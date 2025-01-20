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В Саратовской области проверяют сообщения о конфликте между подростками - РИА Новости, 20.01.2025
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10:05 20.01.2025 (обновлено: 16:17 20.01.2025)
https://ria.ru/20250120/podrostki-1994557788.html
В Саратовской области проверяют сообщения о конфликте между подростками
В Саратовской области проверяют сообщения о конфликте между подростками - РИА Новости, 20.01.2025
В Саратовской области проверяют сообщения о конфликте между подростками
Полиция начала проверку после публикации видео с дракой между подростками в Энгельсе — городе-спутнике Саратова, сообщил региональный главк МВД. РИА Новости, 20.01.2025
2025-01-20T10:05:00+03:00
2025-01-20T16:17:00+03:00
происшествия
энгельс
саратов
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
саратовская область
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САРАТОВ, 20 янв — РИА Новости. Полиция начала проверку после публикации видео с дракой между подростками в Энгельсе — городе-спутнике Саратова, сообщил региональный главк МВД. "В одном из Telegram-каналов выявлена видеозапись, на которой запечатлен конфликт между подростками. В сообщение также было указано, что конфликт произошел в городе Энгельсе", — говорится в релизе.В ведомстве отметили, что полиция не получала заявлений по этому поводу, а также информации о пострадавших из больниц. Полицейские устанавливают личности участников инцидента и обстоятельства произошедшего. Видео, о котором идет речь, появилось в Telegram-канале "Саратов. Жесть 18+" накануне вечером. На записи более десятка парней бурно выясняют отношения, одного из них сбивают с ног, бьют ногами, а две женщины пытаются успокоить дерущихся.Прокуратура региона в Telegram-канале уточняет, что, по предварительным данным, инцидент произошел в воскресенье у дома 6 на улице Весенняя в Энгельсе."Прокуратура города даст оценку соблюдению требований законодательства о профилактике правонарушений несовершеннолетних и защите их прав. Вопрос о принятии мер реагирования будет рассмотрен по результатам надзорных мероприятий", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20241117/samara-1984284045.html
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энгельс
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происшествия, энгельс, саратов, министерство внутренних дел рф (мвд россии), саратовская область
Происшествия, Энгельс, Саратов, Министерство внутренних дел РФ (МВД России), Саратовская область
В Саратовской области проверяют сообщения о конфликте между подростками

Полиция начала проверку информации о конфликте между подростками в Энгельсе

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 20.01.2025
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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САРАТОВ, 20 янв — РИА Новости. Полиция начала проверку после публикации видео с дракой между подростками в Энгельсе — городе-спутнике Саратова, сообщил региональный главк МВД.
"В одном из Telegram-каналов выявлена видеозапись, на которой запечатлен конфликт между подростками. В сообщение также было указано, что конфликт произошел в городе Энгельсе", — говорится в релизе.
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В ведомстве отметили, что полиция не получала заявлений по этому поводу, а также информации о пострадавших из больниц. Полицейские устанавливают личности участников инцидента и обстоятельства произошедшего.
Видео, о котором идет речь, появилось в Telegram-канале "Саратов. Жесть 18+" накануне вечером. На записи более десятка парней бурно выясняют отношения, одного из них сбивают с ног, бьют ногами, а две женщины пытаются успокоить дерущихся.
Прокуратура региона в Telegram-канале уточняет, что, по предварительным данным, инцидент произошел в воскресенье у дома 6 на улице Весенняя в Энгельсе.
"Прокуратура города даст оценку соблюдению требований законодательства о профилактике правонарушений несовершеннолетних и защите их прав. Вопрос о принятии мер реагирования будет рассмотрен по результатам надзорных мероприятий", - говорится в сообщении.
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