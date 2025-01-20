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Победа Трампа изменила повестку ВЭФ в Давосе, сообщили СМИ - РИА Новости, 20.01.2025
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17:16 20.01.2025 (обновлено: 19:07 20.01.2025)
https://ria.ru/20250120/pobeda-1994659032.html
Победа Трампа изменила повестку ВЭФ в Давосе, сообщили СМИ
Победа Трампа изменила повестку ВЭФ в Давосе, сообщили СМИ - РИА Новости, 20.01.2025
Победа Трампа изменила повестку ВЭФ в Давосе, сообщили СМИ
Избрание Дональда Трампа президентом США изменило повестку Всемирного экономического форума в Давосе, сообщает газета Financial Times. РИА Новости, 20.01.2025
2025-01-20T17:16:00+03:00
2025-01-20T19:07:00+03:00
давос
сша
дональд трамп
джо байден
всемирный экономический форум (вэф)
в мире
экономика
инаугурация трампа — 2025
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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Избрание Дональда Трампа президентом США изменило повестку Всемирного экономического форума в Давосе, сообщает газета Financial Times. В 2025 году Всемирный экономический форум проходит в Давосе 20-24 января. Его тема – "Сотрудничество ради интеллектуального века". "Ожидается, что заключение сделок, дерегулирование и угрозы мировой торговле станут главными темами переговоров топ-менеджеров, которые собираются в Давосе на этой неделе, поскольку возвращение Дональда Трампа в Белый дом поменяло фокус бизнес-лидеров с социальных проблем на вопросы роста", - говорится в материале издания. Отмечается, что победа Трампа вселила оптимизм в американские компании. По данным исследования ВЭФ мнения 900 экспертов из научных, бизнес и правительственных кругов, наблюдается снижение ожиданий рисков экономического спада и роста инфляции по сравнению с прошлым годом. Однако, возможные последствия тарифной политики Трампа стали серьезным поводом для беспокойства, а геоэкономическая конфронтация называется одной из крупнейших угроз на ближайшие два года. Всемирный экономический форум в Давосе (ВЭФ, World Economic Forum) – международная организация государственно-частного сотрудничества. Основатель форума – профессор Женевского университета Клаус Шваб. Инаугурация Трампа состоится 20 января, он станет 47-м президентом Соединенных Штатов и вернется в Белый дом после четырех лет правления демократа Джо Байдена.
https://ria.ru/20241226/tramp-1991525442.html
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давос, сша, дональд трамп, джо байден, всемирный экономический форум (вэф), в мире, экономика, инаугурация трампа — 2025
Давос, США, Дональд Трамп, Джо Байден, Всемирный экономический форум (ВЭФ), В мире, Экономика, Инаугурация Трампа — 2025
Победа Трампа изменила повестку ВЭФ в Давосе, сообщили СМИ

FT: победа Трампа изменила повестку Всемирного экономического форума в Давосе

© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 20.01.2025
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Избрание Дональда Трампа президентом США изменило повестку Всемирного экономического форума в Давосе, сообщает газета Financial Times.
В 2025 году Всемирный экономический форум проходит в Давосе 20-24 января. Его тема – "Сотрудничество ради интеллектуального века".
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"Ожидается, что заключение сделок, дерегулирование и угрозы мировой торговле станут главными темами переговоров топ-менеджеров, которые собираются в Давосе на этой неделе, поскольку возвращение Дональда Трампа в Белый дом поменяло фокус бизнес-лидеров с социальных проблем на вопросы роста", - говорится в материале издания.
Отмечается, что победа Трампа вселила оптимизм в американские компании. По данным исследования ВЭФ мнения 900 экспертов из научных, бизнес и правительственных кругов, наблюдается снижение ожиданий рисков экономического спада и роста инфляции по сравнению с прошлым годом. Однако, возможные последствия тарифной политики Трампа стали серьезным поводом для беспокойства, а геоэкономическая конфронтация называется одной из крупнейших угроз на ближайшие два года.
Всемирный экономический форум в Давосе (ВЭФ, World Economic Forum) – международная организация государственно-частного сотрудничества. Основатель форума – профессор Женевского университета Клаус Шваб.
Инаугурация Трампа состоится 20 января, он станет 47-м президентом Соединенных Штатов и вернется в Белый дом после четырех лет правления демократа Джо Байдена.
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