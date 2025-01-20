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В Польше заявили об ударе в спину со стороны Байдена - РИА Новости, 20.01.2025
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19:14 20.01.2025 (обновлено: 22:02 20.01.2025)
https://ria.ru/20250120/polsha-1994687746.html
В Польше заявили об ударе в спину со стороны Байдена
В Польше заявили об ударе в спину со стороны Байдена - РИА Новости, 20.01.2025
В Польше заявили об ударе в спину со стороны Байдена
Уходящий президент США Джо Байден причислил Польшу к странам второго сорта, ограничив для нее эксперт технологий ИИ, пишет польская газета Next. РИА Новости, 20.01.2025
2025-01-20T19:14:00+03:00
2025-01-20T22:02:00+03:00
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польша
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МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Уходящий президент США Джо Байден причислил Польшу к странам второго сорта, ограничив для нее эксперт технологий ИИ, пишет польская газета Next."Почему Польша оказалась во "второй категории стран"? Что сделало нас не "ключевым союзником и партнером" США?" — задаются вопросом авторы материала.На прошлой неделе правительство США опубликовало документ о правилах распространения американских технологий ИИ в других странах. Польша попала в "желтый список" стран, который предполагает частичные ограничения на экспорт.
https://ria.ru/20250120/polsha-1994619917.html
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в мире, польша, сша, джо байден
В мире, Польша, США, Джо Байден
В Польше заявили об ударе в спину со стороны Байдена

Next: Байден отнес Польшу к странам второго сорта, ограничив экспорт ИИ

© AP Photo / Czarek SokolowskiФлаг Польши
Флаг Польши - РИА Новости, 1920, 20.01.2025
© AP Photo / Czarek Sokolowski
Флаг Польши. Архивное фото
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МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Уходящий президент США Джо Байден причислил Польшу к странам второго сорта, ограничив для нее эксперт технологий ИИ, пишет польская газета Next.
«
"Почему Польша оказалась во "второй категории стран"? Что сделало нас не "ключевым союзником и партнером" США?" — задаются вопросом авторы материала.
На прошлой неделе правительство США опубликовало документ о правилах распространения американских технологий ИИ в других странах. Польша попала в "желтый список" стран, который предполагает частичные ограничения на экспорт.
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