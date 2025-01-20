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В Москве расцвели первые подснежники - РИА Новости, 20.01.2025
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11:29 20.01.2025 (обновлено: 14:37 20.01.2025)
https://ria.ru/20250120/podsnezhniki-1994576469.html
В Москве расцвели первые подснежники
В Москве расцвели первые подснежники - РИА Новости, 20.01.2025
В Москве расцвели первые подснежники
В Аптекарском огороде расцвели первые в Москве подснежники, сообщили журналистам в пресс-службе ботсада. РИА Новости, 20.01.2025
2025-01-20T11:29:00+03:00
2025-01-20T14:37:00+03:00
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МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. В Аптекарском огороде расцвели первые в Москве подснежники, сообщили журналистам в пресс-службе ботсада. &quot;Первые подснежники в 2025 году были замечены 19 января в Ботаническом саду МГУ &quot;Аптекарский огород&quot; под открытым небом. Посетители могут увидеть и сфотографировать их у главного входа в Теневом саду&quot;, — рассказали там.В пресс-службе отметили, что на территории Аптекарского огорода растет шесть видов подснежников: подснежник Воронова, складчатый, Элвиса, снежный, альпийский и ризейский. Большинство цветут зимой, некоторые — ранней весной и поздней осенью. "Из года в год первые в Москве подснежники распускаются именно в Аптекарском огороде — из-за особого микроклимата", — пояснили в ботаническом саду.Как отмечают синоптики, этой зимой средняя температура воздуха в Москве на 3,6 градуса превышает климатическую норму, а январь приближается к рекордно теплому январю-2020. При этом выпало только 80 миллиметров осадков, или три четверти от нормы.В прошлом году первые подснежники расцвели в Аптекарском огороде в начале марта.
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москва, общество, цветы
Хорошие новости, Москва, Общество, Цветы
В Москве расцвели первые подснежники

В "Аптекарском огороде" расцвели первые в Москве подснежники под открытым небом

© Фото : Аптекарский огород МГУ/TelegramПодснежники расцвели под открытым небом в Ботаническом саду МГУ "Аптекарский огород"
Подснежники расцвели под открытым небом в Ботаническом саду МГУ Аптекарский огород - РИА Новости, 1920, 20.01.2025
© Фото : Аптекарский огород МГУ/Telegram
Подснежники расцвели под открытым небом в Ботаническом саду МГУ "Аптекарский огород"
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МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. В Аптекарском огороде расцвели первые в Москве подснежники, сообщили журналистам в пресс-службе ботсада.
«

"Первые подснежники в 2025 году были замечены 19 января в Ботаническом саду МГУ "Аптекарский огород" под открытым небом. Посетители могут увидеть и сфотографировать их у главного входа в Теневом саду", — рассказали там.

В пресс-службе отметили, что на территории Аптекарского огорода растет шесть видов подснежников: подснежник Воронова, складчатый, Элвиса, снежный, альпийский и ризейский. Большинство цветут зимой, некоторые — ранней весной и поздней осенью.
"Из года в год первые в Москве подснежники распускаются именно в Аптекарском огороде — из-за особого микроклимата", — пояснили в ботаническом саду.
Как отмечают синоптики, этой зимой средняя температура воздуха в Москве на 3,6 градуса превышает климатическую норму, а январь приближается к рекордно теплому январю-2020. При этом выпало только 80 миллиметров осадков, или три четверти от нормы.
В прошлом году первые подснежники расцвели в Аптекарском огороде в начале марта.
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