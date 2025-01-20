https://ria.ru/20250120/podsnezhniki-1994576469.html

В Москве расцвели первые подснежники

В Москве расцвели первые подснежники - РИА Новости, 20.01.2025

В Москве расцвели первые подснежники

В Аптекарском огороде расцвели первые в Москве подснежники, сообщили журналистам в пресс-службе ботсада. РИА Новости, 20.01.2025

2025-01-20T11:29:00+03:00

2025-01-20T11:29:00+03:00

2025-01-20T14:37:00+03:00

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МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. В Аптекарском огороде расцвели первые в Москве подснежники, сообщили журналистам в пресс-службе ботсада. "Первые подснежники в 2025 году были замечены 19 января в Ботаническом саду МГУ "Аптекарский огород" под открытым небом. Посетители могут увидеть и сфотографировать их у главного входа в Теневом саду", — рассказали там.В пресс-службе отметили, что на территории Аптекарского огорода растет шесть видов подснежников: подснежник Воронова, складчатый, Элвиса, снежный, альпийский и ризейский. Большинство цветут зимой, некоторые — ранней весной и поздней осенью. "Из года в год первые в Москве подснежники распускаются именно в Аптекарском огороде — из-за особого микроклимата", — пояснили в ботаническом саду.Как отмечают синоптики, этой зимой средняя температура воздуха в Москве на 3,6 градуса превышает климатическую норму, а январь приближается к рекордно теплому январю-2020. При этом выпало только 80 миллиметров осадков, или три четверти от нормы.В прошлом году первые подснежники расцвели в Аптекарском огороде в начале марта.

https://ria.ru/20250111/podsnezhniki-1993261394.html

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Ольга Фомченкова

москва, общество, цветы