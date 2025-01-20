https://ria.ru/20250120/podpole-1994546348.html

Подполье сообщило об ударе по силам ВСУ в Харьковской области

Подполье сообщило об ударе по силам ВСУ в Харьковской области - РИА Новости, 20.01.2025

Подполье сообщило об ударе по силам ВСУ в Харьковской области

Российские войска нанесли удар по городу Богодухову в Харьковской области, где подразделения ВСУ концентрируются перед отправкой на передовую, сообщил РИА... РИА Новости, 20.01.2025

2025-01-20T08:30:00+03:00

2025-01-20T08:30:00+03:00

2025-01-20T09:52:00+03:00

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сергей лебедев

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ДОНЕЦК, 20 янв — РИА Новости. Российские войска нанесли удар по городу Богодухову в Харьковской области, где подразделения ВСУ концентрируются перед отправкой на передовую, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев."Есть и хороший прилет в город районного значения Богодухов. Находится он на северо-западе от Харькова и является одним из пунктов концентрации сил и средств перед распределением на фронт", — сказал он.По словам Лебедева, взрывы прогремели в 22:45 в районе бывшей воинской части на западе города. Там расположены склады, построенные еще при СССР, стрельбище, на котором тренируются военные, и огромная автостоянка, которая служит местом для обучения навыкам вождения бронетехники."После прилета местные жители слышали детонацию, а по направлению к взрыву выехало несколько скорых, в том числе военных", — добавил собеседник агентства.Кроме того, как рассказал координатор подполья, накануне вечером и ночью удары наносились в Сумской области. На восточной окраине Сум удалось поразить место дислокации ВСУ, там ликвидированы примерно 18 военнослужащих и 30 получили ранения. Мощные взрывы с последующей детонацией прогремели и в городе Шостка. Целями были также полевой аэродром Михайловка, откуда запускают беспилотники, и железнодорожная станция Басы, где заметили артиллеристов с грузовиками и тяжелую технику.В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины. При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.

https://ria.ru/20250120/spetsoperatsiya-1994541859.html

https://ria.ru/20250120/vzryv-1994534615.html

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в мире, вооруженные силы украины, харьковская область, сергей лебедев