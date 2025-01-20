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СМИ: экс-премьер Польши пытался доказать свою личность в "Википедии" - РИА Новости, 20.01.2025
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14:27 20.01.2025
https://ria.ru/20250120/polsha-1994619917.html
СМИ: экс-премьер Польши пытался доказать свою личность в "Википедии"
СМИ: экс-премьер Польши пытался доказать свою личность в "Википедии" - РИА Новости, 20.01.2025
СМИ: экс-премьер Польши пытался доказать свою личность в "Википедии"
Прибывший в США на инаугурацию Дональда Трампа бывший премьер Польши Матеуш Моравецкий в Вашингтоне пытался подтвердить свою личность при помощи демонстрации с... РИА Новости, 20.01.2025
2025-01-20T14:27:00+03:00
2025-01-20T14:27:00+03:00
в мире
польша
сша
вашингтон (штат)
матеуш моравецкий
дональд трамп
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wikipedia
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ВАРШАВА, 20 янв – РИА Новости. Прибывший в США на инаугурацию Дональда Трампа бывший премьер Польши Матеуш Моравецкий в Вашингтоне пытался подтвердить свою личность при помощи демонстрации с мобильного телефона своей страницы в "Википедии", чтобы попасть на демонстрацию на спортивную арену Capital One с участием будущего президента, сообщает Польское радио. "Перед началом мероприятия к бывшему премьер-министру подошли военные. У политика, предположительно, не было при себе никаких документов, удостоверяющих личность, или официального приглашения, поэтому, как сообщает один из репортеров, он попытался подтвердить свою личность с помощью "Википедии", - указала радиостанция. Кадры инцидента были опубликованы в социальных сетях. Первой информацию о случившемся опубликовала на портале X журналистка Олия Скутеркастер. "Бывший премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий пытается убедить Национальную гвардию, кто он такой. Чтобы подтвердить свою личность, он показывает им свою страницу в "Википедии", — написала она. На записи слышно, как один из солдат спрашивает Моравецкого, есть ли у него "какие-нибудь документы". "У вас есть удостоверение личности? Есть ли у вас контакт с кем-то важным?" - спрашивает он. Польские СМИ не сообщают, удалось ли в итоге экс-премьеру попасть на демонстрацию. В социальных сетях Моравецкого высмеивают. Сегодня Моравецкий должен присутствовать на инаугурации Трампа, который станет 47-м президентом Соединенных Штатов и вернется в Белый дом после четырех лет правления демократа Джо Байдена.
https://ria.ru/20250105/tramp-1992555352.html
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в мире, польша, сша, вашингтон (штат), матеуш моравецкий, дональд трамп, джо байден, wikipedia
В мире, Польша, США, Вашингтон (штат), Матеуш Моравецкий, Дональд Трамп, Джо Байден, Wikipedia
СМИ: экс-премьер Польши пытался доказать свою личность в "Википедии"

СМИ: экс-премьер Моравецкий пытался доказать свою личность с помощью "Википедии"

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкПремьер-министр Польши Матеуш Моравецкий
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий - РИА Новости, 1920, 20.01.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий . Архивное фото
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ВАРШАВА, 20 янв – РИА Новости. Прибывший в США на инаугурацию Дональда Трампа бывший премьер Польши Матеуш Моравецкий в Вашингтоне пытался подтвердить свою личность при помощи демонстрации с мобильного телефона своей страницы в "Википедии", чтобы попасть на демонстрацию на спортивную арену Capital One с участием будущего президента, сообщает Польское радио.
"Перед началом мероприятия к бывшему премьер-министру подошли военные. У политика, предположительно, не было при себе никаких документов, удостоверяющих личность, или официального приглашения, поэтому, как сообщает один из репортеров, он попытался подтвердить свою личность с помощью "Википедии", - указала радиостанция.
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Кадры инцидента были опубликованы в социальных сетях. Первой информацию о случившемся опубликовала на портале X журналистка Олия Скутеркастер. "Бывший премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий пытается убедить Национальную гвардию, кто он такой. Чтобы подтвердить свою личность, он показывает им свою страницу в "Википедии", — написала она.
На записи слышно, как один из солдат спрашивает Моравецкого, есть ли у него "какие-нибудь документы". "У вас есть удостоверение личности? Есть ли у вас контакт с кем-то важным?" - спрашивает он.
Польские СМИ не сообщают, удалось ли в итоге экс-премьеру попасть на демонстрацию. В социальных сетях Моравецкого высмеивают.
Сегодня Моравецкий должен присутствовать на инаугурации Трампа, который станет 47-м президентом Соединенных Штатов и вернется в Белый дом после четырех лет правления демократа Джо Байдена.
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