взрывов
Назначенный Киевом глава Запорожской областной государственной администрации Иван Федоров утверждает в Telegram-канале, что объекты инфраструктуры повреждены... РИА Новости, 20.01.2025
2025-01-20T08:15:00+03:00
2025-01-20T08:15:00+03:00
2025-01-20T08:15:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
запорожская область
киев
россия
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0c/1823483349_398:544:3072:2048_1920x0_80_0_0_27e8e78e6713b9cc3145be29264dd6f2.jpg
МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Назначенный Киевом глава Запорожской областной государственной администрации Иван Федоров утверждает в Telegram-канале, что объекты инфраструктуры повреждены после взрывов в подконтрольной ВСУ части Запорожской области. Согласно сообщению, опубликованному в его Telegram-канале, поступили сообщения о разрушении ряда объектов инфраструктуры. При этом чиновник не уточнил, о каких именно объектах идет речь. Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признаёт и продолжает обстреливать территорию. Под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона - город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области стал Мелитополь.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
запорожская область
киев
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0c/1823483349_845:391:3055:2048_1920x0_80_0_0_0ee1e094323942578bb6b4b98d65c5cc.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, запорожская область, киев, россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Запорожская область, Киев, Россия, Вооруженные силы Украины
В Запорожской области заявили о повреждении инфраструктуры после взрывов
Глава Запорожской ОВА Федоров заявил о повреждении объектов инфраструктуры