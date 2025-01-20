https://ria.ru/20250120/plennyy-1994545138.html

Пленный рассказал, как готовил дрова для командиров в Курской области

Пленный рассказал, как готовил дрова для командиров в Курской области - РИА Новости, 20.01.2025

Пленный рассказал, как готовил дрова для командиров в Курской области

Военнослужащий ВСУ Виктор Гордиенко, взятый в плен в Курской области, рассказал, что в одной из частей, в которой служил, готовил дрова для командиров, в другой РИА Новости, 20.01.2025

2025-01-20T08:14:00+03:00

2025-01-20T08:14:00+03:00

2025-01-20T08:14:00+03:00

специальная военная операция на украине

безопасность

курская область

вооруженные силы украины

войска рхбз

ак-74

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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Военнослужащий ВСУ Виктор Гордиенко, взятый в плен в Курской области, рассказал, что в одной из частей, в которой служил, готовил дрова для командиров, в другой же и вовсе не видел никого по званию выше сержанта, сообщили Минобороны РФ.Он признался, что после получения повестки пошёл в больницу, чтобы получить справку о негодности к службе по болезни, как сделал это в 2014 году, однако "не прокатило". В военкомате Гордиенко распределили во взвод РХБЗ воинской части в селе Краснопилка, где он ходил в основном в наряды и патруль, затем Гордиенко перевели. "Мы были не угодны нашим командирам, заготавливали для них дрова в лесу, и это мне не нравилось. Всех неугодных отправляют в пехоту, и так я попал в пятую танковую, но за всё время танка ни одного не увидел. Командования не было, нами руководили сержанты. Инструктажей никаких не проводили", - сказал Гордиенко.Накануне нового года его с ещё четырьмя сослуживцами привезли в блиндаж и сказали держать оборону. Как сейчас признаётся пленный, это было невозможно, потому что вооружены они были лишь АК-74. Одного из украинских военнослужащих в окопе сразу убило, рассказал Гордиенко. Остальные убежали, после чего он и сам ушёл в ближайший город полями, куда он добирался три часа.

https://ria.ru/20250120/norvegiya-1994540395.html

https://ria.ru/20250120/plennyy-1994536020.html

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безопасность, курская область, вооруженные силы украины, войска рхбз, ак-74