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Подполье сообщило об ударе по силам ВСУ в Харьковской области - РИА Новости, 20.01.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
08:30 20.01.2025 (обновлено: 09:52 20.01.2025)
https://ria.ru/20250120/podpole-1994546348.html
Подполье сообщило об ударе по силам ВСУ в Харьковской области
Подполье сообщило об ударе по силам ВСУ в Харьковской области - РИА Новости, 20.01.2025
Подполье сообщило об ударе по силам ВСУ в Харьковской области
Российские войска нанесли удар по городу Богодухову в Харьковской области, где подразделения ВСУ концентрируются перед отправкой на передовую, сообщил РИА... РИА Новости, 20.01.2025
2025-01-20T08:30:00+03:00
2025-01-20T09:52:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
вооруженные силы украины
харьковская область
сергей лебедев
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ДОНЕЦК, 20 янв — РИА Новости. Российские войска нанесли удар по городу Богодухову в Харьковской области, где подразделения ВСУ концентрируются перед отправкой на передовую, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев."Есть и хороший прилет в город районного значения Богодухов. Находится он на северо-западе от Харькова и является одним из пунктов концентрации сил и средств перед распределением на фронт", — сказал он.По словам Лебедева, взрывы прогремели в 22:45 в районе бывшей воинской части на западе города. Там расположены склады, построенные еще при СССР, стрельбище, на котором тренируются военные, и огромная автостоянка, которая служит местом для обучения навыкам вождения бронетехники."После прилета местные жители слышали детонацию, а по направлению к взрыву выехало несколько скорых, в том числе военных", — добавил собеседник агентства.Кроме того, как рассказал координатор подполья, накануне вечером и ночью удары наносились в Сумской области. На восточной окраине Сум удалось поразить место дислокации ВСУ, там ликвидированы примерно 18 военнослужащих и 30 получили ранения. Мощные взрывы с последующей детонацией прогремели и в городе Шостка. Целями были также полевой аэродром Михайловка, откуда запускают беспилотники, и железнодорожная станция Басы, где заметили артиллеристов с грузовиками и тяжелую технику.В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины. При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.
https://ria.ru/20250120/spetsoperatsiya-1994541859.html
https://ria.ru/20250120/vzryv-1994534615.html
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в мире, вооруженные силы украины, харьковская область, сергей лебедев
Специальная военная операция на Украине, В мире, Вооруженные силы Украины, Харьковская область, Сергей Лебедев
Подполье сообщило об ударе по силам ВСУ в Харьковской области

Лебедев: удар нанесен по Харьковской области, где концентрируются силы ВСУ

© Фото : ГСЧС УкраиныУкраинские пожарные на месте пожара
Украинские пожарные на месте пожара - РИА Новости, 1920, 20.01.2025
© Фото : ГСЧС Украины
Украинские пожарные на месте пожара. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 20 янв — РИА Новости. Российские войска нанесли удар по городу Богодухову в Харьковской области, где подразделения ВСУ концентрируются перед отправкой на передовую, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев.
"Есть и хороший прилет в город районного значения Богодухов. Находится он на северо-западе от Харькова и является одним из пунктов концентрации сил и средств перед распределением на фронт", — сказал он.
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Подполье сообщило об ударе по месту дислокации ВСУ в Сумах
07:15
По словам Лебедева, взрывы прогремели в 22:45 в районе бывшей воинской части на западе города. Там расположены склады, построенные еще при СССР, стрельбище, на котором тренируются военные, и огромная автостоянка, которая служит местом для обучения навыкам вождения бронетехники.
"После прилета местные жители слышали детонацию, а по направлению к взрыву выехало несколько скорых, в том числе военных", — добавил собеседник агентства.
Кроме того, как рассказал координатор подполья, накануне вечером и ночью удары наносились в Сумской области. На восточной окраине Сум удалось поразить место дислокации ВСУ, там ликвидированы примерно 18 военнослужащих и 30 получили ранения. Мощные взрывы с последующей детонацией прогремели и в городе Шостка. Целями были также полевой аэродром Михайловка, откуда запускают беспилотники, и железнодорожная станция Басы, где заметили артиллеристов с грузовиками и тяжелую технику.
В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины. При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреВооруженные силы УкраиныХарьковская областьСергей Лебедев
 
 
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