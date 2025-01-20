https://ria.ru/20250120/podmoskove--1994601088.html

В Подмосковье иностранец ранил ножом знакомого и изнасиловал его подругу

В Подмосковье иностранец ранил ножом знакомого и изнасиловал его подругу - РИА Новости, 20.01.2025

В Подмосковье иностранец ранил ножом знакомого и изнасиловал его подругу

Пьяный иностранец поссорился с собутыльником в Подмосковье, нанес ему ножевое ранение, а подругу - изнасиловал, сообщается в Telegram-канале подмосковного... РИА Новости, 20.01.2025

2025-01-20T13:22:00+03:00

2025-01-20T13:22:00+03:00

2025-01-20T13:22:00+03:00

происшествия

московская область (подмосковье)

видное

средняя азия

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Пьяный иностранец поссорился с собутыльником в Подмосковье, нанес ему ножевое ранение, а подругу - изнасиловал, сообщается в Telegram-канале подмосковного главка МВД РФ. По данным ведомства, конфликт произошел в одном из домов подмосковного города Видное: в ходе распития спиртных напитков у мужчины произошел конфликт со знакомым, в результате которого последний нанес оппоненту "телесные повреждения", после чего избил и изнасиловал его сожительницу. "В Дежурную часть УМВД России по Ленинскому городскому округу из медицинского учреждения поступило сообщение о доставлении мужчины 1983 года рождения с ножевым ранением", - говорится в сообщении. Полицией был задержан подозреваемый в совершении особо тяжких преступлений - гражданин одной из республик Средней Азии 1980 года рождения, уточнили правоохранители. Он доставлен в следственные органы.

https://ria.ru/20241203/moskva-1987091181.html

https://ria.ru/20240525/arest-1948330041.html

московская область (подмосковье)

видное

средняя азия

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происшествия, московская область (подмосковье), видное, средняя азия, министерство внутренних дел рф (мвд россии)