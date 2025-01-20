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В Подмосковье иностранец ранил ножом знакомого и изнасиловал его подругу - РИА Новости, 20.01.2025
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13:22 20.01.2025
https://ria.ru/20250120/podmoskove--1994601088.html
В Подмосковье иностранец ранил ножом знакомого и изнасиловал его подругу
В Подмосковье иностранец ранил ножом знакомого и изнасиловал его подругу - РИА Новости, 20.01.2025
В Подмосковье иностранец ранил ножом знакомого и изнасиловал его подругу
Пьяный иностранец поссорился с собутыльником в Подмосковье, нанес ему ножевое ранение, а подругу - изнасиловал, сообщается в Telegram-канале подмосковного... РИА Новости, 20.01.2025
2025-01-20T13:22:00+03:00
2025-01-20T13:22:00+03:00
происшествия
московская область (подмосковье)
видное
средняя азия
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Пьяный иностранец поссорился с собутыльником в Подмосковье, нанес ему ножевое ранение, а подругу - изнасиловал, сообщается в Telegram-канале подмосковного главка МВД РФ. По данным ведомства, конфликт произошел в одном из домов подмосковного города Видное: в ходе распития спиртных напитков у мужчины произошел конфликт со знакомым, в результате которого последний нанес оппоненту "телесные повреждения", после чего избил и изнасиловал его сожительницу. "В Дежурную часть УМВД России по Ленинскому городскому округу из медицинского учреждения поступило сообщение о доставлении мужчины 1983 года рождения с ножевым ранением", - говорится в сообщении. Полицией был задержан подозреваемый в совершении особо тяжких преступлений - гражданин одной из республик Средней Азии 1980 года рождения, уточнили правоохранители. Он доставлен в следственные органы.
https://ria.ru/20241203/moskva-1987091181.html
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московская область (подмосковье)
видное
средняя азия
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происшествия, московская область (подмосковье), видное, средняя азия, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Московская область (Подмосковье), Видное, Средняя Азия, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
В Подмосковье иностранец ранил ножом знакомого и изнасиловал его подругу

МВД: в Подмосковье иностранец ранил ножом знакомого и изнасиловал его подругу

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкПолиция
Полиция - РИА Новости, 1920, 20.01.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Пьяный иностранец поссорился с собутыльником в Подмосковье, нанес ему ножевое ранение, а подругу - изнасиловал, сообщается в Telegram-канале подмосковного главка МВД РФ.
По данным ведомства, конфликт произошел в одном из домов подмосковного города Видное: в ходе распития спиртных напитков у мужчины произошел конфликт со знакомым, в результате которого последний нанес оппоненту "телесные повреждения", после чего избил и изнасиловал его сожительницу.
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"В Дежурную часть УМВД России по Ленинскому городскому округу из медицинского учреждения поступило сообщение о доставлении мужчины 1983 года рождения с ножевым ранением", - говорится в сообщении.
Полицией был задержан подозреваемый в совершении особо тяжких преступлений - гражданин одной из республик Средней Азии 1980 года рождения, уточнили правоохранители. Он доставлен в следственные органы.
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