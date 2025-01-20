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Победа Трампа изменила повестку ВЭФ в Давосе, сообщили СМИ

Победа Трампа изменила повестку ВЭФ в Давосе, сообщили СМИ - РИА Новости, 20.01.2025

Победа Трампа изменила повестку ВЭФ в Давосе, сообщили СМИ

Избрание Дональда Трампа президентом США изменило повестку Всемирного экономического форума в Давосе, сообщает газета Financial Times. РИА Новости, 20.01.2025

2025-01-20T17:16:00+03:00

2025-01-20T17:16:00+03:00

2025-01-20T19:07:00+03:00

давос

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всемирный экономический форум (вэф)

в мире

экономика

инаугурация трампа — 2025

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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Избрание Дональда Трампа президентом США изменило повестку Всемирного экономического форума в Давосе, сообщает газета Financial Times. В 2025 году Всемирный экономический форум проходит в Давосе 20-24 января. Его тема – "Сотрудничество ради интеллектуального века". "Ожидается, что заключение сделок, дерегулирование и угрозы мировой торговле станут главными темами переговоров топ-менеджеров, которые собираются в Давосе на этой неделе, поскольку возвращение Дональда Трампа в Белый дом поменяло фокус бизнес-лидеров с социальных проблем на вопросы роста", - говорится в материале издания. Отмечается, что победа Трампа вселила оптимизм в американские компании. По данным исследования ВЭФ мнения 900 экспертов из научных, бизнес и правительственных кругов, наблюдается снижение ожиданий рисков экономического спада и роста инфляции по сравнению с прошлым годом. Однако, возможные последствия тарифной политики Трампа стали серьезным поводом для беспокойства, а геоэкономическая конфронтация называется одной из крупнейших угроз на ближайшие два года. Всемирный экономический форум в Давосе (ВЭФ, World Economic Forum) – международная организация государственно-частного сотрудничества. Основатель форума – профессор Женевского университета Клаус Шваб. Инаугурация Трампа состоится 20 января, он станет 47-м президентом Соединенных Штатов и вернется в Белый дом после четырех лет правления демократа Джо Байдена.

https://ria.ru/20241226/tramp-1991525442.html

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давос, сша, дональд трамп, джо байден, всемирный экономический форум (вэф), в мире, экономика, инаугурация трампа — 2025