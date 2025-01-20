Освобожденные израильские заложницы получили от ХАМАС пакеты с "подарками"
Ynet: освобожденные в Газе заложницы получили от ХАМАС пакеты с сувенирами
© Getty Images / Anadolu/GPO/HandoutОдна из израильских заложниц в медицинском центре "Шиба" в Рамат-Гане после освобождения военным крылом ХАМАС. 19 января 2025
© Getty Images / Anadolu/GPO/Handout
Одна из израильских заложниц в медицинском центре "Шиба" в Рамат-Гане после освобождения военным крылом ХАМАС. 19 января 2025
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МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Освобожденные в секторе Газа израильские заложницы получили от палестинского движения ХАМАС пакеты с сувенирами, сообщает Ynet.
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"Три репатрианта получили от организации ХАМАС сумку с "подарками и сувенирами", в том числе фотографию сектора Газа", — говорится в публикации.
Ранее бригады "Аль-Кассам" (военное крыло палестинского движения ХАМАС) заявили, что решили в воскресенье освободить трех заложников в рамках сделки с Израилем. ХАМАС подтвердило, что передало посредникам имена трех израильских заложниц, которых освободит.
Стороны конфликта в секторе Газа — Израиль и движение ХАМАС — при содействии Катара, Египта и США достигли соглашения о прекращении огня с 19 января, которое должно продлиться 42 дня. Они также выразили намерение к окончательному завершению боевых действий, которые за последние 15 месяцев унесли жизни 46 тысяч палестинцев и около полутора тысяч израильтян. Конфликт также затронул Ливан и Йемен, вызвав обмен ракетными ударами между Израилем и Ираном.