https://ria.ru/20250120/politseyskie-1994574835.html

На Урале полицейские получили срок за гибель мужчины при задержании

На Урале полицейские получили срок за гибель мужчины при задержании - РИА Новости, 20.01.2025

На Урале полицейские получили срок за гибель мужчины при задержании

Тагилстроевский районный суд Нижнего Тагила приговорил в совокупности к почти 10 годам колонии двух сотрудников полиции за гибель мужчины, которому они при... РИА Новости, 20.01.2025

2025-01-20T11:23:00+03:00

2025-01-20T11:23:00+03:00

2025-01-20T11:23:00+03:00

происшествия

нижний тагил

россия

валерий горелых

свердловский областной суд

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 янв – РИА Новости. Тагилстроевский районный суд Нижнего Тагила приговорил в совокупности к почти 10 годам колонии двух сотрудников полиции за гибель мужчины, которому они при задержали сломали шею, сообщает пресс-служба Свердловского областного суда. Как ранее сообщал руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых, в конце января 2023 года двое полицейских прибыли к психиатрической клинике Нижнего Тагила, куда их вызвал охранник учреждения из-за того, что неизвестный мужчина с неадекватным поведением нарушает на территории медгородка общественный порядок, матерится и пытается пройти вовнутрь, чтобы навестить знакомого. Полицейские зафиксировали уральца и засунули его в служебный автомобиль головой вперед, а к моменту приезда к отделу полиции задержанный уже был мертв. "Причиной смерти стал перелом шейного позвонка. Подсудимые вину не признали… Тагилстроевский районный суд Нижнего Тагила признал подсудимых виновными по пунктам "а, в, г" части 3 ст. 286 УК РФ (Превышение должностных полномочий группой лиц с применением насилия и причинением тяжких последствий). Максиму Онучину назначено наказание в виде лишения свободы на срок 4 года 11 месяцев колонии общего режима, Павлу Горшкову – 5 лет колонии общего режима", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20241204/kuzbass-1987258914.html

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происшествия, нижний тагил, россия, валерий горелых, свердловский областной суд