https://ria.ru/20250120/politseyskie-1994574835.html
На Урале полицейские получили срок за гибель мужчины при задержании
На Урале полицейские получили срок за гибель мужчины при задержании - РИА Новости, 20.01.2025
На Урале полицейские получили срок за гибель мужчины при задержании
Тагилстроевский районный суд Нижнего Тагила приговорил в совокупности к почти 10 годам колонии двух сотрудников полиции за гибель мужчины, которому они при... РИА Новости, 20.01.2025
2025-01-20T11:23:00+03:00
2025-01-20T11:23:00+03:00
2025-01-20T11:23:00+03:00
происшествия
нижний тагил
россия
валерий горелых
свердловский областной суд
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772145704_0:140:3072:1868_1920x0_80_0_0_f7b61d1cefe3fa0fde80cc2b44bc93ee.jpg
ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 янв – РИА Новости. Тагилстроевский районный суд Нижнего Тагила приговорил в совокупности к почти 10 годам колонии двух сотрудников полиции за гибель мужчины, которому они при задержали сломали шею, сообщает пресс-служба Свердловского областного суда. Как ранее сообщал руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых, в конце января 2023 года двое полицейских прибыли к психиатрической клинике Нижнего Тагила, куда их вызвал охранник учреждения из-за того, что неизвестный мужчина с неадекватным поведением нарушает на территории медгородка общественный порядок, матерится и пытается пройти вовнутрь, чтобы навестить знакомого. Полицейские зафиксировали уральца и засунули его в служебный автомобиль головой вперед, а к моменту приезда к отделу полиции задержанный уже был мертв. "Причиной смерти стал перелом шейного позвонка. Подсудимые вину не признали… Тагилстроевский районный суд Нижнего Тагила признал подсудимых виновными по пунктам "а, в, г" части 3 ст. 286 УК РФ (Превышение должностных полномочий группой лиц с применением насилия и причинением тяжких последствий). Максиму Онучину назначено наказание в виде лишения свободы на срок 4 года 11 месяцев колонии общего режима, Павлу Горшкову – 5 лет колонии общего режима", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20241204/kuzbass-1987258914.html
нижний тагил
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772145704_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_727ec22cb3c2043c19b013a21934d24b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, нижний тагил, россия, валерий горелых, свердловский областной суд
Происшествия, Нижний Тагил, Россия, Валерий Горелых, Свердловский областной суд
На Урале полицейские получили срок за гибель мужчины при задержании
На Урале полицейские получили 10 лет на двоих за гибель мужчины при задержании