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Глава ПМР снова призвал Санду не препятствовать поставкам газа из России

Глава ПМР снова призвал Санду не препятствовать поставкам газа из России - РИА Новости, 20.01.2025

Глава ПМР снова призвал Санду не препятствовать поставкам газа из России

Глава непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Вадим Красносельский снова обратился к президенту Молдавии Майе Санду с просьбой выполнить свое... РИА Новости, 20.01.2025

2025-01-20T15:53:00+03:00

2025-01-20T15:53:00+03:00

2025-01-20T15:53:00+03:00

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ТИРАСПОЛЬ, 20 янв - РИА Новости. Глава непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Вадим Красносельский снова обратился к президенту Молдавии Майе Санду с просьбой выполнить свое обещание и не препятствовать поставкам газа в Приднестровье из РФ. Красносельский 17 января уже обращался к Санду с просьбой открыть путь газоснабжению ПМР из РФ. Ранее в понедельник он заявил, что Тирасполь согласен, чтобы газ в Приднестровье доставлялся через компанию "Молдовагаз" и гарантирует оплату. "Уважаемая госпожа Санду. Еще раз призываю: сдержите публично данное вами слово – обеспечьте поставку газа в Приднестровье", - написал Красносельский в своем Telegram-канале. Он уточнил, что Приднестровье готово к закупке природного газа через молдавскую компанию "Молдовагаз", о чем молдавский поставщик был уведомлен 18 января текущего года. "Сегодня уже 20 января. Ответа нет. Я прошу отказаться от политизации вопроса и вспомнить о людях. Чтобы выполнить условия, необходимо их знать", - подчеркнул приднестровский лидер. В минувшую среду Красносельский после поездки в Москву заявил, что в скором будущем российский газ поступит в ПМР. В молдавских СМИ ранее появилась информация о том, что частная компания Natural Gaz D.C. подписала рамочный договор с предприятием "Тираспольтрансгаз" на поставку газа в ПМР. Молдавский премьер-министр Дорин Речан позднее заявил, что "Молдовагаз" является единственной компанией, которая уполномочена поставлять природный газ в Приднестровье. С 1 января Приднестровье и Молдавия остались без газа из-за прекращения Украиной транзита и нежелания Кишинева выплачивать долг "Газпрому". И если Кишинев получает энергоресурсы от европейских стран, что сказывается только на росте тарифов для населения, то ПМР оказалась в полной газовой блокаде. Молдавская ГРЭС, расположенная на территории непризнанной республики, перешла с газовой на угольную генерацию электроэнергии. С 3 января в Приднестровье начались веерные отключения электричества, в многоквартирных домах нет отопления и горячей воды, тогда как на улице температура воздуха ниже нуля. Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще в последние годы существования СССР. Причиной тому стали опасения, что на волне националистических выступлений Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после безуспешной попытки Кишинева решить проблему силовым путем, Приднестровье стало фактически независимой от него территорией.

https://ria.ru/20250115/pridnestrove-1993840268.html

https://ria.ru/20250120/moldaviya-1994582825.html

https://ria.ru/20250120/moldaviya-1994626954.html

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в мире, молдавия, кишинев, россия, вадим красносельский, майя санду, дорин речан, молдовагаз, газпром