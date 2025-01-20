https://ria.ru/20250120/pomilovanie-1994634423.html

Байден превентивно помиловал нескольких высоокопоставленных чиновников

Байден превентивно помиловал нескольких высоокопоставленных чиновников - РИА Новости, 20.01.2025

Байден превентивно помиловал нескольких высоокопоставленных чиновников

Президент США Джо Байден превентивно помиловал экс-главу объединенного комитета начштабов ВС США Марка Милли, бывшего главного инфекциониста США Энтони Фаучи,... РИА Новости, 20.01.2025

2025-01-20T15:24:00+03:00

2025-01-20T15:24:00+03:00

2025-01-20T15:45:00+03:00

в мире

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МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Президент США Джо Байден превентивно помиловал экс-главу объединенного комитета начштабов ВС США Марка Милли, бывшего главного инфекциониста США Энтони Фаучи, говорится в заявлении Белого дома."Некоторым (чиновникам)... угрожают уголовными преследованиями... Поэтому я пользуюсь своими полномочиями в соответствии с конституцией, чтобы помиловать генерала Марка Милли, доктора Энтони Фаучи, членов конгресса и персонал, который работал в спецкомитете (расследовавший штурм Капитолия - ред.), а также... полицейских, дававших показания спецкомитету", - говорится в заявлении.Отмечается, что предоставление этих помилований не следует считать признанием того, что получившие их лица совершили какие-либо правонарушения.Ранее президент США Джо Байден признал, что может превентивно помиловать некоторых из противников избранного американского лидера Дональда Трампа перед своим уходом из Белого дома. Он добавил, что решение о превентивном помиловании зависит от заявлений, которые делает Трамп в последние дни, а также его намерений.Шестого января 2021 года сторонники Трампа напали на Капитолий, заблокировав на несколько часов работу конгресса. В результате беспорядков погибли участница протеста и полицейский, еще трое скончались от причин, не связанных с насилием. После того как протестующих выдворили из здания, конгрессмены утвердили победу Джо Байдена на президентских выборах. Впоследствии сотни человек в США были арестованы правоохранительными органами по обвинениям, связанным с участием в штурме Капитолия.

https://ria.ru/20241226/tramp-1991417081.html

https://ria.ru/20250118/bayden-1994354912.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, сша, джо байден, дональд трамп, энтони фаучи, марк милли