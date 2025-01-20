Победа Трампа изменила повестку ВЭФ в Давосе, сообщили СМИ
FT: победа Трампа изменила повестку Всемирного экономического форума в Давосе
© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Дональд Трамп
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Избрание Дональда Трампа президентом США изменило повестку Всемирного экономического форума в Давосе, сообщает газета Financial Times.
В 2025 году Всемирный экономический форум проходит в Давосе 20-24 января. Его тема – "Сотрудничество ради интеллектуального века".
Ученые боятся второго срока Трампа, пишут СМИ
26 декабря 2024, 18:38
«
"Ожидается, что заключение сделок, дерегулирование и угрозы мировой торговле станут главными темами переговоров топ-менеджеров, которые собираются в Давосе на этой неделе, поскольку возвращение Дональда Трампа в Белый дом поменяло фокус бизнес-лидеров с социальных проблем на вопросы роста", - говорится в материале издания.
Отмечается, что победа Трампа вселила оптимизм в американские компании. По данным исследования ВЭФ мнения 900 экспертов из научных, бизнес и правительственных кругов, наблюдается снижение ожиданий рисков экономического спада и роста инфляции по сравнению с прошлым годом. Однако, возможные последствия тарифной политики Трампа стали серьезным поводом для беспокойства, а геоэкономическая конфронтация называется одной из крупнейших угроз на ближайшие два года.
Всемирный экономический форум в Давосе (ВЭФ, World Economic Forum) – международная организация государственно-частного сотрудничества. Основатель форума – профессор Женевского университета Клаус Шваб.
Инаугурация Трампа состоится 20 января, он станет 47-м президентом Соединенных Штатов и вернется в Белый дом после четырех лет правления демократа Джо Байдена.