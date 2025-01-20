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Юрист Трампа оценил решение Байдена помиловать Милли и Фаучи - РИА Новости, 20.01.2025
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18:00 20.01.2025
https://ria.ru/20250120/pomilovanie-1994672945.html
Юрист Трампа оценил решение Байдена помиловать Милли и Фаучи
Юрист Трампа оценил решение Байдена помиловать Милли и Фаучи - РИА Новости, 20.01.2025
Юрист Трампа оценил решение Байдена помиловать Милли и Фаучи
Юрист, работающий на избранного президента США Дональда Трампа, Джесс Бинналл, в посте в соцсети X назвал хорошей новостью решение уходящего американского... РИА Новости, 20.01.2025
2025-01-20T18:00:00+03:00
2025-01-20T18:00:00+03:00
в мире
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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Юрист, работающий на избранного президента США Дональда Трампа, Джесс Бинналл, в посте в соцсети X назвал хорошей новостью решение уходящего американского лидера Джо Байдена превентивно помиловать экс-главу объединенного комитета начштабов ВС США Марка Милли и бывшего главного инфекциониста США Энтони Фаучи. Ранее Белый дом заявил, что Байден превентивно помиловал экс-главу объединенного комитета начштабов ВС США Марка Милли, бывшего главного инфекциониста США Энтони Фаучи. &quot;Помилования - на самом деле, прекрасная новость. Никто, кого только что помиловали, не сможет отказаться от дачи показаний в гражданском, уголовном разбирательстве или в ходе разбирательства конгресса на основе пятой поправки (к конституции США, предполагающей, что никого не должны принуждать свидетельствовать против себя - ред.)&quot;, - написал Бинналл.Как сообщает телеканал CNN, помилования не защитят тех, кто их получил, от расследований конгресса или налоговых разбирательств. Отмечается, что помилования дают защиту только от уголовных обвинений федерального уровня. Ранее президент США Джо Байден признал, что может превентивно помиловать некоторых из противников избранного американского лидера Дональда Трампа перед своим уходом из Белого дома. Он добавил, что решение о превентивном помиловании зависит от заявлений, которые делает Трамп в последние дни, а также его намерений.
https://ria.ru/20250120/bayden-1994640425.html
https://ria.ru/20250118/bayden-1994319699.html
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в мире, сша, дональд трамп, джо байден, энтони фаучи
В мире, США, Дональд Трамп, Джо Байден, Энтони Фаучи
Юрист Трампа оценил решение Байдена помиловать Милли и Фаучи

Юрист Бинналл назвал помилование Милли и Фаучи хорошей новостью

© AP Photo / Susan WalshПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 20.01.2025
© AP Photo / Susan Walsh
Президент США Джо Байден. Архивное фото
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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Юрист, работающий на избранного президента США Дональда Трампа, Джесс Бинналл, в посте в соцсети X назвал хорошей новостью решение уходящего американского лидера Джо Байдена превентивно помиловать экс-главу объединенного комитета начштабов ВС США Марка Милли и бывшего главного инфекциониста США Энтони Фаучи.
Ранее Белый дом заявил, что Байден превентивно помиловал экс-главу объединенного комитета начштабов ВС США Марка Милли, бывшего главного инфекциониста США Энтони Фаучи.
Лиз Чейни - РИА Новости, 1920, 20.01.2025
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Вчера, 16:06
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"Помилования - на самом деле, прекрасная новость. Никто, кого только что помиловали, не сможет отказаться от дачи показаний в гражданском, уголовном разбирательстве или в ходе разбирательства конгресса на основе пятой поправки (к конституции США, предполагающей, что никого не должны принуждать свидетельствовать против себя - ред.)", - написал Бинналл.

Как сообщает телеканал CNN, помилования не защитят тех, кто их получил, от расследований конгресса или налоговых разбирательств. Отмечается, что помилования дают защиту только от уголовных обвинений федерального уровня.
Ранее президент США Джо Байден признал, что может превентивно помиловать некоторых из противников избранного американского лидера Дональда Трампа перед своим уходом из Белого дома. Он добавил, что решение о превентивном помиловании зависит от заявлений, которые делает Трамп в последние дни, а также его намерений.
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