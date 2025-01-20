https://ria.ru/20250120/podsnezhniki-1994576469.html
В Москве расцвели первые подснежники
В Москве расцвели первые подснежники - РИА Новости, 20.01.2025
В Москве расцвели первые подснежники
В Аптекарском огороде расцвели первые в Москве подснежники, сообщили журналистам в пресс-службе ботсада. РИА Новости, 20.01.2025
2025-01-20T11:29:00+03:00
2025-01-20T11:29:00+03:00
2025-01-20T14:37:00+03:00
хорошие новости
москва
общество
цветы
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/14/1994575688_0:93:1280:813_1920x0_80_0_0_93ecbcb4d13a26f072701cbd4d3d5dc9.jpg
МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. В Аптекарском огороде расцвели первые в Москве подснежники, сообщили журналистам в пресс-службе ботсада. "Первые подснежники в 2025 году были замечены 19 января в Ботаническом саду МГУ "Аптекарский огород" под открытым небом. Посетители могут увидеть и сфотографировать их у главного входа в Теневом саду", — рассказали там.В пресс-службе отметили, что на территории Аптекарского огорода растет шесть видов подснежников: подснежник Воронова, складчатый, Элвиса, снежный, альпийский и ризейский. Большинство цветут зимой, некоторые — ранней весной и поздней осенью. "Из года в год первые в Москве подснежники распускаются именно в Аптекарском огороде — из-за особого микроклимата", — пояснили в ботаническом саду.Как отмечают синоптики, этой зимой средняя температура воздуха в Москве на 3,6 градуса превышает климатическую норму, а январь приближается к рекордно теплому январю-2020. При этом выпало только 80 миллиметров осадков, или три четверти от нормы.В прошлом году первые подснежники расцвели в Аптекарском огороде в начале марта.
https://ria.ru/20250111/podsnezhniki-1993261394.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/14/1994575688_36:0:1244:906_1920x0_80_0_0_89ba31e7ab5514cc4b4bd3f15dd547aa.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, общество, цветы
Хорошие новости, Москва, Общество, Цветы
В Москве расцвели первые подснежники
В "Аптекарском огороде" расцвели первые в Москве подснежники под открытым небом
МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. В Аптекарском огороде расцвели первые в Москве подснежники, сообщили журналистам в пресс-службе ботсада.
«
"Первые подснежники в 2025 году были замечены 19 января в Ботаническом саду МГУ "Аптекарский огород" под открытым небом. Посетители могут увидеть и сфотографировать их у главного входа в Теневом саду", — рассказали там.
В пресс-службе отметили, что на территории Аптекарского огорода растет шесть видов подснежников: подснежник Воронова, складчатый, Элвиса, снежный, альпийский и ризейский. Большинство цветут зимой, некоторые — ранней весной и поздней осенью.
"Из года в год первые в Москве
подснежники распускаются именно в Аптекарском огороде — из-за особого микроклимата", — пояснили в ботаническом саду.
Как отмечают синоптики, этой зимой средняя температура воздуха в Москве на 3,6 градуса превышает климатическую норму, а январь приближается к рекордно теплому январю-2020. При этом выпало только 80 миллиметров осадков, или три четверти от нормы.
В прошлом году первые подснежники расцвели в Аптекарском огороде в начале марта.