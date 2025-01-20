https://ria.ru/20250120/podarki-1994529310.html

Освобожденные израильские заложницы получили от ХАМАС пакеты с "подарками"

Освобожденные израильские заложницы получили от ХАМАС пакеты с "подарками" - РИА Новости, 20.01.2025

Освобожденные израильские заложницы получили от ХАМАС пакеты с "подарками"

Освобожденные в секторе Газа израильские заложницы получили от палестинского движения ХАМАС пакеты с сувенирами, сообщает Ynet. РИА Новости, 20.01.2025

2025-01-20T01:54:00+03:00

2025-01-20T01:54:00+03:00

2025-01-20T11:25:00+03:00

в мире

израиль

хамас

обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/14/1994555548_0:0:1568:882_1920x0_80_0_0_3c7cec015b79ebab7e6594a4b156c0e6.jpg

МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Освобожденные в секторе Газа израильские заложницы получили от палестинского движения ХАМАС пакеты с сувенирами, сообщает Ynet."Три репатрианта получили от организации ХАМАС сумку с "подарками и сувенирами", в том числе фотографию сектора Газа", — говорится в публикации.Ранее бригады "Аль-Кассам" (военное крыло палестинского движения ХАМАС) заявили, что решили в воскресенье освободить трех заложников в рамках сделки с Израилем. ХАМАС подтвердило, что передало посредникам имена трех израильских заложниц, которых освободит.Стороны конфликта в секторе Газа — Израиль и движение ХАМАС — при содействии Катара, Египта и США достигли соглашения о прекращении огня с 19 января, которое должно продлиться 42 дня. Они также выразили намерение к окончательному завершению боевых действий, которые за последние 15 месяцев унесли жизни 46 тысяч палестинцев и около полутора тысяч израильтян. Конфликт также затронул Ливан и Йемен, вызвав обмен ракетными ударами между Израилем и Ираном.

https://ria.ru/20250119/izrail-1994519102.html

израиль

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, израиль, хамас, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024